Ford Mustang Mach-E GT California Special: Ρίζες από το παρελθόν

Τι την κάνει τόσο ξεχωριστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.11.25 , 11:30 Τροχαίο Λαμία: Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό
15.11.25 , 11:25 Aυτά είναι τα ζώδια που σαμποτάρουν την ευτυχία τους
15.11.25 , 11:17 Fitch: Αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας
15.11.25 , 10:56 Πολυτεχνείο 2025: Ξεκίνησαν οι τριήμερες εκδηλώσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
15.11.25 , 10:36 Κύκλωμα επενδύσεων σε καζίνο: Οι ψεύτικες ληστείες και συλλήψεις
15.11.25 , 10:28 Γιώργος Κακοσαίος: Το τηλεφώνημα - έκπληξη στη μητέρα του στον αέρα
15.11.25 , 09:49 Ford Mustang Mach-E GT California Special: Ρίζες από το παρελθόν
15.11.25 , 09:03 Κύπρος: 42 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους
15.11.25 , 08:32 Καιρός: Καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα… χειμώνας
15.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Noεμβρίου
15.11.25 , 00:50 GNTM: Γιασμίν ή Μιχάλης; Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;
15.11.25 , 00:40 GNTM: Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη 50s φωτογραφία;
14.11.25 , 23:37 Γιώργος Κακοσαίος: «Η αγένεια με εκνευρίζει αλλά προσπαθώ να είμαι ήρεμος»
14.11.25 , 23:36 Βίκυ Κάβουρα: Στο αεροπλάνο μαζί με την κόρη της!
14.11.25 , 23:33 «Ο Μάκης χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο για να βγάλει το μπέργκερ»
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
Τροχαίο Λαμία: Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
«Ο Μάκης χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο για να βγάλει το μπέργκερ»
Πολυτεχνείο 2025: Ξεκίνησαν οι τριήμερες εκδηλώσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Aυτά είναι τα ζώδια που σαμποτάρουν την ευτυχία τους
Γιώργος Κακοσαίος: Το τηλεφώνημα - έκπληξη στη μητέρα του στον αέρα
Μπαλατσινού - Κικίλιας: Το υπέροχο ταξίδι με τον γιο τους στην Αίγυπτο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ford Mustang Mach-E GT California Special: Ρίζες από το παρελθόν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ford παρουσιάζει τη νέα Mustang Mach-E GT California Special συνδυάζοντας μια κλασική ειδική έκδοση της μάρκας με τη σύγχρονη καινοτομία στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Πρόκειται για μια πρόταση που έρχεται να εισάγει στο νεότερο μέλος της οικογένειας Mustang στιλιστικές επεμβάσεις εμπνευσμένες από την αμερικανική κληρονομιά της εταιρείας.

Με ρίζες από το παρελθόν

Τη δεκαετία του 1960, οι αντιπρόσωποι της αμερικανικής εταιρείας στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ ήταν υπεύθυνοι για ένα μεγάλο μέρος των συνολικών πωλήσεων της Mustang - και έτσι ήθελαν η συμβολή τους στην επιτυχία του μοντέλου να τιμάται μέσα από ένα μοναδικό πακέτο. Έτσι, σε συνεργασία με τη Ford, το 1968 γεννήθηκε η πρώτη California Special, με τις αρχικές κόκκινες και μαύρες πινελιές να είναι αυτές που καθόρισαν τον χαρακτήρα της για αρκετά χρόνια. Συνολικά, κατασκευάστηκαν λίγο περισσότερα από 4.000 αντίτυπα της California Special με βάση την θρυλική Mustang.

Ford Mustang Mach-E GT California Special: Ρίζες από το παρελθόν
Επιστροφή στο μέλλον

Με την παρουσίαση της έβδομης γενιάς Mustang το 2024, η αμερικανική εταιρεία αποφάσισε να αναθεωρήσει αρκετές από τις λεπτομέρειες που καθόριζαν το προφίλ της έκδοσης California Special. «Κάναμε κάποιες τολμηρές αλλαγές», δήλωσε ο Stefan Taylor, σχεδιαστής εξωτερικών επιφανειών της Ford. «Δημιουργούμε σήμερα κάτι νέο για την οικογένεια Mustang, σεβόμενοι ταυτόχρονα την κληρονομιά της. Αρχικά σκεφτήκαμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε όσον αφορά τα χρώματα και τα υλικά για να αναπτύξουμε την ιστορία των εκδόσεων Ford Mustang Mach-E GT California Special: Ρίζες από το παρελθόν California Special μέσα από μια πιο μοντέρνα οπτική γωνία».


Ήδη από το 2024, η Ford διαφοροποίησε τα γραφικά στοιχεία που κοσμούσαν τις εξωτερικές επιφάνειες της έκδοσης υιοθετώντας ένα νέο χρώμα. «Με την Καλιφόρνια και την εξαιρετικά όμορφη ακτογραμμή της, το μπλε χρώμα αποτελεί σίγουρα μια φυσική επιλογή», δήλωσε η Keenan. «Αναπτύξαμε έτσι ένα νέο χρώμα που φέρει την ονομασία Rave Blue, το οποίο περνά από ανοιχτότερες σε πιο σκούρες αποχρώσεις, όπως και το νερό του ωκεανού. Πρόκειται για ένα δυναμικό χρώμα που σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει με μπλε βιολετί». Πλέον, το χρώμα Rave Blue αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του πακέτου California Special, το οποίο συναντάται τόσο στην κουπέ Mustang όσο και τώρα στην ηλεκτρική Mustang Mach-E.

Ford Mustang Mach-E GT California Special: Ρίζες από το παρελθόν

Το ίδιο ξεχωριστό είναι και το εσωτερικό της νέας Mustang Mach-E GT California Special. Τα σπορ καθίσματα υψηλών επιδόσεων είναι επενδυμένα με τα υλικά Navy Pier Active X και Miko, σε συνδυασμό με γυαλιστερές μπλε και ασημί ρίγες. Η κεντρική κονσόλα και το τιμόνι φέρουν επίσης το υλικό Navy Pier Active X, ενώ τα ασορτί πατάκια αντικατοπτρίζουν τις μπλε και ασημί λεπτομέρειες των ραφών που απαντώνται στα καθίσματα.
Ακαταμάχητο δίδυμο

Ford Mustang Mach-E GT California Special: Ρίζες από το παρελθόν
Και τα δύο μοντέλα φέρουν πινελιές σε χρώμα Rave Blue στις ζάντες, τη μάσκα, τα εξωτερικά σήματα και το εσωτερικό τους, ενώ αμφότερα διαθέτουν μια ανανεωμένη γραμματοσειρά στα σήματα «California Special», η οποία υιοθετεί μια πιο μοντέρνα αισθητική και προσέγγιση σε σχέση με το παραδοσιακό στυλ της δεκαετίας του 1960.Η Mustang Mach-E διαθέτει πρόσθετα σχεδιαστικά στοιχεία, όπως είναι οι ζάντες 20 ιντσών, οι οποίες είναι βαμμένες σε γκρι χρώμα και διαθέτουν το λογότυπο GT – αυτές συνδυάζονται με γυαλιστερά μαύρα αεροδυναμικά καλύμματα. Επίσης, χαρακτηριστικό στοιχείο είναι και το φωτιζόμενο pony σε χρώμα Rave Blue, καθώς και ένα ειδικό γραφικό στο καπό, το οποίο αντλεί έμπνευση από την ακτογραμμή της Καλιφόρνια.

Ford Mustang Mach-E GT California Special: Ρίζες από το παρελθόν
Τιμώντας την διαδικασία σχεδιασμού των ειδικών εκδόσεων California Special, η Ford συνεχίζει να εμπνέεται από τους ανθρώπους που κατέστησαν την Mustang ένα εμβληματικό, παγκόσμιο μοντέλο. Τόσο η Keenan όσο και ο Taylor είναι ιδιοκτήτες Mustang, και τακτικά παρίστανται σε εκθέσεις αυτοκινήτων, καθώς και σε συναντήσεις ιδιοκτητών Mustang. Τα σχέδια τα οποία δημιουργούν βασίζονται τόσο στις τάσεις της εποχής, όσο και στους ευφάνταστους τρόπους με τους οποίους οι ιδιοκτήτες Mustang εξατομικεύουν τα αυτοκίνητά τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι ζάντες Rave Blue της Mustang Mach-E California Special είναι εμπνευσμένες από οχήματα που εκτίθενται στην Έκθεση SEMA στο Λας Βέγκας

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORD MUSTANG MACH-E GT CALIFORNIA SPECIAL
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top