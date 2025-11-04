Skoda Kamiq: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε

Η προσφορά για τα 130 χρόνια ιστορίας της μάρκας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 18:58 Έξαλλος ο Τραμπ: Αποκαλεί «ηλίθιο» όποιον Εβραίο ψηφίσει Μαμντάνι
04.11.25 , 18:44 Ειδοποιητήρια για 187.000 αυτοκίνητα χωρίς ασφάλιση ή τέλη κυκλοφορίας!
04.11.25 , 18:32 Skoda Kamiq: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
04.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Η Σοφία Τσίπα και το σεκρετέρ της που πουλήθηκε ακριβά
04.11.25 , 18:15 Cash or Trash: Το κολιέ της Κλεοπάτρας πουλήθηκε 5.000 ευρώ!
04.11.25 , 18:12 Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
04.11.25 , 17:56 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Φολέγανδρος: Ζητά ελαφρυντικά ο δράστης
04.11.25 , 17:54 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
04.11.25 , 17:46 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
04.11.25 , 17:44 Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού
04.11.25 , 17:30 Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
04.11.25 , 17:07 Νέα Υόρκη: Μπήκαν σε φέρετρα για τις ανάγκες Halloween πάρτι στο Σόχο!
04.11.25 , 17:03 Νέος προσωρινός CEO στα ΕΛΤΑ ο Μάριος Τέμπος
04.11.25 , 17:00 «Η Κόμισσα της Φάμπρικας»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
04.11.25 , 16:46 Ποιο τρόφιμο ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα;
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Anubis: Έριξαν φόλα στον Echo, τον διάσημο σκύλο έρευνας και διάσωσης
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Έξαλλος ο Τραμπ: Αποκαλεί «ηλίθιο» όποιον Εβραίο ψηφίσει Μαμντάνι
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Τζένη Μπαλατσινού: Τα λόγια αγάπης του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά της
Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Skoda Kamiq: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τα 130 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας, η Skoda γιορτάζει μία κορυφαία επέτειο με μια προνομιακή εμπορική πρόταση για το Kamiq, το compact SUV που έχει κατακτήσει το ελληνικό κοινό χάρη στην ευρυχωρία, την τεχνολογία και την πρακτικότητα του. 

Skoda Kamiq: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε

Το Skoda Kamiq προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επίπεδο ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, με συστήματα όπως Travel Assist, Lane Assist και Front Assist, καθώς και έως εννέα αερόσακους. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και οι προηγμένες επιλογές συνδεσιμότητας — μεταξύ των οποίων και Phone Box με ασύρματη φόρτιση — υποστηρίζουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία οδήγησης. Ο αποδοτικός κινητήρας 1.0 TSI εξασφαλίζει ισορροπία επιδόσεων και οικονομίας, με κατανάλωση από 5,4–5,6 l/100 km και εκπομπές CO₂ από 122–126 g/km.

Skoda Kamiq: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε

Παρά τις συμπαγείς του διαστάσεις (μήκος περίπου 4.249 mm και πλάτος 1.988 mm), το Kamiq προσφέρει εντυπωσιακή άνεση για την κατηγορία του, τόσο στους εμπρός όσο και στους πίσω επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα περίπου 400 λίτρα και μπορεί να φτάσει έως τα 1.395 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Το Kamiq καταφέρνει να συνδυάσει το στιλ και την πρακτικότητα: η εξωτερική του εμφάνιση αποπνέει δυναμισμό χωρίς υπερβολές, ενώ το εσωτερικό του είναι πραγματικά ευρύχωρο και λειτουργικό για οικογενειακή χρήση και καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη. 

Η επετειακή εμπορική πρόταση για τα 130 χρόνια της Skoda καθιστά την απόκτηση του Skoda Kamiq πιο προσιτή από ποτέ, με τιμή από 20.950€ ή 130€/μήνα και 0% επιτόκιο. Η πρόταση αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
SKODA KAMIQ
 |
ΤΙΜΗ
 |
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top