Η νέα εποχή της Nissan στο Japan Mobility Show 2025
Στο πλαίσιο του Japan Mobility Show 2025, η Nissan αποκάλυψε μια επιλεγμένη γκάμα μοντέλων, σχεδιασμένη για να ενισχύσει την παρουσία της στην εγχώρια αγορά της Ιαπωνίας. Το ολοκαίνουργιο Elgrand, η επιβεβαιωμένη άφιξη του Patrol SUV στην Ιαπωνία και το ανανεωμένο Ariya βρίσκονται στο επίκεντρο της έκθεσης, αποτυπώνοντας την έξυπνη προσέγγιση της Nissan γύρω από την κινητικότητα και την καινοτομία.

Η νέα εποχή της Nissan στο Japan Mobility Show 2025

Το ολοκαίνουργιο Elgrand: άνεση, ασφάλεια και οδηγική απόλαυση για όλη την οικογένεια

Από το ντεμπούτο του το 1997, το Elgrand συνέβαλε στη διαμόρφωση της κατηγορίας των “premium minivan” στην Ιαπωνία, ξεχωρίζοντας για το ευρύχωρο και πολυτελή εσωτερικό του, και τη συναρπαστική οδική του συμπεριφορά. Η τέταρτη γενιά του εξελίσσει αυτή την κληρονομιά, ενσωματώνοντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία της Nissan γύρω από την ηλεκτροκίνηση και παρουσιάζοντας έναν εκλεπτυσμένο σχεδιασμό που αναβαθμίζει την οδηγική εμπειρία και την άνεση των επιβατών. Με προγραμματισμένο λανσάρισμα στην Ιαπωνία το καλοκαίρι του 2026, το νέο Elgrand υπόσχεται μια ήσυχη, ομαλή και αναβαθμισμένη εμπειρία οδήγησης, έτοιμο να μετατρέψει κάθε διαδρομή σε ένα ξεχωριστό ταξίδι γεμάτο ενθουσιασμό.

Η νέα εποχή της Nissan στο Japan Mobility Show 2025Σχεδιασμός που τιμά την ιαπωνική κουλτούρα
Ο εξωτερικός του σχεδιασμός ακολουθεί τη φιλοσοφία “Timeless Japanese Futurism”, αντλώντας έμπνευση από την παραδοσιακή ιαπωνική τέχνη και αισθητική, επαναπροσδιορίζοντάς την με σύγχρονες τεχνικές, υλικά και τεχνολογίες.Διαθέτει εντυπωσιακή παρουσία στο δρόμο, με μάσκα εμπνευσμένη από το ιαπωνικό μοτίβο Kumiko, που ενσωματώνεται αρμονικά με το φωτιστικό σχέδιο του εμπρός μέρους. Η παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει αποχρώσεις όπως το Fuji Dawn — εμπνευσμένο από την ανατολή του ήλιου στο όρος Φούτζι — και το Shigoku, ένα βαθύ κόκκινο-μοβ που συμβολίζει την κομψότητα και την ευγένεια.

Η νέα εποχή της Nissan στο Japan Mobility Show 2025

Στο εσωτερικό, η καμπίνα αποπνέει την ατμόσφαιρα ενός ιδιωτικού lounge, με τους πίσω επιβάτες να απολαμβάνουν την άνεση των καθισμάτων «zero gravity». Οι δερμάτινες επενδύσεις TailorFit™, οι λεπτομέρειες από ξύλο και τα μοτίβα Kumiko στις πόρτες και στα καθίσματα πλαισιώνουν τις διπλές 14,3 ιντσών οθόνες που συνδυάζουν δεδομένα οδήγησης και infotainment, ενισχύοντας την πολυτελή ατμόσφαιρα. Το προαιρετικό premium ηχοσύστημα Bose® 22 ηχείων και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με 64 επιλογές χρωμάτων δημιουργούν μια συναρπαστική εμπειρία για όλες τις αισθήσεις.

Απόδοση, άνεση και προηγμένη τεχνολογία
Το νέο Elgrand κινείται αποκλειστικά με το υβριδικό σύστημα e-POWER τρίτης γενιάς της Nissan, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, βελτιωμένη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση.
Είναι το πρώτο μοντέλο στη παγκόσμια γκάμα της Nissan που ενσωματώνει το αναβαθμισμένο σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE, εξασφαλίζοντας κορυφαίο έλεγχο και σταθερότητα σε κάθε δρόμο. Η ροπή του πίσω ηλεκτροκινητήρα περιορίζει τις κινήσεις του αμαξώματος κατά την επιτάχυνση και την επιβράδυνση, προσφέροντας ομαλές και άνετες διαδρομές για όλους τους επιβάτες.

Για τον οδηγό, το σύστημα αξιοποιεί ενεργά τη ροπή του πίσω κινητήρα στις στροφές, προσφέροντας πιο απολαυστική οδηγική εμπειρία. Το σύστημα Intelligent Dynamic Suspension περιορίζει την κλίση του αμαξώματος και διατηρεί το όχημα σταθερό, εξασφαλίζοντας ακόμη πιο ομαλή και άνετη οδήγηση.
Το νέο Elgrand διαθέτει επίσης το τελευταίο ProPILOT, που για πρώτη φορά υποστηρίζει οδήγηση χωρίς χρήση χεριών σε ταχύτητες έως 50 χλμ/ώρα. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη και η έκδοση ProPILOT 2.0, προσφέροντας οδήγηση χωρίς χέρια σε αυτοκινητόδρομους, καθώς και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, καθιστώντας τις μεγάλες αποστάσεις πιο ξεκούραστες και ευχάριστες.

Η νέα εποχή της Nissan στο Japan Mobility Show 2025

Το Nissan Patrol έρχεται στην Ιαπωνία
Μαζί με το νέο Elgrand, το θρυλικό Patrol θα φτάσει στην Ιαπωνία στις αρχές του 2027. Το πολυτελές και δυναμικό SUV σηματοδοτεί την επιστροφή της μάρκας σε μια κατηγορία στην οποία δεν συμμετείχε από το τέλος της παραγωγής του Safari το 2007.

Ανανεωμένο Ariya: Στυλ, συνδεσιμότητα και άνεση
Το ανανεωμένο ηλεκτρικό crossover Ariya αναμένεται στην Ιαπωνία εντός του έτους, με πιο εκλεπτυσμένο εξωτερικό σχεδιασμό, σύστημα infotainment με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) και βελτιωμένη ανάρτηση, για ακόμη μεγαλύτερη άνεση. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο συνδεδεμένη, κομψή και άνετη εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των οδηγών της Ιαπωνίας.
Όπως και το νέο LEAF, το ανανεωμένο Ariya ενσωματώνει τεχνολογίες που υποστηρίζουν το όραμα της Nissan για έξυπνη κινητικότητα και προάγουν ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον – προωθώντας τη δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα.
 

NISSAN
JAPAN MOBILITY SHOW 2025
