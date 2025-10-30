BMW: Σε ποια διοργάνωση είναι το «Επίσημο Αυτοκίνητο»

BMW: Σε ποια διοργάνωση είναι το «Επίσημο Αυτοκίνητο»

BMW: Σε ποια διοργάνωση είναι το «Επίσημο Αυτοκίνητο»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Από 1 έως 8 Νοεμβρίου 2025, η Ελλάδα μπαίνει στο επίκεντρο του παγκόσμιου χάρτη του τένις με τη διεξαγωγή του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 στην Αθήνα, σηματοδοτώντας το πρώτο τουρνουά ATP Tour στη χώρα από το 1994.

BMW: Σε ποια διοργάνωση είναι το «Επίσημο Αυτοκίνητο»

Η BMW, ως κορυφαία μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων που συμβολίζει την ασύγκριτη πολυτέλεια, την άριστη ποιότητα και την τεχνολογική αρτιότητα, ανακοινώνει συνεργασία με το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 υποστηρίζοντας τη διοργάνωση ως ‘Επίσημο Αυτοκίνητο’.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το BMW Group Hellas θα προσφέρει premium υπηρεσίες κινητικότητας με ξεχωριστά οχήματα BMW για τις μετακινήσεις κορυφαίων αθλητών, των προπονητικών επιτελείων τους, καθώς και υψηλών προσκεκλημένων, εξασφαλίζοντας άνεση, ασφάλεια και υψηλή ποιότητα σε κάθε διαδρομή.

BMW: Σε ποια διοργάνωση είναι το «Επίσημο Αυτοκίνητο»

Ο κ. Christopher Puth, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Hellas, δήλωσε σχετικά: «Στην BMW, η απαράμιλλη αριστεία, η καινοτομία και το πάθος για τις υψηλές επιδόσεις είναι στοιχεία που μας καθορίζουν. Όπως και στο τένις, η επιτυχία βασίζεται στην ακρίβεια, τη στρατηγική και τη διαρκή εξέλιξη. Το συγκεκριμένο άθλημα αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής μάρκετινγκ του BMW Group, φέρνοντάς μας πιο κοντά στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. Με την επιστροφή της διοργάνωσης στην Αθήνα μετά από 30 χρόνια, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η BMW θα είναι το ‘Επίσημο Αυτοκίνητο’ του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, και θα ενισχύσει το αθλητικό πνεύμα, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες κινητικότητας σε κορυφαίους αθλητές και διοργανωτές».

BMW: Σε ποια διοργάνωση είναι το «Επίσημο Αυτοκίνητο»

Το δημοφιλές τουρνουά θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Basketball Arena, μία από τις μεγαλύτερες κλειστές αρένες της Ευρώπης, με χωρητικότητα έως και 20.000 θεατών. Περισσότεροι από 70 κορυφαίοι αθλητές – ανάμεσά τους και πολλοί από το Top 10 και το Top 20 της παγκόσμιας κατάταξης – θα αναμετρηθούν στα indoor hard courts διεκδικώντας μεγάλες διακρίσεις. Η διοργάνωση θα μεταδοθεί ζωντανά σε περισσότερες από 130 χώρες, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως σταθμό στο διεθνές ημερολόγιο του τένις.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
