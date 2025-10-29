Pirelli: Αναδείχθηκε ο καλύτερος κατασκευαστής all season ελαστικών

Ποιοι την έδωσαν τον βαρύτιμο τίτλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 19:09 MINI Paul Smith Edition: Η στιγμή της αποκάλυψης
29.10.25 , 18:59 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του Πενταγώνου
29.10.25 , 18:44 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ταβέρνα με τον γιο της, Κίμωνα
29.10.25 , 18:39 Τρομακτικό τροχαίο στη Βάρη: Φορτηγό καταπλάκωσε σταθμευμένο ΙΧ
29.10.25 , 18:14 Cash or Trash: Η Ρούλα Βροχοπούλου και το αντικείμενο από την Ολυμπιακή!
29.10.25 , 18:03 Παρασκευή Κερασιώτη: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί
29.10.25 , 17:53 Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι
29.10.25 , 17:36 Τραμπ για τρίτη θητεία: «Κρίμα που δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος»
29.10.25 , 17:35 Αποκαλύπτουμε τα νέα Seat Ibiza και Arona - Πότε έρχονται
29.10.25 , 17:21 Μάρα Θρασυβουλίδου: Πέθανε ξαφνικά ο σύζυγός της, μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
29.10.25 , 16:46 Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Το αλκοόλ, οι ανήλικοι κι ο Τσίπρας
29.10.25 , 16:39 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
29.10.25 , 16:30 Pirelli: Αναδείχθηκε ο καλύτερος κατασκευαστής all season ελαστικών
29.10.25 , 16:00 Τάσος Ξιαρχό: «Θα ξαναδούλευα με τη Ζόζεφιν... τουλάχιστον αυτή πληρώνει»
29.10.25 , 16:00 Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Pirelli: Αναδείχθηκε ο καλύτερος κατασκευαστής all season ελαστικών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Pirelli επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στην κατηγορία των ελαστικών τεσσάρων εποχών (all-season) κατακτώντας τον τίτλο του «Καλύτερος Κατασκευαστής Ελαστικών All Season της Χρονιάς» τόσο από τη γερμανική λέσχη αυτοκινήτου Automobilclub von Deutschland (AvD) όσο και από το έγκριτο γερμανικό περιοδικό Auto Bild.

Συγκεκριμένα, στις συγκριτικές δοκιμές του 2025 που διεξήγαγε η AvD, τα δύο κορυφαία προϊόντα της σειράς All Season SF3 της Pirelli —το Cinturato All Season SF3 και το Scorpion All Season SF3— έλαβαν την υψηλότερη αναγνώριση στις αντίστοιχες κατηγορίες τους, ξεχωρίζοντας για την ισορροπημένη απόδοση, την ασφάλεια σε όλες τις εξεταζόμενες συνθήκες και την άνεση. Ειδικότερα, το Cinturato All Season SF3 διακρίθηκε στις δοκιμές φρεναρίσματος σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, στην οδική συμπεριφορά και στην αντοχή στην υδρολίσθηση. Το Scorpion All Season SF3 αναδείχθηκε σημείο αναφοράς για τα SUV, υπερέχοντας σε πρόσφυση και ασφάλεια σε όλες τις επιφάνειες.

Pirelli: Αναδείχθηκε ο καλύτερος κατασκευαστής all season ελαστικών
Κατά την αξιολόγηση των καλύτερων ελαστικών all season, το περιοδικό AutoBild χαρακτήρισε το Cinturato All Season SF3 ως «πολύπλευρο και αξιόπιστο». Το ίδιο περιοδικό είχε πρόσφατα απονείμει σε αυτό το προϊόν της Pirelli την πρώτη θέση στη μεγάλη συγκριτική δοκιμή του 2025, ανάμεσα σε 30 ελαστικά all seaon που αγοράστηκαν από την αγορά, με συνολική αξιολόγηση «Υποδειγματικό», χάρη στις ισορροπημένες επιδόσεις του σε όλες τις συνθήκες δοκιμής: εξαιρετική ασφάλεια σε βρεγμένο οδόστρωμα, μεγάλη αντοχή στην υδρολίσθηση, εξαιρετική απόδοση σε στεγνό οδόστρωμα, και καλά αποτελέσματα στο χιόνι και στην ανθεκτικότητα.

Οι δοκιμές του Auto Bild έδειξαν ότι το Pirelli Cinturato All Season SF3 δεν παρουσίασε κανένα αδύναμο σημείο στις διαφορετικές συνθήκες δοκιμών, προσφέροντας πάντα μεγάλη ασφάλεια και κερδίζοντας εύκολα τον τίτλο του καλύτερου κατασκευαστή all-season της χρονιάς. Στις ειδικές δοκιμές για SUV, το Scorpion All Season SF3 —το οποίο μοιράζεται την πλατφόρμα εξέλιξής του με το Cinturato— απέσπασε τις υψηλότερες βαθμολογίες για φρενάρισμα σε στεγνό και βρεγμένο, οδική συμπεριφορά και αθόρυβη κύλιση.

Pirelli: Αναδείχθηκε ο καλύτερος κατασκευαστής all season ελαστικών

Αυτές οι διακρίσεις προστίθενται στις επιτυχίες των προηγούμενων ετών, επιβεβαιώνοντας την τεχνική υπεροχή των σειρών Pirelli Cinturato και Scorpion All Season SF3. Η ανάπτυξη των ελαστικών βασίζεται στις πιο προηγμένες τεχνικές εικονικής μοντελοποίησης του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Pirelli, με μίγματα νέας γενιάς και προσαρμοζόμενα σχέδια πέλματος με 3D εγκοπές που εγγυώνται πρόσφυση και ασφάλεια ακόμη και όταν το ελαστικό έχει φθαρεί.Αυτές οι καινοτομίες επέτρεψαν την ταυτόχρονη ενίσχυση των διαφορετικών επιδόσεων που απαιτούνται από ένα ελαστικό all season: το Cinturato All Season SF3 έχει κατακτήσει επίδοση A στην ευρωπαϊκή ετικέτα για φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα και την πιστοποίηση ποιότητας TÜV SÜD Performance Mark, ενώ έχει βραβευτεί από την Dekra για τη συνολική απόδοση στο φρενάρισμα (άθροισμα επιδόσεων σε στεγνό, βρεγμένο και χιόνι). Η σειρά είναι διαθέσιμη σε διαστάσεις από 15 έως 20 ίντσες.

Αναπτυγμένο ως εξέλιξη του Cinturato για SUV, το Scorpion All Season SF3 διαθέτει επίσης κλάση A στην ευρωπαϊκή ετικέτα για πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, παρουσιάζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στη συνολική απόδοση φρεναρίσματος στις δοκιμές της Dekra. Η σειρά προσφέρεται σε διαστάσεις από 17 έως 21 ίντσες.Τόσο το Cinturato όσο και το Scorpion All Season SF3 προσφέρουν ειδικές εκδόσεις για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, εξοπλισμένες με τεχνολογίες όπως Elect και το Pirelli Noise Cancelling System για ακουστική άνεση. Και τα δύο προϊόντα φέρουν το σύμβολο 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), που πιστοποιεί την αξιοπιστία τους ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε χιόνι, έχοντας περάσει αυστηρές δοκιμές σε χειμερινές συνθήκες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PIRELLI
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ALL SEASON ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top