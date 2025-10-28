VW Golf GTI και Golf R: Δείτε πως κατέκτησαν τον τίτλο Car of the Year

Τι είδαν δημοσιογράφοι και μηχανικοί

28.10.25 , 18:12 VW Golf GTI και Golf R: Δείτε πως κατέκτησαν τον τίτλο Car of the Year
VW Golf GTI και Golf R: Δείτε πως κατέκτησαν τον τίτλο Car of the Year
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πίσω από τη φετινή διάκριση του Volkswagen Golf GTI και Golf R ως “MotorTrend Car of the Year 2026”, κρύβεται μία εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία δοκιμών που δοκίμασε τα όρια ανθρώπων και μηχανών.

VW Golf GTI και Golf R: Δείτε πως κατέκτησαν τον τίτλο Car of the Year
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Honda Proving Center (HPC), στην καρδιά της ερήμου Mojave της Καλιφόρνιας, υπό συνθήκες που κυμάνθηκαν από καύσωνα 45 °C έως δυνατές καταιγίδες. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε υποψήφιο αυτοκίνητο πέρασε από εξαντλητικές μετρήσεις επιτάχυνσης, φρεναρίσματος, πλευρικής πρόσφυσης και συμπεριφοράς σε πίστα και δημόσιο δρόμο.

VW Golf GTI και Golf R: Δείτε πως κατέκτησαν τον τίτλο Car of the Year
Η επιτροπή του MotorTrend, αποτελούμενη από επτά έμπειρους δημοσιογράφους και μηχανικούς – με επικεφαλής τον Johan de Nysschen, πρώην ανώτατο στέλεχος των Audi, Infiniti, Cadillac και Volkswagen Group North America – αξιολόγησε 20 μοντέλα σε 14 διαφορετικές σειρές, εφαρμόζοντας αυστηρά τα έξι κριτήρια του θεσμού.

VW Golf GTI και Golf R: Δείτε πως κατέκτησαν τον τίτλο Car of the Year
Το Golf GTI / R ξεχώρισε για τη συνοχή της οδηγικής του συμπεριφοράς, την τεχνολογική του ωριμότητα, την ικανότητά του να ισορροπεί δύναμη και καθημερινή χρηστικότητα, καθώς και για την συναισθηματική του απόκριση. Η επιτροπή χαρακτήρισε τη φετινή του νίκη ως «απόδειξη ότι τα καθαρόαιμα αυτοκίνητα εξακολουθούν να εμπνέουν, ακόμη και στην εποχή των SUV και της ηλεκτροκίνησης».

Η τρίτη αυτή φορά που ένα Golf διακρίνεται ως “Car of the Year” από το MotorTrend έρχεται να επισφραγίσει έναν θρύλο που ανανεώνεται διαρκώς — και να υπενθυμίσει ότι η ουσία της οδήγησης παραμένει αναλλοίωτη στο DNA της Volkswagen.

