Ο Όμιλος Βασιλάκη έφερε την CHANGAN στην Ελλάδα

Στους δημοσιογράφους ειδικού τύπου παρουσίασε ο όμιλος Βασιλάκη τα μοντέλα της CHANGAN που φέρνει στην Ελλάδα. Μιλάμε για το Changan Deepal S07 και το Changan Deepal S05, δυο αυτοκίνητα αμιγώς ηλκετρικά με εντυπωσαική σχεδίαση και πλουσιότατο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειοας πο δύσκολα βρίσκεις την κατηγορία τους.

Πριν όμως πάμε στα μοντέλα ας γνωρίσουμε την νέα αυτοκινητοβιομηχανία που έχρεται στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου Βασιλάκη. Με 163 χρόνια βιομηχανικής κληρονομιάς και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στην κατασκευή αυτοκινήτων, η Changan Automobile εξελίχθηκε από πρωτοπόρος της σύγχρονης κινέζικης βιομηχανίας σε μια παγκόσμια ευρείας αποδοχής μάρκα αυτοκινήτων.

Να σημειώσουμε την παρουσία στην εκδήλωβση του Έλληνα σχεδιαστή Γιώργου Κούκου, ο οποίος είναι επικεφαλής εξωτερικής σχεδίασης στο κέντρο R&D της Changan στο Τορίνο.

Σήμερα, η Changan λειτουργεί 21 κέντρα παραγωγής και 39 εργοστάσια παγκοσμίως, εξυπηρετώντας έξι μεγάλες περιφερειακές αγορές με εξαγωγές σε 103 χώρες. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 145.000 ανθρώπους και υποστηρίζει πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας σε όλη την εργασιακή αλυσίδα.

Καθοδηγούμενη από το όραμα «Καινοτομία με γνώμονα την πρόοδο, Ηγεσία με γνώμονα την ευφυΐα», η Changan έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο R&D σε δέκα τοποθεσίες σε έξι χώρες, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 24.000 μηχανικούς από 31 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων άνω των 5.000 ειδικών στην έξυπνη ανάπτυξη λογισμικού.

Το δίκτυο αυτό καλύπτει την Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τη Γερμανία και άλλες περιοχές. Η συνεχής επένδυση διασφαλίζει την ηγεσία σε τομείς αιχμής όπως τα νέα ενεργειακά συστήματα κίνησης, η ευφυής οδήγηση, τα software-defined οχήματα και την έξυπνη συνδεσιμότητα.

Επί του παρόντος, η Changan λειτουργεί πολλές μονάδες παραγωγής και γραμμές παραγωγής στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των Chongqing Liangjiang, Yubei, Dingzhou (Hebei), Nanjing (Jiangsu) και Hefei (Anhui), καλύπτοντας τόσο κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και οχήματα εναλλακτικής ενέργειας. Επιπλέον, η εταιρεία έχει δημιουργήσει κάθετα ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής για βασικά εξαρτήματα όπως μπαταρίες υψηλής τάσης, συστήματα ηλεκτρικής κίνησης και ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου.

Το Παγκόσμιο Κέντρο Σχεδιασμού της Changan συγκεντρώνει σχεδόν 1.000 σχεδιαστές από 31 χώρες και 86 ειδικότητες σχεδιασμού, με στούντιο στην Κίνα, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τη Γερμανία. Υπό την ηγεσία διεθνώς αναγνωρισμένων σχεδιαστών όπως ο Klaus Zyciora, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού του Ομίλου Volkswagen, η ομάδα συνδυάζει αισθητική, αεροδυναμική και ταυτότητα μάρκας για να θέσει νέα πρότυπα στον σχεδιασμό αυτοκινήτων.

Ως ο βασικός κόμβος του διασυνοριακού οικοσυστήματος καινοτομίας της Changan, το Παγκόσμιο Κέντρο R&D εστιάζει σε νέες ενεργειακές μονάδες, πλατφόρμες αυτόνομης οδήγησης, σύγχρονα συστήματα ελέγχου και έξυπνη συνδεσιμότητα. Καινοτομίες όπως η πλατφόρμα έξυπνης αυτόνομης οδήγησης και η μπαταρία Golden Shield υπογραμμίζουν την ηγεσία της Changan στη διαμόρφωση του μέλλοντος της κινητικότητας.

Μπαταρία Golden Shield All-Solid-State

Η Changan Golden Shield Battery αποτελεί εξέλιξη της μπαταρίας Changan Golden Shield 2.0 με τεχνολογία στερεάς κατάστασης (solid state).Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα (400 Wh/kg), υψηλή ασφάλεια (αύξηση 70%) και ευρύ φάσμα θερμοκρασιακής ανοχής (-40 έως 80°C), επιτυγχάνοντας αυτονομία άνω των 1.500 χλμ., εξαλείφοντας το άγχος αυτονομίας και την υποβάθμιση της μπαταρίας σε ακραίες θερμοκρασίες.

Η τυποποιημένη αρθρωτή εφαρμογή της μπαταρίας της Changan, σε συνδυασμό με την υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και την ασφάλεια της τεχνολογίας στερεάς κατάστασης, επαναπροσδιορίζει τις μελλοντικές λύσεις κινητικότητας.Λειτουργεί ως μονάδα παροχής ενέργειας κατά την οδήγηση και με μια απλή αποσύνδεση μετατρέπεται σε οικιακή συσκευή αποθήκευσης ενέργειας.

Ενσωματώνει τεχνολογία ψηφιακού διδύμου (digital twin) με τεχνητή νοημοσύνη για απλοποιημένη παρακολούθηση υγείας (SOH), ασφάλειας και πρόβλεψη απόδοσης της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο.Η Golden Shield All-Solid-State Battery αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά μέσα στην επόμενη δεκαετία.



H Changan Automobile, ανακοινώνει την επίσημη παρουσίαση των νέων ηλεκτρικών μοντέλων SUV CHANGAN Deepal S07 & SUV CHANGAN Deepal S05 στην Ελληνική αγορά, σε συνεργασία με τον επίσημο εισαγωγέα της χώρας, την CHANGAN HELLAS (μέλος του Ομίλου AUTOHELLAS)

Changan Deepal S07: Η νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης για την ελληνική αγορά



Το Changan Deepal S07 αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας γενιάς ηλεκτρικών SUV της Changan και σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς σε ένα πιο έξυπνο, συνδεδεμένο και βιώσιμο μέλλον κινητικότητας.



Συνδυάζει κομψό σχεδιασμό, τεχνολογία αιχμής και πραγματική οδηγική απόλαυση, αποτελώντας τον ιδανικό πρεσβευτή της Changan Hellas στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV. Με δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής, το S07 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα premium, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Τεχνολογία & καινοτομίες

Το Deepal S07 βασίζεται στην πλατφόρμα SDA (Smart Digital Architecture) της Changan — μια έξυπνη, software-defined αρχιτεκτονική που επιτρέπει συνεχείς αναβαθμίσεις over-the-air (OTA), βελτιώνοντας λειτουργίες οδήγησης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.Διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό BEV, εξοπλισμένο με μπαταρία συνολικκής χωρητικότητας 79,97kWh τελευταίας γενιάς, που προσφέρει έως 475 km αυτονομία WLTP και εξαιρετική θερμική σταθερότητα.



Η σχεδίαση του Deepal S07 ακολουθεί τη φιλοσοφία “Symbiotic Aesthetics”, με καμπυλωτές γραμμές coupe-SUV, φωτιστική υπογραφή LED και απόλυτα αεροδυναμική σιλουέτα (Cd 0.26).



Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από minimal cockpit, premium υλικά, και εργονομική διάταξη εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία “Driver First”.Ενσωματώνει AR Head-Up Display (HUD), 15,6″ κεντρική οθόνη αφής, 12,3″ ψηφιακό πίνακα οργάνων, και αντίστροφη προβολή πληροφοριών για τον συνοδηγό.Διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με αερισμό, θέρμανση και λειτουργία μνήμης, καθώς και ενσύρματη και ασύρματη φόρτιση κινητών,

Εφοδιασμένο με το SDA Smart Cockpit, το S07 προσφέρει έξυπνη φωνητική υποβοήθηση AI, ενσωματωμένη πλοήγηση, και προσωποποιημένο περιβάλλον οδήγησης.Η συνδεσιμότητα βασίζεται σε 5G module, με over-the-air (OTA) αναβαθμίσεις, Car-to-Home και Car-to-Cloud λειτουργίες. Στα στοιχεία ασφάλειας περιλαμβάνονται 9 αερόσακοι, ενισχυμένο πλαίσιο αλουμινίου και υψηλής αντοχής χάλυβα, καθώς και ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών μέσω AI Vision.

Το ενιαίο σύστημα ηλεκτροκίνησης 7 σε 1 της Changan ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα, το κιβώτιο, τον inverter και πέντε ακόμη βασικές μονάδες σε μία συμπαγή δομή, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση, αξιοπιστία και κορυφαίες επιδόσεις.Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 160 kW (218 PS) και 320 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7.9 δευτερόλεπτα.Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW, με δυνατότητα αναπλήρωσης 30%–80% σε λιγότερο από 35 λεπτά, και onboard charger AC 11 kW.

Για να αποκτήσετε το CHAMGAN DEEPAL S07 RWD χρειάζεστε 44990 μείον Ev Bonus 3400 ευρώ μείον 3000 ευρώ την κρατική επιδότηση. Η τελική τιμή είναι στα 38590 ευρώ. CHANGAN DEEPAL S07 ULTRACHANGAN DEEPAL S07 ULTRA



Το δεύτερο μοντέλο που ήρθε στην χώρα μας είναι το CHANGAN DEEPAL S05 Το νέο e-SUV της CHANGAN έχει σχεδιαστεί με στόχο να μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια εμπειρία. Από τη φουτουριστική σχεδίαση και τις έξυπνες τεχνολογίες έως την ολοκληρωμένη υποστήριξη και ασφάλεια, κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί ώστε η οδήγηση να είναι όσο το δυνατόν πιο απολαυστική. Διαθέτει αεροδυναμικό προφίλ, frameless παράθυρα και φωτιστικά σώματα LED υψηλής αισθητικής.

Στην καμπίνα επιβατών υπάρχεισωτερικός φωτισμός 64 αποχρώσεων, premium λεπτομέρειες, 4D ηχοσύστημα και πανοραμική οροφή.στην αεροδυναμική σχεδίαση διαθέτει ηλεκτρικές Κρυφές Θυρολαβές, Frameless παράθυρα, ελαστικά Continental R20 και συντελεστή οπισθέλκουσας 0,25° CD.Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 4598×1900×1600 mm.

Στα συστήματα άνεσης καιο ασφαλείας εντοπίζουμε υποστήριξη υψηλού επιπέδου Easy Driving:Σύστημα BSD, κάμερες παρκαρίσματος, και διζωνικός κλιματισμός.All Season Comfort:Θερμαινόμενα/ψυχόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματος κλιματισμός, εξαερισμός καθισμάτων.Care-Free Driving:DC φόρτιση 30–80% σε 25 λεπτά, προαιρετικό 4WD και έξυπνα driving modes.



Το έξυπνο e-SUV της CHANGAN δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο. Είναι η επιτομή της σύγχρονης κινητικότητας — όπου η τεχνολογία υπηρετεί τον οδηγό, και η απόλαυση γίνεται καθημερινότητα.

Η CHANGAN HELLAS παρουσιάζει το νέο της ηλεκτρικό SUV, φέρνοντας μια επανάσταση στην ηλεκτροκίνηση με τον απόλυτο συνδυασμό τεχνολογίας, σχεδιασμού και οδηγικής απόλαυσης. Με το σύνθημα «Fun should be easy», η CHANGAN αποδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί – και πρέπει – να είναι απλή, ευχάριστη και προσιτή στην καθημερινότητα.

Διαθεσιμότητα & τιμές στην Ελλάδα

Η τιμή εκκίνησης του DEEPAL S05 στην ελληνική αγορά είναι 32.990€, συνδυάζοντας την προωθητική ενέργεια Changan EV Bonus, 2.000 και την κρατική επιδότηση των 3.000€Το Changan DEEPAL S05 διατίθεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Max και Ultra, ενώ στην κορυφαία, τετρακίνητη έκδοσή του αποδίδει 435 ίππους.

Πιο συγκεκριμένα,

CHANGAN DEEPAL S05 RWD: Ισχύς: 272PS με ροπή: 290Nm, επιτάχυνση (0–100 km/h): 7.5 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία: 69kWh / LFP προσφέρει αυτονομία: 485 km (WLTP)με κατανάλωση ενέργειας: 15.9 kWh/100 km

CHANGAN DEEPAL S05 AWD:Ισχύς: 435 PS με ροπή 502 Nm, επιτάχυνση (0–100 km/h): 5.5 δευτερόλεπτα . Διαθέτει μπαταρία 69kWh / LFP που προσφέρει αυτονομία 445 km (WLTP) ,με κατανάλωση ενέργειας: 17.5 kWh/100 χλμ.

Αξιοπιστία και Προστασία:

Με εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 έτη ή 200.000 χλμ. Και εγγύηση οχήματος 7 έτη ή 160.000χλμ, η CHANGAN εγγυάται ότι καλύπτει την κάθε ανάγκη χρήσης. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι προσφέρεται δωρεάν Οδική βοήθεια για 7 έτη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι και τα 2 μοντέλα της CHANGAN, είναι άμεσα διαθέσιμα με τις πρώτες παραδόσεις σε πελάτες να ξεκινούν μες τον Οκτώβριο.

Το 1ο Exclusive Store της Changan στην Ελλάδα, λειτουργεί ήδη στην Λεωφόρο Κηφισίας 292 στο Χαλάνδρι, μέχρι τέλους του χρόνου θα λειτουργήσουν άλλα 2 καταστήματα στην Αττική (Περιστέρι & Αργυρούπολη) και σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλεο, Λάρισα και Ιωάννινα μέχρι τέλους του χρόνου.Η παρουσία της CHANGAN στην ελληνική αγορά υποστηρίζεται από πλήρες δίκτυο after sales και εξειδικευμένο service, διασφαλίζοντας την εμπειρία και αξιοπιστία που συνοδεύουν τη μάρκα CHANGAN.

Η CHANGAN HELLAS, προσφέρει λύσεις στους μελλοντικούς πελάτες της, τόσο στο κομμάτι της δημόσιας φόρτισης, όσο και στην εγκατάσταση οικιακού φορτιστή.

Η CHANGAN HELLAS σε συνεργασία με τον μεγαλύτερο πάροχο δημόσιας φόρτισης της χώρας, ΔΕΗ Blue, προσφέρει μία μοναδική εμπειρία φόρτισης, ευκολία και ευνοϊκές τιμές στους πελάτες της CHANGAN.

Πιο συγκεκριμένα:

⦁ 5% έκπτωση σε όλους τους ιδιώτες πελάτες για τον πρώτο χρόνο κατοχής

⦁ 5% έκπτωση σε όλους τους πελάτες leasing για τη διάρκεια του συμβολαίου

⦁ Νέα σημεία ταχυφόρτισης στο δίκτυο Autohellas.

Τέλος, η CHANGAN HELLAS, προσφέρει παράλληλα με την απόκτηση ενός από τα μοντέλα της, έτοιμη και ολοκληρωμένη πρόταση για την εγκατάσταση και τοποθέτηση οικιακού φορτιστή, απαλλάσόντας τον χρήστη από κάθε δυσκολία και άγχος.



Η υπηρεσία αποτελείται από:

⦁ Δωρεάν τεχνικός έλεγχος και μελέτη εγκατάστασης

⦁ Παράδοση και τοποθέτηση έξυπνου φορτιστή (smartcharger)

⦁ Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο και δοκιμαστική λειτουργία

⦁ Εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη

