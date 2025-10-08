Νόμπελ Χημείας στους Σουσούμου Κιταγκάουα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον, Όμαρ Γιάγκι

Για την ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Νόμπελ Χημείας: Δόθηκε Σε Τρεις Επιστήμονες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι επιστήμονες Σουσούμου Κιταγκάουα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον και Όμαρ Γιάγκι κέρδισαν το φετινό βραβείο Νόμπελ Χημείας για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. 

Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός John Martinis που κέρδισε Νόμπελ Φυσικής

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλο-οργανικών πλαισίων, τα πρόσωπα που βραβεύονται παρείχαν στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση κάποιων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε η επιτροπή των βραβείων. 

Σε τρεις επιστήμονες το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2025

Το Νόμπελ Χημείας είναι το τρίτο που ανακοινώθηκε για φέτος, ύστερα από τα βραβεία για την ιατρική και τη φυσική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. 

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατ. σουηδικών κορωνών (1,2 εκατ. δολαρίων).
 

