Ο ταλαντούχος ηθοποιός Γιάννης Χατζηγεωργίου, έρχεται στο Cash Or Trash!

Νέο επεισόδιο σήμερα Τετάρτη στις 17:25

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star! 

Για 5η σεζόν η Δέσποινα Μοιραράκη μας ρωτάει... Cash or Trash?

Για 5η σεζόν η Δέσποινα Μοιραράκη μας ρωτάει... Cash or Trash?

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος. Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Cash or Trash: Τα δίδυμα αδέρφια δημιούργησαν μια αναπάντεχη συμμαχία

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! 

Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Έχοντας κατακτήσει βραβεία και διακρίσεις ως αθλητής και προπονητής σε αγώνες χειροπάλης σε διεθνές επίπεδο, ο Μάριος έρχεται στο Cash or Trash για να πουλήσει ένα αντικείμενο, που δεν περιμένεις να το έχει επιλέξει κάποιος για τη συλλογή του. Η πρωτότυπη προτομή του πωλητή κάνει τους αγοραστές να ανατριχιάσουν, αλλά και να νιώσουν μια παράξενη γοητεία ταυτόχρονα. Η ωραία δημοπρασία, που ακολουθεί έχει πολλά απρόοπτα!  

Cash or Trash: Ο καναπές - αντίκα που αμφισβήτησαν Μαρίνης & Στρουγγάρης

Ο ηθοποιός, συγγραφέας και μουσικός σε μπάντα, ο πολυτάλαντος Γιάννης Χατζηγεωργίου, έρχεται στο Cash Or Trash για να διαπραγματευθεί και να προσθέσει και το «ικανός πωλητής» στις πολλές ιδιότητες και προσόντα του. Το χιούμορ κι ο ελιγμός του χαρισματικού ηθοποιού, τον βοηθούν να κερδίσει τις εντυπώσεις και να ζήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοπρασία.  

Cash or Trash: Η εντυπωσιακή Άρτεμη ονειρεύεται τη θέση της Μοιραράκη

Το επώνυμο γραφείο της Τζένης είναι από τα τελευταία πράγματα που μένει να αποχωριστεί, προκειμένου να προχωρήσει μπροστά στη ζωή της. Οι αναμνήσεις κι οι στιγμές χαράς του παρελθόντος είναι η παρέα της Τζένης το τελευταίο διάστημα. Η πωλήτρια είναι αποφασισμένη να κάνει μια καινούρια αρχή και μια νέα εμπειρία, αυτή της τηλεοπτικής δημοπρασίας στο Cash or Trash, είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα!  

Cash or Trash: Σε τιμή σοκ πουλήθηκε η τεράστια κούκλα Playmobil

Αυτήν τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας. Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Αυτό είναι deal! Τετραπλασίασαν την τιμή εκκίνησης στο Cash or Trash

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

