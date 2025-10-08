OPEL FRONTERA DAYS: Ένα δεκαήμερο αφιερωμένο στο νέο Frontera

Η Opel προσκαλεί το κοινό να ζήσει από κοντά το νέο κεφάλαιο της Γερμανικής Μάρκας μέσα από τα FRONTERA DAYS, ένα δεκαήμερο αφιερωμένο αποκλειστικά στο ολοκαίνουργιο Opel Frontera!. Από τις 10 έως τις 19 Οκτωβρίου, όλες οι Εκθέσεις Opel σε όλη την Ελλάδα υποδέχονται το νέο SUV της Opel, που ξεχωρίζει για τους εντυπωσιακούς χώρους, τη δυνατότητα επιλογής 5 ή 7 θέσεων, το δυναμικό design και φυσικά, τη Γερμανική αξιοπιστία.

Κατά τη διάρκεια των FRONTERA DAYS, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο Opel Frontera, να το οδηγήσουν και να επωφεληθούν από τις προνομιακές τιμές που ισχύουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ενέργειας!

Επιπλέον, όσοι πραγματοποιήσουν Test Drive με το νέο Frontera, συμμετέχουν αυτόματα σε μεγάλη κλήρωση, με δώρο ένα Opel Frontera για έναν ολόκληρο χρόνο, εντελώς δωρεάν!