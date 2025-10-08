OPEL FRONTERA DAYS: Ένα δεκαήμερο αφιερωμένο στο νέο Frontera

Και το μεγάλο δώρο

Αυτοκινητο
OPEL FRONTERA DAYS: Ένα δεκαήμερο αφιερωμένο στο νέο Frontera
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Opel προσκαλεί το κοινό να ζήσει από κοντά το νέο κεφάλαιο της Γερμανικής Μάρκας μέσα από τα FRONTERA DAYS, ένα δεκαήμερο αφιερωμένο αποκλειστικά στο ολοκαίνουργιο Opel Frontera!. Από τις 10 έως τις 19 Οκτωβρίου, όλες οι Εκθέσεις Opel σε όλη την Ελλάδα υποδέχονται το νέο SUV της Opel, που ξεχωρίζει για τους εντυπωσιακούς χώρους, τη δυνατότητα επιλογής 5 ή 7 θέσεων, το δυναμικό design και φυσικά, τη Γερμανική αξιοπιστία.

OPEL FRONTERA DAYS: Ένα δεκαήμερο αφιερωμένο στο νέο Frontera

Κατά τη διάρκεια των FRONTERA DAYS, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο Opel Frontera, να το οδηγήσουν και να επωφεληθούν από τις προνομιακές τιμές που ισχύουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ενέργειας!

OPEL FRONTERA DAYS: Ένα δεκαήμερο αφιερωμένο στο νέο Frontera

Επιπλέον, όσοι πραγματοποιήσουν Test Drive με το νέο Frontera, συμμετέχουν αυτόματα σε μεγάλη κλήρωση, με δώρο ένα Opel Frontera για έναν ολόκληρο χρόνο, εντελώς δωρεάν!

OPEL
 |
OPEL FRONTERA DAYS
 |
ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ TEST DRIVE
