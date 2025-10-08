Formula Student Festival: Τι έγινε στην τριήμερη εκδήλωση

Από την Παρασκευή 26 ως και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα το Formula Student Festival, ο θεσμός που ξεκίνησε το 2021 και συνεχίζει, αναδεικνύοντας τις προσπάθειες των πανεπιστημιακών ομάδων των πολυτεχνικών σχολών της Ελλάδας.

Το τριήμερο event, που κάλυψε ζωντανά το κανάλι του Car and Driver στο YouTube, διεξήχθη και φέτος στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, με τις αιγίδες του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και της Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Γλυφάδας.



Όλοι οι θεσμικοί φορείς συμμετείχαν στον ήδη πετυχημένο θεσμό και συντονίζουν τις κινήσεις τους για το μέλλον και την πραγματοποίηση του πρώτου επίσημου διαγωνισμού Formula Student Greece. Ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς, γενικός γραμματέας συμμετείχε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η υπουργός Εργασίας και βουλευτής κα Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης ο πρώην υφυπουργός παιδείας και βουλευτής κος Άγγελος Συρίγος, η βουλευτής Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου που εκπροσωπήθηκε, η βουλευτής κα Αφροδίτη Κτενά, αντιπεριφερειάρχες.

Μίλησε ακόμη ο Δήμαρχος Γλυφάδας κος Γιώργος Παπανικολάου, άλλα και εκπρόσωποι αυτοκινητοβιομηχανιών όπως η Toyota, Bentley, Lamborghini, MG, Ford, Hyundai, BYD, VW, Skoda, Audi, Mercedes, Kia, Ducati, Mercedes, Smart, συμμετείχαν στη γιορτή της τεχνολογίας και της καινοτομίας.



Υποστηρικτές της προσπάθειες οι μεγαλύτερες εταίρες στο κλάδο τους : Shell - Coral Gas, MG - Όμιλος Συγγελίδη, PEMA Corporation. , Sungrow, ELTRAK A.E., Vodafone, Coca Cola - 3 Έψιλον, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, PIZZA FAN, Pretzel Hellas και KAWACOM A.E..Το «παρών» έδωσαν οι UoP Racing Team, Prom Racing Navios, Prom Racing Alumni Team, Aristotle Racing Team, FS TUC Racing Team και Minautor, ενώ αισθητή ήταν κι η παρουσία φοιτητών από άλλες πανεπιστημιακές ομάδες, όπως η Pelops Racing Team του Παν. Πελοποννήσου, καθώς και η Poseidon Racing Team του Παν. Δυτικής Αττικής