Τροχαίο στο Μενίδι: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε δέντρο – Νεκρή 46χρονη

Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μενίδι, με θύμα μια 46χρονη. 

Τροχαίο Τέμπη: Κατέβηκαν να ελέγξουν βλάβη και τους παρέσυρε φορτηγό

 

 

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Πάρνηθος λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η 46χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ένα δέντρο. 

Καλιφόρνια: Τρεις φοιτητές κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις που απεγκλώβισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΜΕΝΙΔΙ
