Τροχαίο στο Μενίδι: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε δέντρο – Νεκρή 46χρονη

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μενίδι, με θύμα μια 46χρονη.
Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Πάρνηθος λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η 46χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ένα δέντρο.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις που απεγκλώβισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.
Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.