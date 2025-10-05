Test drive: Στο τιμόνι του νέου Dacia Duster 1.0 TCe 100 PS LPG 4×2

Ήρθε η ώρα να πάρουμε για δοκιμή νέα γενιά ενός μοντέλου της Dacia που είναι best seller σε μια κατηγορία με πολλούς και δύσκολους αντιπάλους. Ό επικεφαλής της νέας Ελληνικής αντιπροσωπείας κύριος Στήβεν Σύρτης μας είχε τονίσει την σημασία του διπλού καύσιμου στο μέλλον της αυτοκίνησης. Και για να μην μπερδευόμαστε, διπλό καύσιμο είναι ο συνδυασμός βενζίνης και υγραερίου για όσους νομίζουν ότι το Duster κινείται μόνο με...υγραέριο.

Ο υπεύθυνος ημοσίων σχέσεων της ελληνικής αντιπροσωπείας Χρήστος Σκιρδής μας έδωσε για δοκιμή την έκδοση με τον κινητήρα διπλού καυσίμο , βενζίνης και υγραερίου που παίζει χωρίς αντίπαλο σε μια κατηγορία όπου όλοι οι ανταγωνιστές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν μπορούν να κατέβουν στην τιμή, προσφέροντας τέτοια οικονομία καυσίμου. Βρεθήκαμε λοιπόν στο τιμόνι του νέου Dacia Duster στην έκδοση 1.0 TCe 100 PS LPG 4×2.

Η πετυχημένη συνταγή δεν αλλάζει και και αυτό έγινε με την σχεδίαση του νέου Duster, το οποίο όμως είναι και δείχνει σαφώς πιο μεγάλο, δυναμικό και πιο όμορφο από πριν. Το νέο μοντέλο εξακολουθεί να έχει την εντυπωσιακή εμφάνιση που έφερε την προηγούμενη γενιά στην κορυφή των πωλήσεων προσφγέροντας όμως μια νέα, ξεχωριστή σχεδίαση που καθορίζει και τη νέα ταυτότητα της μάρκας. Η απλότητα των σχημάτων και των όγκων έχει συμβάλλει τα μέγιστα στο design.

Στοιχεία όπως είναι το κάθετο μπροστινό μέρος με τα όμορφα φωτιστικά σώματα που δένουν αρμονικά με την πλατιά μάσκα όπου δεσπόζει το νέο λογότυπο της μάρκας. Η σχεδίαση του μπορστινού μέρους θυμίζει σε κάποια σημεία την Jeep.

O περιπετειώδης χαρακτήρας του νέου Duster τονίζεται από τις προστατευτικές ποδιές μπροστά και πίσω, με την απουσία βαφής να συμβάλλει και στην απουσία της ανάγκης να πας σε συνεργείο για να αποκαταστήσεις τα μικροχτυπήματα από πέτρες την ώρα της κίνησης σε χωματόδρομους και σε πιο σκληρές επιφάνειες.

Μάλιστα όλα τα περιμετρικά προστατευτικά πλαστικά του Duster ακόμη και τα φρύδια στα φτερά, είναι κατασκευασμένα από ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό το Starkle το οποίο ανακυκλώνεται σε ποσοστό έως και 20%. Η σύνθεση με λευκά σωματίδια δίνουν και τον ιδιαίτερο χρωματισμό που ταιριάζει με το προιφίλ του Duster. Στο πίσω μέρος έχει διατηρηθεί η ίδια σχεδίαση, πιο δυναμική βέβαια με τα φωτιστικά σώματα, όπως συμβαίνει και με τα μπροστινάμ αποτυπώνοντας το σχήμα «Υ».



To ολοκαίνουργιο Duster «πατάει» στην πλατφόρμα CMF-B, η οποία προσφέρει περισσότερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Η προηγμένη αρχιτεκτονική αυτής της πλατφόρμας μειώνει επίσης τους κραδασμούς και τον θόρυβο από το δρόμο, βελτιώνοντας το επίπεδο άνεσης κατά την οδήγηση και εξασφαλίζοντας μια μοναδική επαφή με το δρόμο.

Οι διαστάσεις του αμαξώματος παρέμειναν σχεδόν ίδιες με αυτές της προηγούμενης γενιάς. Το μήκος του αμαξώματος είναι στα 4,343 μέτρα, το πλάτος στα 1,813 μέτρα και το ύψος στα 1,616 μέτρα. Με τις μπάρες της οροφής ανεβαίνει στα 1,656 μέτρα. Στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας που είναι δικίνητο το μεταξόνιο φτάνει τα 2.657 χλστ.

Όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, δεν υπάρχουν μαλακά πλαστικά σε ταμπλό και επιμέρους τμήματα. Η επιλογή των σκληρών πλαστικών μπορεί να ενοχλεί κάποιους εμείς όμςω είδαμε ότι η συναρμογή τους είναι ιδαίτερα προσεγμένη καθώς απουσιάζουν οι θόρυβοι ακόμη και όταν περνάς με ταχύτητα πάνω από χωματόδρομους.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Dacia έπρεπε να διατηρήσει και το κόστος χαμηλότερα από τους ανταγωνιστές της άρα είναι απολύτως διακιολογημένη η συγκεκριμένη επιλογή. Σε σύγκριση μάλιστα με τον προκάτοχο του η αναβάθμιση είναι σαφώς πιο εμφανής όσον αφορά τα υλικά κατασκευής και τον διάκοσμο.



Όπως στο εξωτερικό, έτσι και στο εσωτερικό έχει γίνει πολλή δουλειά στον τομέα της εργονομίας αλλά και στον τομέα της τεχνολογίας. Η τελευταία κάνει έντονη την εμφάνιση της στην κεντρική οθόνη των 10,1 ιντσών η οποία είναι τοποθετημένη στο οπτικό πεδίο του οδηγού και με κλίση 10° προς εκείνον.

Το νέο σύστημα infotainment με κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, οππου εμφανίζεται και η κάμερα οπισθοπορείας περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό από την έκδοση Expression και πάνω: Το Media Display, περιλαμβάνει τέσσερα ηχεία και ασύρματη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Το Media Nav Live, περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω συν ένα δικτυωμένο σύστημα πλοήγησης που παρέχει ενημερώσεις για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και ηχοσύστημα της Arkamys 3D με έξι ηχεία.

Το Media Control στη βασική έκδοση, είναι ένα πλήρες σύστημα infotainment που σου δίνει τη δυνατότητα χειρισμού από το τιμόνι. Εμφανίζει πληροφορίες πολυμέσων σε μια οθόνη 3,5 ιντσών δίπλα στα αναλογικά όργανα στο ταμπλό. Διαθέτει σύνδεση Bluetooth, θύρα USB και βάση smartphone ενσωματωμένη στο ταμπλό. Όταν συνδεθεί στη δωρεάν εφαρμογή Dacia Media Control, δίνεται η δυνατότητα χειρισμού του ραδιοφώνου, άλλων μέσων και πολλών ακόμα λειτουργιών, από την οθόνη του smartphone.

Για πρώτη φορά έχει τοποθετηθεί ψηφιακός πίνακας οργάνων σε μοντέλο της εταιρείας. Μιλάμε για εξατομικεύσιμο έγχρωμο ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, όπου μπορείς να εμφανίσεις τη διαμόρφωση που προτιμάς και τις πληροφορίες που θεωρείς πιο χρήσιμες. Στον πίνακα οργάνων εμφανίζονται και οι ψηφιακές ενδείξεις που παρακολουθούν την ποσότητα των δυο καυσίμων που υπάρχουν σε ρεζερβουάρ και δεξαμενη υγραερίου.

Στην ίδια οθόνη εμφανίζεται και ο υπολογιστής που δείχνει την αυτονομία αλλά και την μέση κατανάλωση υγραερίου.Όπως συνέβαινε και στο παρελθόν όταν αδειάσει η δεξαμενη υγραερίου η μετάβαση σε βενζίνη γίνεται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση μας.Τα νέα χειριστήρια του είναι ιδιαίτερα φιλικά προς τον οδηγό.

Όμως η Dacia προίκισε με νέα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης το νέο Duster, τα οποία ανεβάζουν επίπεδο στον τομέα της ασφάλειας, Ο κατάλογος είναι μακρύς και περιλαμβάνει συστήματα όπως είναι το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (σε αστικές και προαστιακές περιοχές,συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης άλλων αυτοκινήτων, πεζών, ποδηλάτων και μοτοσυκλετών), η αναγνώριση πινακίδων οδικής σήμανσης και ειδοποίηση ταχύτητας, οι πίσω αισθητήρες πάρκινγκ, η ενεργοποίηση στάσης έκτακτης ανάγκης, η υποβοήθηση και η αποφυγή εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας.

Υπάρχουν ακόμη η προειδοποίηση απόσπασης προσοχής του οδηγού και κλήσεις έκτακτης ανάγκης (eCalls). Και, για να διευκολύνει τη ζωή των πελατών της, η Dacia προσθέτει ένα έξυπνο πλήκτρο, το My Safety, που δίνει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης διαμόρφωσης των προτιμήσεών τους, αναφορικά με τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Οι χώροι των επιβατών χαρακτηρίζονται άνετοι. στον τομέα της πρακτικότητας η καμπίνα έχει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι συνδυάζονται με αξεσουάρ με την ονομασία «Youclip». Το πίσω κάθισμα είναι διαρούμενο σε ποσοστό 70:30.Τέλος το πορτμπαγκάζ που έχεει έξυπνη σχεδίαση έχει χωρητικότητα 513 λίτρα με την δεξαμένη του LPG με τα 51 λίτρα να καταλαμβάνει τον χώρο της ρεζέρβας. Η τιμή ανέρχεται στα 1.696 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Την ώρα που όλοι οι κατασκευαστές στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση είτε αμιγώς είτε με υβριδική τεχνολογία η Dacia επιμένει στον κινητήρα διπλού καυσίμου με βενζίνη και υγραέριο και καλά κάνει, καθώς το κόστος μετακίνησης μειώνεται εντυπωσιακά. Στην «καρδιά» του νέου Duster 1.0 TCe 100 PS LPG 4×2 υπάρχει ο τρικύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος 999 κ.εκ. που αποδίδει 91 άλογα στις 4.400-4.900 σ.α. λ. και 160 Nm ροπής στις 2.200-3.750 σ.α.λ. όταν λειτουργεί με καύσιμο την βενζίνη .

Με την κίνηση με υγραέριο η απόδοση είναι 100 ίπποι στις 4.600-5.000 σ.α.λ. και 170 Nm ροπής στις 2.000-3.500 σ.α.λ. όταν γίνεται αλλαγή σε LPG .Η αύξηση της ισχύος κατά 11% και το 6% της μεγαλύτερης ροπής οφείλεται στον υψηλότερο βαθμό οκτανίου του μείγματος προπανίου/βουτανίου στο υγραέριο. Το μοτέρ συνεργάζεται με 6άρι χειροκίνητο σασμάν με κοντύτερη τελική σχέση μετάδοσης.

Οι μηχανικοί έχουν κάνει σαφώς καλύτερη δουλειά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, καθώς το Duster Eco-G είναι βελτιωμένο ακόμα περισσότερο στην ταχύτητα μετάβασης σε υγραέριο. Μάλιστα σε θερμοκρασίες πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου γίνεται άμεσα. Επιπλέον βλέπεις ότι η αλλαγή γίνεται ακόμη πιο αθόρυβα και θα πρέπει να συγκεντρωθείς για να την καταλάβεις. Όσον αφορά τον χειρισμό υπάρχει αριστερά από το τιμόνι ένα κουμπί με το οποίο αλλάζεις την επιλογή του καυσίμου από LPG σε βενζίνη και το αντίθετο.

Στα πλαίσια της αναβάθμισης πλέον δεν υπάρχει κόκκινο φωτάκι που να σου δείχνει πότε ενεεργοποιείς το LPG καθώς έχει αντικατασταθεί από την φωτεινή ένδειξη στον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου.Οι επιδόσεις είναι σαφώς καλύτερες καθώς τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 15,1 δευτερόλεπτα με την βενζίνη και 13,8 δευτερόλεπτα με LPG.

Η τελική ταχύτητα είναι στα 166 χιλιόμετρα με βενζίνη και 168 χιλιόμετρα με την επιλογή LPG.Οι καλύτερες επιδόσεις οφείλονται και στο χαμηλότερο βάρος χάρη στο ελαφρύτερο αλλά πιο άκαμπτο νέο πλαίσιο. Εδώ έχουμε το εξής καταπληκτικό. Το νέο Dacia Duster 1.0 TCe 100 PS LPG 4×2 έχει την δυνατότητα να διανύσει πολλά περισσότερα από 1000 χλμ. με τα δύο ρεζερβουάρ του να χωρούν συνολικά 100 λίτρα (50 λίτρα βενζίνης και 50 λίτρα LPG).

Όσο για την κατανάλωση μπορείτε να υπολογίσετε μια μέση τιμή στα 7μ8 λίτρα/100 χλμ. για τη βενζίνη και περίπου στα 0λίτρα για το LPG. Βέβαια και στις δυο περιπτώσεις και με την επιλογή προγράμματος Eco μπορείς να κατεβάσεις την μέση κατανάλωση κατά 2λίτρα με το ανάλογο κόστος στις επιδόσεις καθώς το Duster γίνεται λίγο πιο...νωχελικό στις αντιδράσεις στο πάτημα του γκαζιού. Εκπομπές CO2 γρμ./χλμ. στα 142 – 147 (βενζίνη) και 126 – 131 (LPG).

Στον δρόμο το Duster χάρη στο νέο άκαμπτο πλαίσιο που μοιράζεται με το ομογάλακτο Jogger, αλλά και τα νέα Renault Clio και Captur εμφανίζεται πιο στιβαρό, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Η διάταξη των αναρτήσεων με ημιάκαμπτο άξονα πίσω χαρίζει καλύτερη ποιότητα κύλισης αλλά και ανβαθμισμένη άνεση. Το σύστημα διεύθυνσης αν και ελαφρύ όπως και πριν, σου δίνει ικανοποιητική πληροφόρηση.

Ειδικά μέσα στην πόλη σου κάνει την ζωή εύκολη με τις 2,8 στροφές από τέρμα σε τέρμα και με τον κύκλο στροφής ο οποίος είναι κάτω από τα 11 m. Στο Duster δοκιμής μας αν και έχει μαλακές ρυθμίσεις στις αναρτήσεις και παρά το αυξημένο ύψος, οι κλίσεις είναι περιορισμένες.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος των 209 χιλιοστών σε προτρέπει να βγεις εκτός ασφάλτου και να δοκιμάσεις τις δυνατότητες του. Σε αντίθεση με τους δικίνητους ανταγωνιστές οι δυνατότητες του Duster της δοκιμής μας είναι σαφώς μεγαλύτερες. Κινηθήκαμε χωρίς προβλήματα σε ιδιαίτερα κακοτράχαλες επιφανειες, μπήκαμε σε λασπωμένα μονοπάτια σε ανωφέρειες και κατωφέρειες που σε τρομάζουν.

Στην κεντρική οθόνη υπήρχαν και οι ψηφιακές εενδείξεις που δείχνουν την κλίση του αμαξώματος δεξιά-αριστερά αλλά λαι το πόσο απότομη είναι η ανηφόρα και η κατηφόρα. Το Duster αν και δικίνητο τα κατάφερε. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να ξεπεράσεις τα όρια καθώς η έλλειψη τετρακίνησης σε περιορίζει. Τα φρένα με δίσκους μπροστά και ταμπούρα πίσω αποδείχθηκαν αποτελεσματικά.

Με το ολοκαίνουργιο Duster ECO-G 100 η Dacia μοιάζει να είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στην κατασκευή οχημάτων LPG στην Ευρώπη στην συγκεκριμένη κατηγορία και όχι μόνο. Αλλωστε είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία η οποία παρέχει σε όλα της τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσεως, επιλογή διπλού καυσίμου (βενζίνη και υγραέριο).

Το νέο Duster πλέον έχει «πονοκεφαλιάσει» τους αντιπάλους όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας καυσίμου αλλά αξίζει και το κάθε ευρώ που δίνεις για να το αποκτήσεις. Η βασική έκδοση Essential ξεκινά από τις 19.950 ευρώ με τον πίνακα οργάνων να είναι αναλογικός με μια μικρή οθόνη 3,5 ιντσών. Η έκδοση Expression ξεκινά από τις 22.390 ευρώ με πλούσιο εξοπλισμό . Η πλουσιότατη έκδοση της δοκιμής μας η Journey κοστίζει 25.390 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

