Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε το πιο κομψό φθινοπωρινό μανικιούρ

Όσο οι θερμοκρασίες πέφτουν και τα oversized παλτό κάνουν ξανά την εμφάνισή τους, το ίδιο συμβαίνει και στον κόσμο της ομορφιάς, ειδικά στα νύχια.

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να αφήσεις πίσω τα έντονα καλοκαιρινά χρώματα και να στραφείς σε πιο βαθιές, ζεστές αποχρώσεις. Και αν ψάχνεις έμπνευση για το επόμενο μανικιούρ σου, μόλις τη βρήκες: Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε ένα κλασικό βουργουνδί χρώμα που δεν βγαίνει ποτέ εκτός μόδας.

Το manicure της Αμαλίας Κωστοπούλου

Το συγκεκριμένο βερνίκι είναι ό,τι πιο κομψό μπορείς να φορέσεις στα νύχια αυτή την εποχή. Κάτι ανάμεσα σε σκούρο κόκκινο, καφέ και μοβ, θυμίζει κρασί και φθινοπωρινά φύλλα ιδανικό για ένα σοφιστικέ, διακριτικό αποτέλεσμα.

Η Αμαλία το συνδύασε με κοντό μήκος και οβάλ σχήμα, κρατώντας το look της λιτό, αλλά προσεγμένο. Τίποτα κραυγαλέο, τίποτα υπερβολικό. Το στυλ της συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Beauty tip:

Μην ξεχνάς την ενυδάτωση το φθινόπωρο τα νύχια και τα πετσάκια αφυδατώνονται εύκολα. Ένα λαδάκι ή μια ελαφριά κρέμα για τα χέρια μπορεί να κάνει θαύματα.