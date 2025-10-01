Kia Leasing: Η νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση

Η Kia Hellas με τα διεθνώς πολυβραβευμένα ηλεκτρικά μοντέλα της και η Autohellas Hertz που κατέχει την ηγετική θέση στην ελληνική αγορά του Leasing, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το Kia Leasing. Μια νέα ολοκληρωμένη και ευέλικτη πρόταση μακροχρόνιας μίσθωσης για όλη την ηλεκτρική γκάμα της Kia.

Πώς λειτουργεί το Kia Leasing

Ο κάθε οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Kia που του ταιριάζει (EV3, EV6, EV9), να καθορίσει τη διάρκεια μίσθωσης (4 ή 5 χρόνια) και να απολαύσει την καθημερινή του μετακίνηση χωρίς απρόοπτες χρεώσεις, εφόσον όλα τα βασικά έξοδα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα:

· Ασφάλιση αυτοκινήτου

· Service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της Kia Hellas

· Αλλαγή ελαστικών

· Οδική βοήθεια

· Αυτοκίνητο αντικατάστασης

Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο του κόστους χρήσης και συντήρησης, γνωρίζοντας από την αρχή τη χρέωση σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Απόλυτη ευελιξία και συνεχής υποστήριξη

Με τη λήξη της μίσθωσης, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ευέλικτα αν θα αγοράσει το όχημα ή αν θα προχωρήσει στην επιλογή μίσθωσης κάποιου άλλου σύγχρονουμοντέλου της Kia, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, από το στάδιο της πρότασης μέχρι και τη λήξη της, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Πωλήσεων του πανελλαδικού Δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Kia βρίσκονται δίπλα στους πελάτες, προσφέροντας ολοκληρωμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε βήμα.