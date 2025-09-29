PEUGEOT 9X8: Πρωταγωνίστησαν στον «Αγώνα 6 Ωρών» στο Fuji

Τα δύο PEUGEOT 9X8 απέδειξαν τις ικανότητές τους.

PEUGEOT 9X8: Πρωταγωνίστησαν στον «Αγώνα 6 Ωρών» στο Fuji
Μία ώρα πριν το τέλος, η ομάδα Peugeot TotalEnergies έφτασε πολύ κοντά στην πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA κατά τη διάρκεια του 100ού αγώνα FIA WEC, που πραγματοποιήθηκε στους πρόποδες του όρους Φούτζι.Οι Paul Di Resta και Loïc Duval πραγματοποίησαν εξαιρετικές εκκινήσεις στο τιμόνι των PEUGEOT 9X8 #93 και #94 αντίστοιχα. Ο Di Resta κέρδισε μία θέση και πέρασε τρίτος στην πρώτη στροφή, ενώ ο Duval ανέβηκε πέντε θέσεις στον πρώτο γύρο. Μετά από δύο ώρες συνεχούς επίθεσης και σταθερής διαχείρισης, τα PEUGEOT 9X8 ήταν μέσα στην πρώτη πεντάδα όταν οι Jean-Eric Vergne και Malthe Jakobsen ανέλαβαν την οδήγηση των μονοθεσίων. 

PEUGEOT 9X8: Πρωταγωνίστησαν στον «Αγώνα 6 Ωρών» στο Fuji 

Δεύτερος στην επανεκκίνηση μετά από μια μακρά περίοδο Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ο Jean-Eric Vergne πέρασε στην πρώτη θέση στον 98ο γύρο του 6ωρου αγώνα του Fuji, ενώ ο Malthe Jakobsen πάλεψε για να ανέβει στην τρίτη θέση μετά από σκληρές μάχες με άλλα αυτοκίνητα. Λίγο μετά τη μέση της απόστασης, και τα δύο PEUGEOT 9X8 βρίσκονταν προσωρινά στο βάθρο. 

PEUGEOT 9X8: Πρωταγωνίστησαν στον «Αγώνα 6 Ωρών» στο Fuji 

Στο επόμενο pit stop, ο Malthe Jakobsen παρέμεινε στο τιμόνι του #94, αλλά στάθηκε άτυχος που μπήκε στα pit λίγο πριν από ένα Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, το οποίο έριξε το αυτοκίνητο στην έκτη θέση. Ο Jean-Eric Vergne σταμάτησε έναν γύρο αργότερα, υπό την ουδετεροποίηση του αγώνα, επιτρέποντας στο #93 να διατηρήσει το προβάδισμα με τον Mikkel Jensen να βρίσκεται στο τιμόνι.

PEUGEOT 9X8: Πρωταγωνίστησαν στον «Αγώνα 6 Ωρών» στο Fuji 

Οι Δανοί οδηγοί της Team Peugeot TotalEnergies έκαναν εξαιρετική δουλειά για να διατηρήσουν τις θέσεις τους και να αντιμετωπίσουν τις έντονες επιθέσεις των αντιπάλων. Στο τελευταίο pit stop, η ομάδα επέλεξε να τοποθετήσει τέσσερα νέα ελαστικά και στα δύο PEUGEOT 9X8. Ο Mikkel Jensen επέστρεψε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Stoffel Vandoorne ανέλαβε το #94 στην έκτη θέση.

PEUGEOT 9X8: Πρωταγωνίστησαν στον «Αγώνα 6 Ωρών» στο Fuji 

Ο Βέλγος ολοκλήρωσε έτσι την επιτυχημένη του πορεία με την Team Peugeot TotalEnergies μέσα στην πρώτη πεντάδα. Ο Mikkel Jensen αντίστοιχα, έδωσε τα πάντα για να υπερασπιστεί τη δεύτερη θέση με το πέσιμο της καρό σημαίας, πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της γαλλικής ομάδας στο FIA WEC. 

 

PEUGEOT
 |
PEUGEOT 9X8
 |
ΑΓΩΝΑΣ 6 ΩΡΩΝ
 |
FUJI
 |
ΘΕΣΕΙΣ
