Nissan: Το ProPILOT επόμενης γενιάς διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη

Πρώτη Δημοσίευση: 27.09.25, 10:19
Nissan: Το ProPILOT επόμενης γενιάς διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Nissan ξεκίνησε αυτόν τον μήνα δοκιμαστικές επιδείξεις της νέας γενιάς του προηγμένου συστήματος υποβοήθησης ProPILOT, ενόψει της προγραμματισμένης διάθεσής του στην Ιαπωνία το 2027. Ένας στόλος πρωτότυπων πλήρως ηλεκτρικών Nissan Ariya απέδειξε την ικανότητά του να κινείται με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στο απαιτητικό οδικό δίκτυο του κέντρου του Τόκιο.Τα πρωτότυπα οχήματα εξοπλίζονται με 11 κάμερες, 5 αισθητήρες ραντάρ και έναν αισθητήρα LiDAR νέας γενιάς.

Nissan: Το ProPILOT επόμενης γενιάς διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη
Εμπειρία «ανθρώπινης» οδήγησης με το Wayve AI Driver
Το Wayve AI Driver είναι ένα λογισμικό που αξιοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία embodied AI και επεξεργάζεται δεδομένα εικόνας από ενσωματωμένους αισθητήρες κάμερας, επιτυγχάνοντας ομαλή και ασφαλή οδήγηση σε πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα.Η τεχνολογία embodied AI αντιλαμβάνεται πλήρως το περιβάλλον γύρω της και προβλέπει τόσο τις κινήσεις των άλλων οδηγών όσο και το πώς οι δικές της ενέργειες θα επηρεάσουν την κατάσταση στο δρόμο. Με αυτόν τον τρόπο οδηγεί αρμονικά και με ασφάλεια, όπως ένας έμπειρος οδηγός, ενώ η υψηλή υπολογιστική ισχύς της επιτρέπει άμεση αντίδραση σε απρόβλεπτες καταστάσεις.Επιπλέον, εμπνέεται από τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και μαθαίνουν από το περιβάλλον τους. Αντί να αντιδρά μόνο σε μεμονωμένα αντικείμενα, κατανοεί πώς εξελίσσεται συνολικά η κατάσταση στο δρόμο. Έτσι προσαρμόζεται σε διαφορετικά σενάρια και λαμβάνει ορθές αποφάσεις ακόμα και σε σύνθετες συνθήκες, όπως θα έκανε ένας προσεκτικός και έμπειρος οδηγός.

Nissan: Το ProPILOT επόμενης γενιάς διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνολογία Ground Truth Perception και LiDAR: Μέγιστη ασφάλεια στο δρόμο
Τα πρωτότυπα οχήματα, εξοπλισμένα με το ProPILOT επόμενης γενιάς, διαθέτουν έναν υψηλής απόδοσης αισθητήρα LiDAR στην οροφή, ο οποίος αποτελεί βασικό στοιχείο της τεχνολογίας Ground Truth Perception της Nissan. Ο αισθητήρας LiDAR εντοπίζει αντικείμενα σε μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με τις κάμερες, ενισχύοντας την ασφάλεια κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες και τη νύχτα.

Nissan: Το ProPILOT επόμενης γενιάς διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη

Ένα τεχνολογικό άλμα για την τεχνολογία ProPILOT
Η Nissan έχει εξελίξει σταδιακά την τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού, από την οδήγηση σε μία λωρίδα αυτοκινητόδρομου (ProPILOT) στην υποστήριξη πολλαπλών λωρίδων (ProPILOT 2.0). Με το ProPILOT επόμενης γενιάς, η Nissan στοχεύει να παρέχει αξιόπιστη υποβοήθηση ακόμα και σε σύνθετους αστικούς δρόμους.
Nissan: Το ProPILOT επόμενης γενιάς διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη

Η Nissan χαράσσει τον δρόμο προς την κινητικότητα του μέλλοντος
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις συνολικές προσπάθειες της Nissan να καινοτομεί στον τομέα της κινητικότητας, προσφέροντας πιο φιλικές προς το περιβάλλον, ασφαλείς και προσβάσιμες σε όλους μετακινήσεις. Στοχεύει στην ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, με σκοπό η Nissan να ηγηθεί στον τομέα της κινητικότητας του μέλλοντος. Η Nissan προγραμματίζει να εισάγει το σύστημα ProPILOT σε επιλεγμένα μοντέλα ευρείας παραγωγής στην Ιαπωνία, εντός του 2027.

NISSAN
 |
PROPILOT ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
 |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
