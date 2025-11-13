Μαρία Ηλιάκη: Η αλλαγή στα μαλλιά της που λίγοι παρατήρησαν

Ανανεωμένη εμφανίστηκε στο νέο της story στο Instagram η Μαρία Ηλιάκη. Η παρουσιάστρια αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή στην εμφάνισή της και αποχωρίστηκε το έντονο ξανθό χρώμα που την ακολουθούσε πιστά τα τελευταία χρόνια. Η παρουσιάστρια, γνωστή για το φυσικό της στιλ και την αγάπη της για την κομψότητα χωρίς υπερβολές, επέλεξε αυτή τη φορά μια πιο φυσική, elegant και πιο “ήσυχη” απόχρωση στα μαλλιά της.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Ηλιάκη υιοθέτησε έναν σαντρέ τόνο, μια ψυχρή αλλά ταυτόχρονα ζεστή απόχρωση που αναδεικνύει τη φρεσκάδα και τη λάμψη της επιδερμίδας της. Ο νέος αυτός τόνος δείχνει εξαιρετικά φυσικός, προσδίδοντας μία girly πινελιά. Tο αποτέλεσμα είναι κομψό, διακριτικό και ταυτόχρονα super stylish!

Η παρουσιάστρια διατήρησε το αγαπημένο της μεσαίου μήκους καρέ, ένα κούρεμα που έχει πλέον γίνει σήμα κατατεθέν της. Το καρέ αυτό προσφέρει ευελιξία στο styling, καθώς μπορεί να το έχει ίσιο ή sleek για επίσημες εμφανίσεις, αλλά και με ανάλαφρους κυματισμούς για ένα πιο casual, καθημερινό look. Παράλληλα, αναδεικνύει με ιδανικό τρόπο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, τονίζοντας τις γωνίες και τη συμμετρία του προσώπου της με έναν πολύ θηλυκό τρόπο.

Ο συνδυασμός του νέου σαντρέ χρώματος με τη γεωμετρική καθαρότητα του καρέ χαρίζει στη Μαρία Ηλιάκη έναν αέρα ώριμης αυτοπεποίθησης και διακριτικής φινέτσας. Το look της δείχνει προσεγμένο, χωρίς όμως να φαίνεται επιτηδευμένο — κάτι που αντικατοπτρίζει απόλυτα την προσωπικότητά της. Μάλιστα, παρατηρήσαμε πως η αλλαγή αυτή την κάνει να δείχνει πιο ανανεωμένη, πιο «φρέσκια» και με μια πιο ώριμη θηλυκότητα που ταιριάζει στη φάση ζωής της.

Δες το νέο hair look της Μαρίας Ηλιάκη:

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρία τολμά να αλλάξει κάτι στην εμφάνισή της. Με την πάροδο των χρόνων, έχει αποδείξει πως δεν φοβάται να πειραματιστεί, αλλά πάντα το κάνει με μέτρο. Κάθε της beauty επιλογή φαίνεται προσεγμένη και προσαρμοσμένη στη δική της προσωπικότητα. Από το μακιγιάζ της —που είναι συνήθως φυσικό, με έμφαση στη λάμψη της επιδερμίδας— έως τις επιλογές στα ρούχα της, η Μαρία παραμένει πιστή σε μια φιλοσοφία που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και την αυθεντικότητα.

Ποια είναι η Μαρία Ηλιάκη:

Η Μαρία Ηλιάκη είναι Ελληνίδα παρουσιάστρια, δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και έγινε γνωστή μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στην ελληνική τηλεόραση, κυρίως μέσα από ψυχαγωγικές εκπομπές και lifestyle projects. Έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης, όπως ο Νίκος Μουτσινάς και η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ για χρόνια υπήρξε ένα από τα πιο αγαπητά τηλεοπτικά πρόσωπα, γνωστή για το αυθεντικό της χιούμορ, τη θετική της ενέργεια και το ανεπιτήδευτο στιλ της. Παράλληλα, διατηρεί έντονη παρουσία στα social media, όπου μοιράζεται στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, προβάλλοντας πάντα το μήνυμα της αυτοαποδοχής και της φυσικής ομορφιάς.