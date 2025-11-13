Μαρία Ηλιάκη: Η αλλαγή στα μαλλιά της που λίγοι παρατήρησαν

Με ανανεωμένη εικόνα η παρουσιάστρια τις τελευταίες ημέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 20:00 Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη
13.11.25 , 19:58 Μελίνα Ασλανίδου: «Οι προσπάθειές μου να κάνω παιδί, δεν ευοδώθηκαν»
13.11.25 , 19:52 Ελβετικό φράγκο: Το νέο σχέδιο για τα δάνεια αφήνει πολλούς εκτεθειμένους
13.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα, δύσκολα τα «Αντίθετα» - Για εσένα;
13.11.25 , 19:17 Πιλοτικό επίδομα ανεργίας για 12.000 ωφελούμενους
13.11.25 , 19:13 ΗΠΑ κατά Antifa: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» δύο ελληνικές οργανώσεις!
13.11.25 , 19:13 Μαρία Ηλιάκη: Η αλλαγή στα μαλλιά της που λίγοι παρατήρησαν
13.11.25 , 19:04 Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε ο Δένδιας στο Πεντάγωνο
13.11.25 , 18:52 Ένα τραπεζάκι για «βραδιές Μπιρίμπας» κατέφτασε στο Cash or Trash!
13.11.25 , 18:43 «Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο έναν χρόνο μετά τον γάμο μας»
13.11.25 , 18:33 VW-Kosmocar: Ποιος είναι ο νέος συνεργάτης
13.11.25 , 18:19 Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
13.11.25 , 18:14 General Tire Greece:Χαράζει νέους δρόμους με επίκεντρο την ασφάλεια
13.11.25 , 17:46 Γιώργος Κακοσαίος: «Η αγένεια με εκνευρίζει αλλά προσπαθώ να είμαι ήρεμος»
13.11.25 , 17:45 Στα πρώτα ιδιόκτητα πυροσβεστικά αεροσκάφη ο Μητσοτάκης
ΗΠΑ κατά Antifa: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» δύο ελληνικές οργανώσεις!
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Μελίνα Ασλανίδου: «Οι προσπάθειές μου να κάνω παιδί, δεν ευοδώθηκαν»
Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
«Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο έναν χρόνο μετά τον γάμο μας»
Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική
Μαρία Ηλιάκη: Η αλλαγή στα μαλλιά της που λίγοι παρατήρησαν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίας Ηλιάκη στη «Super Κατερίνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανανεωμένη εμφανίστηκε στο νέο της story στο Instagram η Μαρία Ηλιάκη. Η παρουσιάστρια αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή στην εμφάνισή της και αποχωρίστηκε το έντονο ξανθό χρώμα που την ακολουθούσε πιστά τα τελευταία χρόνια. Η παρουσιάστρια, γνωστή για το φυσικό της στιλ και την αγάπη της για την κομψότητα χωρίς υπερβολές, επέλεξε αυτή τη φορά μια πιο φυσική, elegant και πιο “ήσυχη” απόχρωση στα μαλλιά της.

Μαρία Ηλιάκη: Η αναπάντεχη έκπληξη από τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Ηλιάκη υιοθέτησε έναν σαντρέ τόνο, μια ψυχρή αλλά ταυτόχρονα ζεστή απόχρωση που αναδεικνύει τη φρεσκάδα και τη λάμψη της επιδερμίδας της. Ο νέος αυτός τόνος δείχνει εξαιρετικά φυσικός, προσδίδοντας μία girly πινελιά. Tο αποτέλεσμα είναι κομψό, διακριτικό και ταυτόχρονα super stylish!

Η παρουσιάστρια διατήρησε το αγαπημένο της μεσαίου μήκους καρέ, ένα κούρεμα που έχει πλέον γίνει σήμα κατατεθέν της. Το καρέ αυτό προσφέρει ευελιξία στο styling, καθώς μπορεί να το έχει ίσιο ή sleek για επίσημες εμφανίσεις, αλλά και με ανάλαφρους κυματισμούς για ένα πιο casual, καθημερινό look. Παράλληλα, αναδεικνύει με ιδανικό τρόπο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, τονίζοντας τις γωνίες και τη συμμετρία του προσώπου της με έναν πολύ θηλυκό τρόπο.

Μαρία Ηλιάκη: «Ανάθεμα την ώρα, τι το θέλω και τ’ ανοίγω το στόμα μου»

Ο συνδυασμός του νέου σαντρέ χρώματος με τη γεωμετρική καθαρότητα του καρέ χαρίζει στη Μαρία Ηλιάκη έναν αέρα ώριμης αυτοπεποίθησης και διακριτικής φινέτσας. Το look της δείχνει προσεγμένο, χωρίς όμως να φαίνεται επιτηδευμένο — κάτι που αντικατοπτρίζει απόλυτα την προσωπικότητά της. Μάλιστα, παρατηρήσαμε πως η αλλαγή αυτή την κάνει να δείχνει πιο ανανεωμένη, πιο «φρέσκια» και με μια πιο ώριμη θηλυκότητα που ταιριάζει στη φάση ζωής της.

Δες το νέο hair look της Μαρίας Ηλιάκη:

ηλιακη

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρία τολμά να αλλάξει κάτι στην εμφάνισή της. Με την πάροδο των χρόνων, έχει αποδείξει πως δεν φοβάται να πειραματιστεί, αλλά πάντα το κάνει με μέτρο. Κάθε της beauty επιλογή φαίνεται προσεγμένη και προσαρμοσμένη στη δική της προσωπικότητα. Από το μακιγιάζ της —που είναι συνήθως φυσικό, με έμφαση στη λάμψη της επιδερμίδας— έως τις επιλογές στα ρούχα της, η Μαρία παραμένει πιστή σε μια φιλοσοφία που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και την αυθεντικότητα.

Ποια είναι η Μαρία Ηλιάκη:

Η Μαρία Ηλιάκη είναι Ελληνίδα παρουσιάστρια, δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και έγινε γνωστή μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στην ελληνική τηλεόραση, κυρίως μέσα από ψυχαγωγικές εκπομπές και lifestyle projects. Έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης, όπως ο Νίκος Μουτσινάς και η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ για χρόνια υπήρξε ένα από τα πιο αγαπητά τηλεοπτικά πρόσωπα, γνωστή για το αυθεντικό της χιούμορ, τη θετική της ενέργεια και το ανεπιτήδευτο στιλ της. Παράλληλα, διατηρεί έντονη παρουσία στα social media, όπου μοιράζεται στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, προβάλλοντας πάντα το μήνυμα της αυτοαποδοχής και της φυσικής ομορφιάς.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top