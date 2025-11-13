Ελβετικό φράγκο: Το νέο σχέδιο για τα δάνεια αφήνει πολλούς εκτεθειμένους

Ανεπαρκές το ποσοστό «κουρέματος» για τους δανειολήπτες

ελβετικό φράγκο ευρώ
Η κυβέρνηση φέρνει νέο – και πιο βαθύ – «κούρεμα» στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παραδεχόμενη ουσιαστικά ότι το καλοκαιρινό της σχέδιο δεν επαρκούσε. Το αρχικό πλάνο είχε θεωρηθεί από την αγορά και τους δανειολήπτες υπερβολικά «ήπιο», ενώ δεν έλυνε ούτε το πρόβλημα της αυξημένης δόσης ούτε την τεράστια στρέβλωση που δημιούργησε η άνοδος της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου. Με το νέο σχέδιο, η κυβέρνηση επιχειρεί μια πιο ουσιαστική παρέμβαση, αλλά και πάλι με τρόπο που προστατεύει τις τράπεζες περισσότερο από τους πολίτες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

