ΗΠΑ κατά Antifa: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» δύο ελληνικές οργανώσεις!

Στο «στόχαστρο» της Ουάσιγκτον ευρωπαϊκές οργανώσεις

ΗΠΑ κατά Antifa: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» δύο ελληνικές οργανώσεις!
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
ΗΠΑ: Ονομάζουν Τρομοκρατικές Δύο Ελληνικές Οργανώσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tέσσερις οργανώσεις που σχετίζονται με το κίνημα Antifa βάζει στο «στόχαστρο» το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τες ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (Foreign Terrorist Organizations - FTOs) και Ειδικά Καθορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες (Specifically Designated Global Terrorists - SDGTs). Στη λίστα βρίσκονται και ομάδες της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας.

Η είδηση, που μετέδωσε το Fox News, προκαλεί αίσθηση, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον επεκτείνει την πολιτική της για την αντιμετώπιση της Antifa πέρα από τα αμερικανικά σύνορα, βάζοντας στο στόχαστρο οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Antifa: Ποιες είναι οι ελληνικές οργανώσεις που μπαίνουν στο «στόχαστρο»

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αμερικανικές αρχές έχουν συγκεντρώσει στοιχεία που συνδέουν τις ομάδες αυτές με βομβιστικές επιθέσεις, πυροβολισμούς και άλλες βίαιες ενέργειες που είχαν πολιτικά κίνητρα. Οι οργανώσεις αυτές δραστηριοποιούνται σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, και θεωρείται ότι αποτελούν παρακλάδια του ευρύτερου διεθνούς δικτύου της Antifa.

Η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, περιορισμούς μετακινήσεων και διεθνείς διώξεις για τα μέλη των οργανώσεων, κατατάσσοντάς τες πλέον στην ίδια κατηγορία με το ISIS, την Αλ Κάιντα και τη Χεζμπολάχ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι δύο ελληνικές οργανώσεις βρίσκονται στη λίστα των ΗΠΑ και είναι οι εξής:

  • η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα»
  • η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη»

Όπως αναφέρει το Fox News, η πρώτη ανέλαβε τον Απρίλιο την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train επί της λεωφόρου Συγγρού στην Αθήνα. Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι οι οργανώσεις αυτές συνδέονται ιδεολογικά και επιχειρησιακά με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα της Antifa.

Έκρηξη στα γραφεία της Hellenic Train

Στιγμιότυπα από την έκρηξη στα γραφεία της Hellenic Train / Φωτογραφίες αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Έκρηξη στη Hellenic Train

Η Antifa Ost και οι ευρωπαϊκές συνδέσεις

Μεταξύ των οργανώσεων που στοχοποιούνται είναι και η Antifa Ost, μια ακροαριστερή οργάνωση με έδρα τη Γερμανία, η οποία έχει κατηγορηθεί για σειρά επιθέσεων μεταξύ 2018 και 2023. Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη ασκήσει διώξεις σε επτά άτομα που φέρονται να συνδέονται με την ομάδα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η ουγγρική κυβέρνηση προχώρησε ακόμη πιο πέρα, χαρακτηρίζοντας επίσημα την Antifa Ost τρομοκρατική οργάνωση. Η απόφαση ήρθε μετά από ένα αιματηρό περιστατικό στη Βουδαπέστη, όπου εννέα μέλη της ομάδας φέρονται να επιτέθηκαν σε άτομα χρησιμοποιώντας σφυριά, ρόπαλα και σπρέι πιπεριού.

Η ιταλική «Διεθνής Επαναστατική Μετωπική Οργάνωση»

Ανάμεσα στις ομάδες που θα χαρακτηριστούν τρομοκρατικές βρίσκεται και η Διεθνής Επαναστατική Μετωπική Οργάνωση (International Revolutionary Front), γνωστή και ως Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία (Informal Anarchist Federation), με έδρα την Ιταλία.

Η οργάνωση αυτή αποτελεί συνασπισμό μικρότερων ομάδων που υποστηρίζουν την «ένοπλη επαναστατική πάλη ενάντια στο κράτος». Σύμφωνα με τις αμερικανικές και ιταλικές αρχές, έχει συνδεθεί με δεκάδες εγκληματικές ενέργειες τα τελευταία είκοσι χρόνια, όπως εμπρησμούς, βομβιστικές επιθέσεις και απειλές κατά κυβερνητικών στόχων.

Η σκληρή ανακοίνωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκκοτ, δήλωσε αποφασισμένος να «εξαρθρώσει τα τρομοκρατικά δίκτυα της Antifa»:

«Οι αναρχικοί, οι μαρξιστές και οι βίαιοι εξτρεμιστές της Antifa έχουν εξαπολύσει μια εκστρατεία τρομοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον δυτικό κόσμο για δεκαετίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι αποφασισμένο να εντοπίσει και να διαλύσει αυτά τα δίκτυα που επιχειρούν να καταστείλουν τη βούληση του λαού και να υπονομεύσουν τα θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών και του δυτικού πολιτισμού».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ANTIFA
 |
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
 |
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 |
ΗΠΑ
