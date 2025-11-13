Πιλοτικό επίδομα ανεργίας για 12.000 ωφελούμενους

Τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς θα αποφασιστεί αν συνεχιστεί

Οικονομια
Πηγή: newpost.gr
Υπουργείο Εργασίας
Ολοκληρώνεται μέχρι τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς, το πιλοτικό πρόγραμμα καταβολής του νέου επιδόματος ανεργίας. Εν συνεχεία θα αξιολογηθεί, για να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις, ώστε να εφαρμοστεί σε όλους τους νέους άνεργους. Έως τώρα, από τον Μάρτιο που βρίσκεται σε ισχύ, το πρόγραμμα έχει καλύψει περίπου 12.000 ανέργους, οι οποίοι έχουν επιδοτηθεί με το νέο εμπροσθοβαρές και αναλογικό επίδομα. Από αυτούς, περίπου 2.400 ή το 20% του συνόλου, κατάφεραν να επιστρέψουν σύντομα στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να διακόψουν τη λήψη του επιδόματος.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
