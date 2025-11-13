«Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο έναν χρόνο μετά τον γάμο μας»

Όσα αποκάλυψε γνωστή ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός

Δείτε όσα είπε η Αθηνά Αφαλίδου στην εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ηθοποιός, παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός Αθηνά Αφαλίδου συγκίνησε με τα όσα ανέφερε για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Νίκου Κοντού.

«Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο έναν χρόνο μετά τον γάμο μας»

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της διαγνώστηκε με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο έναν μόλις χρόνο μετά τον γάμο τους.

«Ο σύζυγός μου έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Διαγνώστηκε στο τέταρτο στάδιο του καρκίνου, έναν χρόνο -ίσως και λιγότερο- μετά τον γάμο μας. Δεν σταμάτησα να δουλεύω, γιατί εκτός από βιοποριστικούς λόγους ήθελα να του δείξω πως μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο δικός μου τρόπος για να επιβιώνω είναι να κάνω το σκοτάδι της ψυχής και τον φόβο, γέλιο.

Αυτό ξεκίνησε πρώτα από τη δική μου προσωπική ανάγκη να μη βυθιστώ μέσα σε αυτό και από την ανάγκη να δείξω στον άνθρωπό μου ότι όλα θα πάνε καλά κάθε δευτερόλεπτο μέσα στην ημέρα. Ήταν μια δύσκολη δοκιμασία, μια μεγάλη ανηφόρα», ανέφερε η Αθηνά Αφαλίδου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Athena Afalidou (@athensafa)

Η Αθηνά Αφαλίδου έγινε γνωστή μέσα από τα βίντεά της στο TikTok και έχει χαράξει τη δική της πορεία ως ηθοποιός. Πριν από δύο σεζόν συνεργάστηκε με τη Μπέττυ Μαγγίρα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 I Love ΣουΚου, ενώ φέτος οι δύο κυρίες συνεχίζουν τη συνεργασία τους στον ραδιοφωνικό σταθμό Ρυθμό 949.

