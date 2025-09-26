Ήρθε το ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό Audi Q3 στην Ελλάδα - Τιμές

Ήρθε το ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό Audi Q3 στην Ελλάδα - Τιμές
Στην ελληνική αγορά, το Audi Q3 είναι κάτι περισσότερο από ένα δημοφιλές compact SUV. Έχει εδραιωθεί ως best-seller της μάρκας στην κατηγορία του, χτίζοντας φήμη για την ικανότητά του να συνδυάζει premium ποιότητα, τεχνολογική πρωτοπορία και καθημερινή πρακτικότητα. Στοιχεία που μας επισήμανε και ο επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής αντιπροωπείας κύριος Ηλίας Τσούνης. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, αποτέλεσε επιλογή εμπιστοσύνης για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, προσφέροντας αυτό ακριβώς που υπόσχεται η Audi: δυναμισμό με ουσία.

Ήρθε το ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό Audi Q3 στην Ελλάδα - Τιμές  

Στην φωτογραφία η κυρία Μαρίζα Πετράκου Head of Marketing, Communications & PR της Kosmocar Α.Ε.

Σήμερα, η νέα γενιά επαναφέρει το Q3 στην κορυφή. Με πιο ώριμο σχεδιασμό, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό που αγκαλιάζει τον οδηγό, προηγμένες τεχνολογίες φωτισμού και –πάνω απ’ όλα– το Q3 TFSI e-hybrid με ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km WLTP (118 km για το Sportback), το νέο Q3 επανακαθορίζει το σημείο αναφοράς στην compact premium κατηγορία. Είναι η απάντηση της Audi στη σύγχρονη κινητικότητα: premium εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς.

Ήρθε το ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό Audi Q3 στην Ελλάδα - Τιμές  
Κινητήρες & Τεχνολογίες: το e-hybrid στο επίκεντρο

Η σημαντικότερη τεχνολογική τομή είναι το Q3 TFSI e-hybrid. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του φτάνει έως 119 km WLTP για το SUV (118 km για το Sportback), επίδοση κορυφαία στην compact premium κατηγορία. Στο ελληνικό καθημερινό μοτίβο –όπου οι περισσότερες διαδρομές κινούνται σημαντικά κάτω από τα 40 km– αυτό μεταφράζεται σε λειτουργία σαν «καθαρό» EV τις περισσότερες ημέρες, με το πλεονέκτημα του θερμικού κινητήρα όταν χρειάζεται ευελιξία σε μεγάλες αποστάσεις (συνολική αυτονομία >900 km).

Ήρθε το ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό Audi Q3 στην Ελλάδα - Τιμές  

Η υβριδική αρχιτεκτονική είναι παράλληλη: ο εξελιγμένος βενζινοκινητήρας 1.5 TFSI evo2 συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 85 kW (116 hp) μέσω του αυτόματου κιβωτίου S tronic 6 σχέσεων (DQ400e evo). Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τα 200 kW (272 hp) και η ροπή τα 400 Nm, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και γραμμική επιτάχυνση, με τελική 140 km/h αποκλειστικά σε EV – στοιχείο που αποδεικνύει ότι η ηλεκτρική λειτουργία δεν περιορίζεται στην πόλη.

Ήρθε το ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό Audi Q3 στην Ελλάδα - Τιμές  

Η μπαταρία υψηλής τάσης διαθέτει 25,7 kWh μικτή / 19,7 kWh καθαρή χωρητικότητα και 96 πρισματικά κελιά σε 4 modules. Το ενεργειακό περιεχόμενό της έχει σχεδόν διπλασιαστεί έναντι του προγενέστερου μοντέλου, με παρόμοιο αποτύπωμα στο αμάξωμα – επιτυχία που οφείλεται στη βελτίωση της χημείας και του packaging. Βάρος μπαταρίας: 171 kg. Η φόρτιση υποστηρίζει DC έως 50 kW (10–80% σε λιγότερο από 30’ υπό ιδανικές συνθήκες) και AC έως 11 kW (τριφασικό), ώστε ο χρήστης να καλύπτει γρήγορα ενδιάμεσες ανάγκες και να φορτίζει αποδοτικά στο σπίτι ή στην εργασία.

Ήρθε το ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό Audi Q3 στην Ελλάδα - Τιμές  

Στο επίπεδο λειτουργίας, ο οδηγός επιλέγει EV (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση), Hybrid Auto (έξυπνη συνεργασία TFSI/EM ανάλογα με τη ζήτηση) ή Battery Hold (διατήρηση φόρτισης για αργότερα – π.χ. είσοδο σε αστικό δακτύλιο). Η ανάκτηση ενέργειας λειτουργεί διαρκώς στο παρασκήνιο και προσαρμόζεται στο εκάστοτε σενάριο οδήγησης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα χωρίς να απαιτείται «εκμάθηση» από τον οδηγό. Σε απαιτητικές επιταχύνσεις, η συνεργασία θερμικού/ηλεκτρικού συστήματος προσφέρει ξεκάθαρη αίσθηση boost, διατηρώντας την κατανάλωση και τις εκπομπές υπό έλεγχο.

Ήρθε το ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό Audi Q3 στην Ελλάδα - Τιμές  

Σημαντική τεχνική λεπτομέρεια: ο 1.5 TFSI του e-hybrid διαφέρει από τον συμβατικό 1.5 TFSI MHEV. Δεν διαθέτει COD, αλλά υιοθετεί κύκλο Miller, τούρμπο VTG, λόγο συμπίεσης 11,5:1, έγχυση έως 350 bar και πλασματική επίστρωση κυλίνδρων για μειωμένες τριβές – συνδυασμός που βελτιστοποιεί θερμοδυναμική απόδοση και κατανάλωση.

Ήρθε το ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό Audi Q3 στην Ελλάδα - Τιμές  

Για την ελληνική αγορά η γκάμα συμπληρώνεται από τρεις εκδόσεις που καλύπτουν κάθε προφίλ πελάτη:

• 1.5 TFSI 110 kW (150 hp) με Mild Hybrid και Cylinder on Demand, σε συνδυασμό με S tronic 7 σχέσεων – ιδανικός για όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση με σπιρτάδα στην πόλη. • 2.0 TDI 110 kW (150 hp), 360 Nm με S tronic 7 σχέσεων – επιλογή για μεγάλες αποστάσεις και σταθερά χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Ήρθε το ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό Audi Q3 στην Ελλάδα - Τιμές  

Πάμε να δουμε τις εκδόσεις και τις τιμές  

Ας ξεκινήσουμε από την βασική έκδοση Audi Q3 Advanced TFSI S tronic Hybrid με τους 150 ίππους με τις τιμές να ξεκινούν από 41.980 ευρώ και 43.980 ευρώ για την έκδοση  Sportback. Η diesel έκδοση Q3 Advanced TDI S tronic με τους 150 ίππων με τιμές από 49.980 ευρώ  και 51.980 ευρώ για τηνέκδοση Sportback. Για να αποκτγήσετε την έκδοση Audi Q3 Advanced e-hybrid S tronic με τους 272 ίππους, χρειάζεσετ 50.980 ευρώ  και 52.980 ευρώ για την έκδοση Sportback.

AUDI
 |
AUDI Q3
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
 |
AUDI Q3 2025
