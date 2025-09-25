Αυτό είναι το «αθάνατο» Skoda Octavia

Mε ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα στην Ισλανδία

25.09.25 , 12:37 Αυτό είναι το «αθάνατο» Skoda Octavia
Προβολή 5 από 15
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ισλανδός κτηνοτρόφος Jómundur Ólason έγραψε ιστορία οδηγώντας το Skoda Octavia πρώτης γενιάς σε ορόσημο που λίγοι πετυχαίνουν: το ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Η ιστορία ξεκίνησε το 2003, όταν το αυτοκίνητο αγοράστηκε από τη σύζυγό του, και συνεχίστηκε από τον ίδιο το 2007. Από τότε, το Octavia αποτέλεσε αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητάς του, είτε στις μετακινήσεις προς το κοπάδι του στη Borgarfjörður, είτε σε μεγάλες διαδρομές σε όλη την Ισλανδία.

«Έχω βρεθεί σε πολλά μέρη του νησιού και κρατώ πολύ καλές αναμνήσεις. Το μεγαλύτερο ταξίδι με το Octavia ήταν περίπου 1.000 χιλιόμετρα στα Δυτικά Φιορδ», αναφέρει, συστήνοντας σε κάθε ταξιδιώτη μια στάση στον καταρράκτη Dynjandi.Το Octavia του εξοπλίζεται με κινητήρα βενζίνης 2.0 λίτρων και, παρά τις σκληρές συνθήκες της Ισλανδίας, συνεχίζει να λειτουργεί με τον αρχικό κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και συμπλέκτη. «Ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο Skoda. Κανένα άλλο δεν είχε τόσο χαμηλό κόστος λειτουργίας και τέτοια αξιοπιστία. Όταν το χρησιμοποίησα για τη δουλειά μου, κατάλαβα πόσο εξαιρετική είναι η μηχανική του», αναφέρει ο Jómundur.

Η συνταγή της ανθεκτικότητας στον χρόνο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απλή: τακτική συντήρηση, προσεκτική οδήγηση και ποιοτικά λιπαντικά. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Δεν ανέβαζα ποτέ τον κινητήρα πάνω από τις 3.000 rpm και άλλαζα λάδι περίπου κάθε 30.000 χλμ. Το αυτοκίνητο απλώς συνέχιζε να λειτουργεί». Παράλληλα, το Octavia απέδειξε την αντοχή του σε χωματόδρομους, κακοκαιρίες και ακόμα και στη μεταφορά προβάτων.Όταν το κοντέρ έφτασε το εντυπωσιακό ορόσημο, το ταμπλό εμφάνισε έξι «εννιάρια», καθώς δεν είχε σχεδιαστεί για επταψήφιους αριθμούς. Για τον Jómundur όμως, το σημαντικότερο ήταν η επιβεβαίωση μιας μακράς σχέσης εμπιστοσύνης με το αυτοκίνητό του: «Ήξερα ότι θα φτάσει το εκατομμύριο. Δεν το εγκατέλειψα ποτέ, κι αυτό με αντάμειψε».

Σήμερα, ο Ισλανδός αγρότης συνεχίζει την καθημερινότητά του με ένα νέο Octavia, παραμένοντας πιστός στη μάρκα. Το παλιό του Octavia, με το ιστορικό του κοντέρ, παραδόθηκε σε λύκειο στο Ρέικιαβικ, ώστε οι μαθητές μηχανολογίας να το μελετούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.

Το Octavia στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, το Skoda Octavia παραμένει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αγαπημένα μοντέλα της μάρκας, διαθέσιμο σε εκδόσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη: από οικονομικά πετρελαιοκίνητα, βενζινοκίνητες και υβριδικές εκδόσεις, καθώς και κινητήρες βενζίνης υψηλών επιδόσεων, όπως στο RS. Προσφέρονται τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού Essence, Selection, Sportline και RS ενώ πρόσφατα παρουσιάστηκε και η νέα βασική έκδοση F&B Edition με κινητήρα βενζίνης 1.5 λίτρων και 116 ίππους. Με ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης από 26.950€, το Octavia ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της Skoda για ποιότητα, αξιοπιστία και σύγχρονη τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
SKODA OCTAVIA
 |
ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
 |
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
