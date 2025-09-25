Suzuki: Αυτό είναι το νέο σήμα της μετά από 22 χρόνια

Πότε θα δούμε το νέο έμβλημα της

Suzuki: Αυτό είναι το νέο σήμα της μετά από 22 χρόνια
Αυτοκινητο
Suzuki: Αυτό είναι το νέο σήμα της μετά από 22 χρόνια
Το νέο έμβλημα αντικατοπτρίζει το εταιρικό σύνθημα «By Your Side» και εκφράζει τη σταθερή δέσμευση της Suzuki, από την ίδρυσή της, «στο επίκεντρο, ο πελάτης», καθώς και τις νέες προοπτικές για το μέλλον. Για να αποδοθεί αυτή η διαρκής δέσμευση, διατηρήθηκε το περίγραμμα της εταιρικής ταυτότητας της Suzuki —το εμβληματικό «S»— ενώ υιοθετήθηκε ένας επίπεδος σχεδιασμός, κατάλληλος για την ψηφιακή εποχή, ώστε να συμβολίσει τις νέες δυνατότητες. Επιπλέον, η παραδοσιακή επιχρωμίωση αντικαταστάθηκε με βαφή ασημί υψηλής φωτεινότητας, με σκοπό τόσο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την έκφραση της μετάβασης σε μια νέα εποχή.

Το νέο έμβλημα θα παρουσιαστεί αρχικά σε πρωτότυπα μοντέλα κατά τη διάρκεια του «Japan Mobility Show 2025».Με το βλέμμα στο μέλλον, η Suzuki θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις αλλαγές των καιρών από την οπτική του πελάτη, με στόχο να εξελιχθεί σε «πάροχο λύσεων κινητικότητας υποδομών που συνδέονται στενά με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων».

Χαρακτηριστικά δήλωσε ο Representative Director και Προέδρος, Toshihiro Suzuki:Το νέο έμβλημα ενσωματώνει τη διαχρονική δέσμευση της Suzuki να «δημιουργεί προϊόντα με αξία, εστιάζοντας στον πελάτη», καθώς και την αποφασιστικότητά μας να αναλάβουμε νέες προκλήσεις για το μέλλον.Υπό το εταιρικό σύνθημα «By Your Side», θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε στο πλευρό των πελατών μας, προσφέροντας λύσεις κινητικότητας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη ζωή των ανθρώπων, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος.

SUZUKI
 |
ΝΕΟ ΣΗΜΑ
