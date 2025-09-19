Skoda Fabia x Μίλτος Τεντόγλου: Πάθος και υπέρμετρη δύναμη

Η ταινία και η τιμή του αυτοκινήτου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.25 , 20:43 Renault: Η εμβληματική έκθεση αυτοκινήτων
19.09.25 , 20:35 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά η δίκη - Το κατηγορητήριο για τις «μαϊμού» καλλιέργειες
19.09.25 , 20:16 Πάτρα: Αστυνομικός χαστούκισε συνάδελφό του κατά τη διάρκεια επεισοδίων
19.09.25 , 20:16 H Hyundai Ελλάς στην Έκθεση Art Athina 2025
19.09.25 , 19:55 Φωτιά Μενίδι: Στάχτη δύο εργοστάσια - Επεκτάθηκε και σε τρίτο
19.09.25 , 19:49 Κατερίνα Λέχου: Εντυπωσιακή με σουέντ μπότες και mini black dress
19.09.25 , 19:27 Skoda Fabia x Μίλτος Τεντόγλου: Πάθος και υπέρμετρη δύναμη
19.09.25 , 19:13 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα συγκινητικά λόγια της για το GNTM 6
19.09.25 , 18:58 Φέτα... από χρυσό: Έρχεται νέα αύξηση τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας
19.09.25 , 18:51 Γιώργος Μαζωνάκης: Σε κακή ψυχολογία - Πέθανε ο πολυαγαπημένος σκύλος του
19.09.25 , 18:34 Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
19.09.25 , 18:06 BMW: Παίζει τένις με μεγάλη επιτυχία
19.09.25 , 18:05 Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West και το ΙΚΕΑ
19.09.25 , 17:30 Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας
19.09.25 , 17:11 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
«Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;»: Τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Ευγενία Μανωλίδου: Με τον κούκλο γιο της στα εγκαίνια της Αrt Athina
Καινούργιου: «Βλέπετε πάλι έ; Χωρίς φιάπα... μια άλλη Κατερίνα»
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Skoda Fabia x Μίλτος Τεντόγλου: Πάθος και υπέρμετρη δύναμη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Skoda παρουσιάζει τη νέα τηλεοπτική ταινία ελληνικής παραγωγής με πρωταγωνιστή το Fabia και τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή και 2 φορές Χρυσό Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου. Με κινηματογραφική αισθητική, η καμπάνια αναδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα και τις επιδόσεις του μοντέλου, δανειζόμενη τα χαρακτηριστικά ενός πλάσματος της φαντασίας που ενσαρκώνει το πάθος και την υπέρμετρη δύναμη που σε καλεί να ζήσεις σε κάθε του διαδρομή μια νέα συναρπαστική περιπέτεια.

Skoda Fabia x Μίλτος Τεντόγλου: Πάθος και υπέρμετρη δύναμη
Γιορτάζοντας 130 χρόνια παρουσίας και υπεροχής Skoda, το Fabia μπορεί να αποκτηθεί με μόλις 130€/μήνα με 0% επιτόκιο και με τιμή εκκίνησης - 16.950€ - που επαναπροσδιορίζει την κατηγορία.

Skoda Fabia x Μίλτος Τεντόγλου: Πάθος και υπέρμετρη δύναμη
Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, μιας εμβληματικής προσωπικότητας με διεθνείς διακρίσεις, προσδίδει αυθεντικότητα και κύρος στο μήνυμα της καμπάνιας, ενισχύοντας την εικόνα του Fabia ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Skoda Fabia x Μίλτος Τεντόγλου: Πάθος και υπέρμετρη δύναμη
Η Skoda, που βρίσκεται στην 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, συνεχίζει να αποδεικνύει την ισχυρή δυναμική της, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων οδηγών. Το Fabia αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της επιτυχίας, συνδυάζοντας την κληρονομιά της μάρκας με το όραμα του αύριο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
SKODA FABIA
 |
ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top