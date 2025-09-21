Μεγάλη διάκριση για την Lexus Κηφισίας

Για ακόμη μία χρονιά, η Lexus Κηφισίας έλαβε τη διάκριση Kiwami Award, ως κορυφαίος Eξουσιοδοτημένος Έμπορος του δικτύου της Lexus σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια διάκριση που αναγνωρίζει την άριστη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση που προσφέρει η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη.



Τα Βραβεία Kiwami, που σημαίνουν «εξαιρετική αριστεία», εδώ και 9 χρόνια βραβεύουν τους καλύτερους εμπόρους στην Ευρώπη που προσφέρουν τη μοναδική εμπειρία Lexus, η οποία βασίζεται στην αρχαία ιαπωνική φιλοσοφία της φιλοξενίας, γνωστή ως "Omotenashi".

Φέτος, κατάφεραν να βραβευθούν 19 αντιπροσωπείες Lexus σε όλη την Ευρώπη από τις 340 συνολικά στην ευρύτερη περιοχή. Κάθε νικητής ενσωματώνει τη φιλοσοφία της Lexus να «κάνει την πολυτέλεια προσωπική υπόθεση», με το προσωπικό του να δείχνει εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια — όχι μόνο στον τρόπο που προετοιμάζονται για κάθε αλληλεπίδραση με τον πελάτη, αλλά και σε κάθε πτυχή της καθημερινής τους λειτουργίας. Αυτή η αφοσίωση εξασφαλίζει ότι κάθε επισκέπτης αντιμετωπίζεται με τη φροντίδα και την προσοχή που θα έδειχνε κανείς σε κάποιον που υποδέχεται στο σπίτι του.