Zeekr 7X: Πού μπορείτε να δείτε από κόντα το νέο μοντέλο

Η Zeekr, η παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας, μετά από την επίσημη πρώτη παρουσίασή της στην Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην Auto Thessaloniki 2025, παρουσιάζεται και στο κοινό της Αθήνας, μέσα από μια μοναδική pop-up εμπειρία στο Golden Hall.

Οι επισκέπτες μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου pop-up εκθεσιακού χώρου, έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X.

Το Zeekr 7X, βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA (όπως τα Zeekr 001 και Zeekr X), παρουσιάζει το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας με λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω. Οι αναλογίες του (μήκος 4.787 mm, ύψος 1.650 mm, μεταξόνιο 2.900 mm, ζάντες έως 21") προσδίδουν δυναμισμό και σιγουριά. Η πρακτικότητα ενισχύεται από πορτμπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) έως 66 λίτρα.

Το εσωτερικό προσφέρει χώρους αντίστοιχους με SUV μεγάλων κατηγοριών, με πολυτέλεια, κορυφαία άνεση και πρωτοποριακές τεχνολογίες: ηλεκτρικές πόρτες εμπρός/πίσω, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ (Comfort Pack στην Performance AWD), δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Εγγύηση 10 ετών για όλα τα μοντέλα Zeekr



Όλα τα μοντέλα Zeekr, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 km μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Zeekr. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 km, ό,τι έρθει πρώτο.



Τα αμιγώς ηλεκτρικά Zeekr X , Zeekr 7X και Zeekr 001 απέσπασαν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, Τα μοντέλα της Zeekr έλαβαν επίσης 5 αστέρια στις αξιολογήσεις Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη κινητικότητα.