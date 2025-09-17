Zeekr 7X: Πού μπορείτε να δείτε από κόντα το νέο μοντέλο

Με πέντε αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP και Green NCAP

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 19:09 Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη
17.09.25 , 18:57 Tι να κάνεις το πρωί για να είσαι όλη μέρα γεμάτη ενέργεια
17.09.25 , 18:52 Νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο ένστολων από τον Οκτώβριο
17.09.25 , 18:38 Άντζελα Γκερέκου: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μαύρο καφτάνι στο Ηρώδειο
17.09.25 , 18:32 Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»
17.09.25 , 18:31 Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν:  Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής
17.09.25 , 18:23 Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
17.09.25 , 18:21 Zeekr 7X: Πού μπορείτε να δείτε από κόντα το νέο μοντέλο
17.09.25 , 18:03 Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
17.09.25 , 17:53 Tέσσερα ζώδια που το Φθινόπωρο θα σταθούν τυχερά
17.09.25 , 17:49 Άραχθος: Ελληνική ιθαγένεια στον άνθρωπο που κινδύνεψε για τα δύο παιδιά
17.09.25 , 17:39 Το σόι σου: Βάσω Λασκαράκη και Μελέτης Ηλίας ξεκίνησαν τα γυρίσματα!
17.09.25 , 17:22 Πρώτη εγκυμοσύνη με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου στη χώρα
17.09.25 , 17:12 Η Cardi B είναι έγκυος για τέταρτη φορά!
17.09.25 , 16:50 ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Ξεσπούν οι γονείς 20χρονης που νοσηλεύτηκε για αμυγδαλίτιδα και πέθανε
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Zeekr 7X: Που μπορείτε να δείτε το νέο μοντέλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Zeekr, η παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας, μετά από την επίσημη πρώτη παρουσίασή της στην Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην Auto Thessaloniki 2025, παρουσιάζεται και στο κοινό της Αθήνας, μέσα από μια μοναδική pop-up εμπειρία στο Golden Hall.
Οι επισκέπτες μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου pop-up εκθεσιακού χώρου, έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X.

Zeekr 7X: Που μπορείτε να δείτε από κόντα το νέο μοντέλο 

Το Zeekr 7X, βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA (όπως τα Zeekr 001 και Zeekr X), παρουσιάζει το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας με λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω. Οι αναλογίες του (μήκος 4.787 mm, ύψος 1.650 mm, μεταξόνιο 2.900 mm, ζάντες έως 21") προσδίδουν δυναμισμό και σιγουριά. Η πρακτικότητα ενισχύεται από πορτμπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) έως 66 λίτρα.

Το εσωτερικό προσφέρει χώρους αντίστοιχους με SUV μεγάλων κατηγοριών, με πολυτέλεια, κορυφαία άνεση και πρωτοποριακές τεχνολογίες: ηλεκτρικές πόρτες εμπρός/πίσω, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ (Comfort Pack στην Performance AWD), δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία.
Εγγύηση 10 ετών για όλα τα μοντέλα Zeekr

Zeekr 7X: Που μπορείτε να δείτε από κόντα το νέο μοντέλο 
Όλα τα μοντέλα Zeekr, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 km μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Zeekr. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 km, ό,τι έρθει πρώτο.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά Zeekr X , Zeekr 7X και Zeekr 001 απέσπασαν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, Τα μοντέλα της Zeekr έλαβαν επίσης 5 αστέρια στις αξιολογήσεις Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη κινητικότητα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ZEEKR
 |
ZEEKR 7X
 |
ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top