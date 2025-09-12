Honda Civic Type R: Το τέλος μαζί με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης

Η Honda δημιούργησε τον απόλυτο διαδραστικό χάρτη με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης στην Ευρώπη, για να γιορτάσει το τέλος των πωλήσεων του Civic Type R στην ήπειρο, έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια. Με περισσότερες από 120 θεαματικές διαδρομές σε 25 χώρες, ο χάρτης δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να εντοπίσουν συναρπαστικούς δρόμους, εμβληματικές διαδρομές αλλά και κρυμμένα «διαμάντια», ώστε να ζήσουν το δικό τους road trip σε αυτήν τη μοναδική ήπειρο.

Το θρυλικό κόκκινο σήμα της Honda είναι συνώνυμο με τα πιο συναρπαστικά και οδηγοκεντρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων της μάρκας από το 1992, όταν παρουσιάστηκε το NSX Type R. Σχεδιασμένο και εξελιγμένο με βάση την αγωνιστική τεχνογνωσία της Honda, αυτό το μοντέλο περιορισμένης παραγωγής αποτέλεσε τον πρώτο κρίκο μιας θρυλικής σειράς σπορ αυτοκινήτων-ορόσημων.



Το Type R έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο το 1997 με το Integra, αλλά ήταν με το Civic EP3, τέσσερα χρόνια αργότερα, που το εμβληματικό κόκκινο σήμα καθιερώθηκε πραγματικά. Στη συνέχεια, επί 25 χρόνια και πέντε γενιές, το Civic έθεσε νέα πρότυπα στην κατηγορία των hot hatch για επιδόσεις και οδηγική απόλαυση, με περισσότερες από 70.000 πωλήσεις στην Ευρώπη.

Το Civic Type R έσπασε επίσης ρεκόρ γύρων για αυτοκίνητα παραγωγής με κίνηση στους εμπρός τροχούς σε φημισμένες πίστες της Ευρώπης, όπως το Spa-Francorchamps στο Βέλγιο, το Magny-Cours στη Γαλλία, το Estoril στην Πορτογαλία και το Silverstone στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η τρέχουσα γενιά FL5 εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ στο απαιτητικό Nürburgring στη Γερμανία με χρόνο 7 λεπτών και 44,881 δευτερολέπτων.