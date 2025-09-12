Honda Civic Type R: Το τέλος μαζί με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης

Για να γιορτάσει το τέλος των πωλήσεων του Civic Type R μετά από 30 χρόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.25 , 22:44 Eurobasket 2025: Ήττα της Εθνικής από την Τουρκία με 94-68
12.09.25 , 22:14 Παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ για να «βουτήξει» χρήματα και κοσμήματα
12.09.25 , 21:55 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στο πλευρό του γιου του την πρώτη μέρα στο σχολείο
12.09.25 , 21:34 Ασπρόπυργος: Έκανε τον κήπο της μονοκατοικίας του φυτεία κάνναβης!
12.09.25 , 21:32 Κλήρωση Eurojackpot 12/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 100.000.000 ευρώ
12.09.25 , 21:18 Honda Civic Type R: Το τέλος μαζί με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης
12.09.25 , 20:35 Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!
12.09.25 , 20:20 Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Οι ισχυρισμοί του ηγούμενου που προφυλακίστηκε
12.09.25 , 20:05 Oι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι Παρθένοι για να γίνει το δικό τους
12.09.25 , 20:04 Χριστίνα Βραχάλη: «Σταματήστε το αυτό πια»
12.09.25 , 20:01 Aναβλήθηκε η δίκη του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου για το φακελάκι
12.09.25 , 19:56 AEK: Ποιον παίκτη πήρε με τη μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας;
12.09.25 , 19:37 Δύο μεγάλες πληρωμές τον Νοέμβριο: Από 250 έως και 800 ευρώ
12.09.25 , 19:30 «Η Έλα Μπέλλα και τα μαγικά της» έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
12.09.25 , 19:14 Συνελήφθη 18χρονος αλλοδαπός στην Κυψέλη με 1,5 κιλό χασίς!
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!
Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Eurobasket 2025: Ήττα της Εθνικής από την Τουρκία με 94-68
Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Honda Civic Type R: Το τέλος μαζί με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Honda δημιούργησε τον απόλυτο διαδραστικό χάρτη με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης στην Ευρώπη, για να γιορτάσει το τέλος των πωλήσεων του Civic Type R στην ήπειρο, έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια. Με περισσότερες από 120 θεαματικές διαδρομές σε 25 χώρες, ο χάρτης δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να εντοπίσουν συναρπαστικούς δρόμους, εμβληματικές διαδρομές αλλά και κρυμμένα «διαμάντια», ώστε να ζήσουν το δικό τους road trip σε αυτήν τη μοναδική ήπειρο.

Honda Civic Type R: Το τέλος μαζί με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης

Το θρυλικό κόκκινο σήμα της Honda είναι συνώνυμο με τα πιο συναρπαστικά και οδηγοκεντρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων της μάρκας από το 1992, όταν παρουσιάστηκε το NSX Type R. Σχεδιασμένο και εξελιγμένο με βάση την αγωνιστική τεχνογνωσία της Honda, αυτό το μοντέλο περιορισμένης παραγωγής αποτέλεσε τον πρώτο κρίκο μιας θρυλικής σειράς σπορ αυτοκινήτων-ορόσημων.

Honda Civic Type R: Το τέλος μαζί με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης
Το Type R έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο το 1997 με το Integra, αλλά ήταν με το Civic EP3, τέσσερα χρόνια αργότερα, που το εμβληματικό κόκκινο σήμα καθιερώθηκε πραγματικά. Στη συνέχεια, επί 25 χρόνια και πέντε γενιές, το Civic έθεσε νέα πρότυπα στην κατηγορία των hot hatch για επιδόσεις και οδηγική απόλαυση, με περισσότερες από 70.000 πωλήσεις στην Ευρώπη.

Honda Civic Type R: Το τέλος μαζί με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης Το Civic Type R έσπασε επίσης ρεκόρ γύρων για αυτοκίνητα παραγωγής με κίνηση στους εμπρός τροχούς σε φημισμένες πίστες της Ευρώπης, όπως το Spa-Francorchamps στο Βέλγιο, το Magny-Cours στη Γαλλία, το Estoril στην Πορτογαλία και το Silverstone στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η τρέχουσα γενιά FL5 εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ στο απαιτητικό Nürburgring στη Γερμανία με χρόνο 7 λεπτών και 44,881 δευτερολέπτων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HONDA
 |
HONDA CIVIC TYPE R:
 |
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top