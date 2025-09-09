CUPRA: Τι ξεχωριστό έχουν οι «Tribe Εκδόσεις» - Πότε έρχονται

Τα μοντέλα που διαθέτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 9/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
09.09.25 , 22:06 Γ. Παπαδόπουλος για Εύβοια: Eνδεχόμενο για μετασεισμό έως 4,5 ρίχτερ
09.09.25 , 21:50 Κλήρωση Eurojackpot 9/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 86.000.000 ευρώ
09.09.25 , 21:48 Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
09.09.25 , 21:44 Σεξουαλική παρενόχληση στο λεωφορείο Ε14 - «Μη μιλάς στην κοπέλα»
09.09.25 , 21:30 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Νέο θεραπευτήριο, δωρεά της Motor Oil
09.09.25 , 20:47 Σεισμός Νέα Στύρα: «Λαβώθηκαν» 15 σπίτια - Επηρεάστηκε το ρήγμα του Ωρωπού;
09.09.25 , 20:44 CUPRA: Τι ξεχωριστό έχουν οι «Tribe Εκδόσεις» - Πότε έρχονται
09.09.25 , 20:40 Ιπποκράτειο: Πώς έπιασαν στη «φάκα» πασίγνωστο γιατρό για φακελάκι
09.09.25 , 20:31 Ζήνα Κουτσελίνη: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της λίγο πριν την πρεμιέρα
09.09.25 , 20:23 Μαφία της Κρήτης: Επιμένει ο ξενοδόχος ότι τα 175 στρέμματα του ανήκουν
09.09.25 , 20:07 Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»
09.09.25 , 19:59 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια από τον θάνατό του
09.09.25 , 19:53 Γερμανία: Σαμποτάζ η διακοπή ρεύματος στο νοτιοανατολικό Βερολίνο;
09.09.25 , 19:28 Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια από τον θάνατό του
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
CUPRA: Τι ξεχωριστό έχουν οι «Tribe Εκδόσεις»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η CUPRA παρουσιάζει τις «Tribe Εκδόσεις» των Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar που συνδυάζουν επαναστατικό χαρακτήρα με βιώσιμη καινοτομία. Οι αποκλειστικές εκδόσεις διαθέτουν μία νέα φιλοσοφία εξατομίκευσης για πελάτες με τολμηρή οπτική, που εκτιμούν την εντυπωσιακή σχεδίαση και απαιτούν σύγχρονη βιωσιμότητα με μια πινελιά.

Οι εκδόσεις Tribe διαθέτουν ένα νέο χρώμα εξωτερικού -Manganese Matt- καθώς επίσης και μοναδικές ιδέες εσωτερικού όπως τρισδιάστατη τεχνολογία παραγωγής υφασμάτων για τα bucket καθίσματα, βιολογική βαφή για συγκεκριμένα στοιχεία όπως είναι οι αεραγωγοί και το ταμπλό και νέες ζάντες αλουμινίου με 20% ανακυκλωμένο υλικό.

CUPRA: Τι ξεχωριστό έχουν οι «Tribe Εκδόσεις» - Πότε έρχονται

Η εξωτερική σχεδίαση των νέων CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar των Tribe εκδόσεων αναβαθμίζεται με μία εντυπωσιακή παλέτα χρωμάτων: Century Bronze Matt (αποκλειστικά στο Terramar), Magnetic Tech Matt (αποκλειστικά στα Leon & Formentor), Midnight Black και το νέο Manganese Matt (για όλες τις εκδόσεις Tribe όλων των μοντέλων).

Τα σκούρα χρωμιωμένα λογότυπα της CUPRA μπροστά και πίσω, μαζί με τα γράμματα στο πίσω μέρος, εμπλουτίζουν την εμφάνιση και προσθέτουν βάθος στο χαρακτήρα των μοντέλων.Νέες ζάντες αλουμινίου με νέο χρώμα Sulphur Green, κάνουν ξεχωριστές τις εκδόσεις Tribe: μια μοναδική σχεδίαση ζαντών 19’’ για το Leon και για το Formentor καθώς και μια ξεχωριστή επιλογή 20’’ για το Terramar. Κάθε ζάντα αλουμινίου ενσωματώνει 20% ανακυκλωμένο υλικό, συνδυάζοντας το στυλ με τη στρατηγική κυκλικών υλικών της εταιρείας.

Η CUPRA ανέκαθεν επεδίωκε την ενσωμάτωση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στα οχήματά της και οι εκδόσεις Tribe έρχονται να επεκτείνουν αυτή τη φιλοσοφία σε μια νέα εποχή. Σε συνδυασμό με τα ανακυκλωμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στους προφυλακτήρες των οχημάτων - η μπροστινή αεροτομή περιέχει 20% ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό- αντιπροσωπεύει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην κινητικότητα.

Τα ανακυκλωμένα υλικά καθώς και οι καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής είναι σημαντικά στοιχεία για τον εσωτερικό σχεδιασμό. Οι εκδόσεις Tribe ενσωματώνουν 30% ανακυκλωμένα υλικά στα πλαστικά των εσωτερικών επενδύσεων, προωθώντας τη βιώσιμη προσέγγισή της μάρκας.

CUPRA: Τι ξεχωριστό έχουν οι «Tribe Εκδόσεις» - Πότε έρχονται

Οι εκδόσεις Tribe προχωρούν ένα βήμα παραπέρα με την εισαγωγή της προσθετικής κατασκευής (additive manufacturing), και τη χρήση της τρισδιάστατης τεχνολογίας παραγωγής υφασμάτων στον σχεδιασμό των bucket καθισμάτων. Τα υφάσματα στην κεντρική περιοχή των μπροστινών και πίσω καθισμάτων κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένο υλικό και με μια τεχνική που χρησιμοποιεί μια μηχανή πλεξίματος ελεγχόμενη από υπολογιστή για τη δημιουργία υλικού στην τρισδιάστατη μορφή του, εξαλείφοντας την ανάγκη κοπής και ραψίματος, με αποτέλεσμα μηδενικά απορρίμματα υλικών.

Οι νέες Tribe Editions για τα CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar θα ξεκινήσουν την παραγωγή τους το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CUPRA
 |
TRIBE ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top