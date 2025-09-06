Πρεμιέρα της ZEEKR στην Ελλάδα στην ΔΕΘ - Τιμές

Το λανσάρισμα της ZEEKR στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα κρίσιμο ορόσημο στη στρατηγική παρουσία της ZEEKR για την Ευρώπη, μετά την επιτυχημένη εδραίωση της μάρκας στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Δανία και το Βέλγιο. Το αμιγώς ηλεκτρικό ZEEKR 001 με μήκος 4.955 mm, μεταξόνιο 2.999 mm, κοντούς προβόλους εμπρός και πίσω, έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ και «σπορ» γραμμή οροφής, προσφέρει αεροδυναμικό συντελεστή d = 0,23 συμβάλλει τόσο στην εντυπωσιακή αυτονομία έως 620 km (WLTP) όσο και στην ησυχία της καμπίνας.



Η καμπίνα διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8”, head-up display 14,7”, κεντρική οθόνη αφής 15,4” και στην έκδοση Privilege μια επιπλέον οθόνη 5,7” πίσω. Ο εικονικός βοηθός υποστηρίζει φυσικές φωνητικές εντολές και διαθέτει λειτουργία εκμάθησης. Η πλατφόρμα βασίζεται σε δύο επεξεργαστές Qualcomm Snapdragon 8155 (7nm), με 16GBμνήμης, 128GB αποθήκευσης και συνδεσιμότητα 5G. Με ενημερώσεις OTA, το σύστημα παραμένει πάντα επίκαιρο. Το ZEEKR App Store (σε συνεργασία με Harman Media Information Ignite/Samsung) προσφέρει εφαρμογές για μουσική, βίντεο, παιχνίδια, πλοήγηση, πρόβλεψη καιρού και σημεία στάθμευσης.

Με την εφαρμογή ZEEKR Connected Mobile, οι οδηγοί ελέγχουν εξ αποστάσεως κλείδωμα/ξεκλείδωμα, κλιματισμό, φώτα, παράθυρα, φόρτιση και ενημερώσεις συντήρησης.Η πανοραμική οροφή πλημμυρίζει το εσωτερικό με φως, ενώ τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν στάνταρ ηλεκτρική ρύθμιση 12 κατευθύνσεων και θέρμανση, με την έκδοση Privilege να προσφέρει επιπλέον αερισμό και λειτουργία μασάζ με τέσσερα προγράμματα και τρεις εντάσεις. Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν θέρμανση και ηλεκτρική ανάκλιση επτά μοιρών.



Το ZEEKR 001 εφοδιάζεται με μπαταρία 100kWh ιόντων λιθίου (NMC) της CATL,τοποθετημένη χαμηλά στο πάτωμα για ιδανικό κέντρο βάρους και περισσότερη ευρυχωρία.Η τεχνολογία cell-to-pack της CATL αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα και μειώνει το βάρος.

Οι ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 200kW (272hp) και 343Nm ο καθένας. Στις εκδόσεις Performance και Privilege, δύο κινητήρες (εμπρός + πίσω) προσφέρουν συνδυαστικά ισχύ 400kW (544hp) και ροπή 686Nm, με τετρακίνηση και ιδανική κατανομή βάρους 50:50. Η επιτάχυνση είναι καταιγιστική καθώς η επιτάχυνση 0-100 km/h επιτυγχάνεται σε μόλις 3,8 δευτ. Η εναλλαγή από τετρακίνηση σε πισωκίνητη λειτουργία γίνεται σε μόλις 0,4 δευτ. αυξάνοντας την αυτονομία έως και 30 km.

Η έκδοση Long Range, με έναν κινητήρα στον πίσω άξονα, προσφέρει έως 620 km αυτονομίας (WLTP). Με ταχυφόρτιση DC 200kW, η φόρτιση 10-80% ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά, ενώ με τον φορτιστή AC 22kW η πλήρης φόρτιση (0-100%) διαρκεί 5,5 ώρες.Επιτάχυνση 0–100 km/h: 7,2΄΄και τελική ταχύτητα: 200 χλμ./ωρα. Ισχύς: 200 KW / 272 hp. Όλες οι εκδόσεις έχουν ικανότητα διέλευσης υδάτων έως 450 mm, χαρακτηριστικό που συναντάται συνήθως σε SUV.

Το ZEEKR 001 έχει ήδη καταρρίψει τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ Guiness για ηλεκτρικά οχήματα (συμπεριλαμβανομένου ταχύτερης πλαγιολίσθησης και σλάλομ). Εφοδιασμένο με διπλά ψαλίδια εμπρός και Integral Link πίσω, η έκδοση Privilege διαθέτει επιπλέον ενεργή αερανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ και ρύθμιση ύψους έως 83 mm. Οι υδραυλικοί σύνδεσμοι ενισχύουν την άνεση και μειώνουν τους κραδασμούς.Η αρχιτεκτονική SEA της Geely προσφέρει ,κορυφαία προστασία με κλωβό ασφαλείας επιβατών, επτά αερόσακους και 21 συστήματα ADAS. Η τιμή του ΖEEKR 001 Long Range είναι στα 59.990€ και 56.990€ με επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά.Η τιμή του ZEEKR 001 Privilege AWD είναι στα 69.990 ευρώ.



Όπως και το ZEEKR 001, έτσι και το ZEEKR X χρησιμοποιεί κορυφαία τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων και μπαταριών για να προσφέρει αυτονομία, αποδοτικότητα .Με μήκος 4.432 mm, ύψος 1.566 mm και μεταξόνιο 2.750 mm, το ZEEKR X έχει ιδανικές διαστάσεις για στενούς αστικούς δρόμους.



Ο πίνακας οργάνων HD 8,8 ιντσών και η «αιωρούμενη» οθόνη αφής HD 14,6 ιντσών συνδυάζονται με μια εντυπωσιακή οθόνη head-up display επαυξημένης πραγματικότητας (AR-HUD) 24,3 ιντσών. Το AR-HUD μπορεί να προβάλλει γραφικά στο παρμπρίζ που επικαλύπτουν αντικείμενα στο οπτικό πεδίο: για παράδειγμα, μπορεί να ενισχύει τις οδηγίες πλοήγησης ή τις προειδοποιήσεις των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS),Μια ακόμη καινοτομία είναι το πανοραμικό σύστημα απεικόνισης 360 μοιρών σε HD.

Με έναν ηλεκτροκινητήρα 200kW (272hp) και 343Nm, ενσωματωμένο στον πίσω άξονα, η έκδοση Long Range επιταχύνει από 0–100 km/h σε μόλις 5,6 δευτερόλεπτα. Τελική Ταχύτητα: 190 km. Με 446 km αυτονομίας ανάμεσα σε φορτίσεις, καλύπτει με άνεση τις μετακινήσεις τόσο εντός και όσο και εκτός αστικού κύκλου.Η προσθήκη δεύτερου κινητήρα στον εμπρός άξονα στην έκδοση Privilege, ανεβάζει τη μέγιστη ισχύ του συστήματος στην εντυπωσιακή τιμή των 315kW (428hp) και την ροπή στα 543Nm, αρκετά ώστε να εκτοξευτεί από στάση στα 100 km/h σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, με το πλεονέκτημα της τετρακίνησης για πρόσφυση και έλεγχο. Όπως και στο ZEEKR 001, το σύστημα μετάδοσης μπορεί να εναλλάσσεται αδιάκοπα από τετρακίνηση σε πίσω κίνηση σε μόλις 0,4 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αυτονομία, που φτάνει περίπου τα 425 km (βάσει έγκρισης WLTP).



Η μπαταρία 69kWh Λιθίου-Ιόντων, όπως και η μπαταρία 100kWh του 001, χρησιμοποιεί κυψέλες NMC της CATL για μέγιστη ενεργειακή πυκνότητα και ανθεκτικότητα.Όπως και το ZEEKR 001, έτσι και το ZEEKR X διαθέτει πλήρη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) – όπως Adaptive Cruise Control, Highway Assist, Front and Rear Collision Mitigation Support, Lane Keep Assist, Evasive Maneuver Assist, Front and Rear Cross Traffic Alert, και Door Open Warning. Η τιμή του ZEEKR X Core είναι στα 37.990 ευρώ και 34.990€ με επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά. Για να αποκτήστε την έκδοσηZEEKR X Priviledge AWD χρειάζεστε 47.990€ και 44.990€ με επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά



Το ZEEKR 7X, βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA (όπως τα ZEEKR 001 και ZEEKR X),παρουσιάζει το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας με λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω.



Η οθόνη αφής 16” είναι ταχύτατη, το σύστημα πλοήγησης βελτιωμένο, ενώ το προαιρετικό AR head-up display 36,2” προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού.Η νέα τεχνολογία φωνητικού ελέγχου ZEEKRGPT επιτρέπει αλλαγές σε ρυθμίσεις κλιματισμού ή πλοήγηση με φωνητικές εντολές. Η εφαρμογή ZEEKR Places δίνει πρόσβαση σε πληροφορίες για φόρτιση, εστιατόρια ή προσφορές με βάση την τοποθεσία.Τα 11 συστήματα καμερών και το ραντάρ προσφέρουν πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Οι εκδόσεις Core και Long Range διαθέτουν κινητήρα που αποδιδει ισχύ 310kW (421PS)και ροπή 440Nm στον πίσω άξονα, με αυτονομία 480 km και 615 km αντίστοιχα.Η κορυφαία έκδοση Performance AWD με δύο κινητήρες αποδίδει ισχύ 475kW (646PS) και ροπή 710Nm, με την επιτάχυνση 0–100 km/h να επιτυγχάνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα.Διαθέτει off-road mode, ενώ με την προαιρετική αερανάρτηση (με ρύθμιση ύψους έως +45mm) είναι έτοιμη και για τις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Η αρχιτεκτονική 800V μειώνει το συνολικό βάρος, αυξάνει την απόδοση και επιτρέπει φόρτιση έως 480kW DC με δυνατότητα επιλογής 3 εκδόσεων: Core: μπαταρία 75kWh LFP (Golden battery) Long Range / Performance: μπαταρία 100kWh NMC υψηλής ενεργειακήςπυκνότητας.

Με φορτιστή AC 22kW, η φόρτιση 10–100% ολοκληρώνεται σε 4,5 ώρες (Core) ή 5,5 ώρες(Long Range/Performance), ενώ με φορτιστή DC 360kW, η φόρτιση 10–80% διαρκεί 13λεπτά για το Core και 16 λεπτά για τις εκδόσεις Long Range και Performance. Η τιμή του ΖEEKR 7X Core είναι στα 54.990€ και 51.990€ με επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά. Το ZEEKR 7Χ Privilege AWD έχει τιμή 65.990€

