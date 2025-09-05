BMW iX3: Αυτή είναι η νέα γενιά που ήρθε από το μέλλον

Η BMW παρουσιάζει το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse. Η νέα γενιά της BMW iX3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση της μάρκας, χάρη στην τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, την αυτονομία των 800 χλμ., την ισχύ φόρτισης 400 kW, τη νέα σχεδιαστική γλώσσα, το BMW Panoramic iDrive και μια ολιστική φιλοσοφία βιωσιμότητας.

Τέσσερις «υπερεγκέφαλοι» και άκρως συνδεδεμένες πλατφόρμες λογισμικού επιτρέπουν την ανεξάρτητη εξέλιξη οχήματος και λογισμικού, θέτοντας τη βάση για τα μελλοντικά οχήματα που καθορίζονται από το λογισμικό. Η νέα BMW iX3 θα γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα της στην διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου IAA Mobility 2025 στο Μόναχο.

Η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή της BMW ερμηνεύεται εκ νέου, μέσα από προβολείς με κάθετα διατεταγμένες μονάδες LED. Στο κέντρο ξεχωρίζει η κάθετη μάσκα «νεφρών», εμπνευσμένη από τις Neue Klasse της δεκαετίας του ’60. Οι μονολιθικές επιφάνειες και οι λίγες, ακριβείς γραμμές διαμορφώνουν μια εντυπωσιακή σιλουέτα. Οι συμπαγείς και κομψές γυάλινες επιφάνειες βελτιστοποιούν την αεροδυναμική (Cd: 0,24) και δίνουν έμφαση στους θόλους των τροχών.

Η εκτεταμένη λειτουργικότητα καθιστά το BMW Digital Key Plus με τεχνολογία υπερευρείας ζώνης (ultra-wideband) την προτιμώμενη μέθοδο πρόσβασης στο όχημα. Τα smartphone και τα smartwatch όλων των κορυφαίων κατασκευαστών (Apple, Samsung, Google) μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν ώστε να λειτουργούν ως κλειδί του οχήματος.

Το BMW Panoramic Vision προβάλλει πληροφορίες από την κολόνα Α έως την κολόνα Α (110 cm) σε μαύρη εκτυπωμένη επιφάνεια με επίστρωση νανο-υλικών, στο κάτω τμήμα του παρμπρίζ, σε όλο το πλάτος του. Οι πιο σημαντικές πληροφορίες οδήγησης προβάλλονται απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, στην αριστερή πλευρά του BMW Panoramic Vision (σε αριστεροτίμονα μοντέλα), πάνω από το τιμόνι. Ο οδηγός μπορεί να εξατομικεύσει το περιεχόμενο στο κέντρο και τη δεξιά πλευρά της προβολής μέσω της κεντρικής οθόνης. Ο τρόπος ενσωμάτωσής του BMW Panoramic Vision δημιουργεί 3 D εφέ για τον οδηγό και τους επιβάτες.



Το προαιρετικό BMW 3 D Head - Up Display εμφανίζει πλέον ενιαίες ενδείξεις πλοήγησης και αυτοματοποιημένης οδήγησης με τρισδιάστατο βάθος εικόνας, απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, πάνω από την οθόνη του BMW Panoramic Vision. Το περιεχόμενο στο BMW Panoramic Vision και το BMW 3D Head-Up Display προβάλλεται με απόλυτα συγχρονισμένο τρόπο.



Η κεντρική οθόνη με τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού matrix (17,9”, 3.340 x 1.440 pixel) σε σχεδιασμό free-cut έχει κλίση 17,5° προς τον οδηγό και τοποθετείται εργονομικά δίπλα στο τιμόνι, στον πίνακα οργάνων. Η αρχική οθόνη εμφανίζει περιεχόμενο που μπορεί να εξατομικευτεί, όπως η προβολή χάρτη του συστήματος πλοήγησης BMW Maps. Πάνω από αυτή, στην πλευρά του οδηγού, εμφανίζονται κάθετα διατεταγμένα widgets με τις πιο συχνές λειτουργίες, που ο χρήστης μπορεί να επιλέξει με μία κίνηση τύπου swipe. Η τεχνολογία QuickSelect επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες χωρίς να απαιτείται πλοήγηση σε υπομενού.Το νέο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών αποτελεί το κύριο φυσικό χειριστήριο.

Το σύστημα πλοήγησης BMW Maps διατίθεται στάνταρ, με έξυπνη καθοδήγηση διαδρομής για βέλτιστη αξιοποίηση της φόρτισης. Η προβολή των πληροφοριών πλοήγησης στο BMW 3D Head-Up Display, στο Panoramic Vision και στην Κεντρικό Οθόνη υπόσχεται μία κορυφαία εμπειρία πλοήγησης μέσω του BMW Panoramic iDrive.

Μια νέα αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού ενσωματώνει τέσσερις προηγμένες μονάδες ελέγχου με περισσότερες από 20 φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής τεχνολογίας Heart of Joy για το σύστημα μετάδοσης και τη διαχείριση της δυναμικής οδήγησης μέσω του λογισμικού BMW Dynamic Performance Control.

Το BMW Panoramic iDrive, βασισμένο στο BMW Operating System X και στα πιο πρόσφατα συστήματα αυτοματοποιημένης οδήγησης, προσφέρει υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης στην εμπειρία χρήστη, επιτρέποντας στον οδηγό και το όχημα να συνεργάζονται πιο ουσιαστικά και διαισθητικά από ποτέ. Παράλληλα, η νέα BMW iX3 σημειώνει σημαντική πρόοδο στην υπεύθυνη χρήση πόρων, μέσω της επιλογής υλικών, της ανακυκλωσιμότητας και των αντίστοιχων διαδικασιών παραγωγής.

Σύγχρονες αναλογίες SAV υποδηλώνουν ευελιξία και πολυμορφικότητα. Μήκος: 4,782 mm, πλάτος: 1.895 mm, ύψος: 1.635 mm, μεταξόνιο: 2.897 mm, μετατρόχιο εμπρός: 1.628 mm, μετατρόχιο πίσω: 1.633 mm.Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών μπορεί να επεκταθεί από 520 λίτρα έως 1.750 λίτρα. Πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το καπό: 58 λίτρα. Η αυτόματη λειτουργία της πίσω πόρτας είναι στάνταρ. Μπορεί να τοποθετηθεί σχάρα οροφής. Ηλεκτρικά αναδιπλούμενος κοτσαδόρος διατίθεται προαιρετικά, μέγιστο φορτίο τρέιλερ: 2.000 kg.

Το αμιγώς ηλεκτρικό SAV θα βγει από τη γραμμή συναρμολόγησης του εργοστασίου από το φθινόπωρο του 2025, με πρώτο το μοντέλο BMW iX3 50 xDrive που αποδίδει ισχύ 345 kW/470 hp, και προσφέρει αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα (προσωρινή τιμή) σύμφωνα με το πρότυπο WLTP και ηλεκτρική τετρακίνηση.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός entry-level μοντέλου. Οι βασικότερες αγορές για τη νέα BMW iX3 είναι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ. Η παραγωγή μιας έκδοσης, προσαρμοσμένης ειδικά στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών στην Κίνα, θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο του Shenyang ήδη από το 2026.

Η τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, που αναπτύχθηκε για την Neue Klasse, περιλαμβάνει υψηλής απόδοσης ηλεκτροκινητήρες, νέες μπαταρίες υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες και το Energy Master (Κεντρική Μονάδα Ελέγχου), καθώς και τεχνολογία 800V. Η BMW iX3 50 xDrive τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα στον μπροστινό και έναν στον πίσω άξονα, οι οποίοι παράγουν συνολική ισχύ 345 kW (470 hp) και ροπή 645 Nm.

Επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα και φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 210 km/h. Η μπαταρία υψηλής τάσης της iX3 50 xDrive διαθέτει ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο 108,7 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Ένας ακόμα υπολογιστής υψηλής απόδοσης συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες αυτοματοποιημένης οδήγησης και στάθμευσης της BMW iX3. Ο «υπερεγκέφαλος» για την αυτοματοποιημένη οδήγηση» χρησιμοποιεί την τεράστια υπολογιστική του ισχύ πετυχαίνοντας άλματα τεχνολογικής προόδου και για τη Neue Klasse. Μια προσέγγιση βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη βελτιστοποιεί την αλληλεπίδραση ανθρώπου – οχήματος, επιτρέποντας στο σύστημα να ανιχνεύει και να υλοποιεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τις προθέσεις του οδηγού.

BMW Charging: αισθητά μειωμένοι χρόνοι φόρτισης – πρεμιέρα για την αμφίδρομη φόρτιση.

Οι καινοτομίες της τεχνολογίας BMW eDrive έκτης γενιάς βελτιώνουν ουσιαστικά όχι μόνο την οδηγική εμπειρία της νέας BMW iX3, αλλά και τον τρόπο φόρτισης. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης των 400 kW σε σταθμό ταχείας φόρτισης DC 800V επιτρέπει την προσθήκη έως 372 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να επαναφορτιστεί από το 10 στο 80% σε 21 λεπτά. Χάρη σε ένα ευφυές σύστημα διαχείρισης, η νέα BMW iX3 υποστηρίζει επίσης φόρτιση σε σταθμούς DC 400V. Επιπλέον, διαθέτει διευρυμένες λειτουργίες αμφίδρομης φόρτισης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας για εφαρμογές Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) και Vehicle-to-Grid (V2G). Τέλος, για το λανσάρισμα της νέας BMW iX3 έχει εμπλουτιστεί η γκάμα των βασικών και προαιρετικών αξεσουάρ φόρτισης.

Η τεχνολογία 800V υποστηρίζει την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση DC σε δημόσιους σταθμούς, ενώ είναι δυνατή και η φόρτιση σε υποδομές 400V.Προαιρετικά διατίθεται φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έως 22 kW, που μειώνει τον χρόνο πλήρους φόρτισης (0–100%) σε 5 ώρες και 45 λεπτά (ή 11 ώρες με ισχύ 11 kW).

Όλες οι τιμές που αφορούν την απόδοση, την κατανάλωση ενέργειας, την αυτονομία, το ενεργειακό περιεχόμενο, τις διαστάσεις, τα βάρη, την αναλογία δευτερογενών/ανακυκλωμένων υλικών και άλλα τεχνικά δεδομένα και παράγωγα αυτών είναι προσωρινές για την BMW iX3 50 xDrive κατά την έναρξη της παραγωγής τον Νοέμβριο του 2025.