Skoda και VW φροντίζουν για τις μετακινήσεις στην Δ.Ε.Θ.

Skoda και VW φροντίζουν για τις μετακινήσεις στην Δ.Ε.Θ.
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης επέλεξε τη Skoda και τη Volkswagen ως επίσημους χορηγούς μετακίνησης της 89ης ΔΕΘ. Για τις ανάγκες της φετινής διοργάνωσης, η ΔΕΘ κινείται με μοντέλα που εκφράζουν την τεχνολογία, την ασφάλεια και την πρωτοπορία του Ομίλου:

· το τεχνολογικά προηγμένο Skoda Superb iV Plug-in Hybrid,

Skoda και VW φροντίζουν για τις μετακινήσεις στην Δ.Ε.Θ.· το επιβλητικό SUV Skoda Kodiaq Selection,

Skoda και VW φροντίζουν για τις μετακινήσεις στην Δ.Ε.Θ.

· την κομψή και πρακτική Skoda Scala Selection,

· καθώς και το νέο Volkswagen Amarok.

Skoda και VW φροντίζουν για τις μετακινήσεις στην Δ.Ε.Θ.

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί μόνο μια πρακτική συνεργασία της Kosmocar Α.Ε. με τη ΔΕΘ, αλλά και μια σαφή επιβεβαίωση του ηγετικού ρόλου της Skoda και της Volkswagen στην ελληνική αγορά. Με παγκόσμια αναγνώριση και σταθερή παρουσία στη χώρα, οι δύο μάρκες στέκονται δίπλα σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την αξιοπιστία και την ικανότητά τους να καθορίζουν τις εξελίξεις

SKODA
VW
ΔΕΘ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
