Audi Concept C: Το νέο πρόσωπο της εταιρείας

Ένα αμιγώς ηλεκτρικό, διθέσιο σπορ ,εντυπωσιακό αυτοκίνητο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 16:40 Διεθνείς αγώνες Cliff Diving στη Λίμνη Βουλισμένη
05.09.25 , 16:29 Ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου παίρνουν ξανά θέση στα μικρόφωνα!
05.09.25 , 16:25 Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας
05.09.25 , 16:03 Φώτης Σεργουλόπουλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλατό
05.09.25 , 15:41 Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
05.09.25 , 15:33 Δίωξη για ένα κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε βρέφος στον Πειραιά
05.09.25 , 15:11 Φαράγγι Βίκου: Βρέθηκε νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί
05.09.25 , 14:58 Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Νέο πόρισμα
05.09.25 , 14:44 Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
05.09.25 , 14:39 Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
05.09.25 , 14:38 Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
05.09.25 , 14:30 ΟΑΣΘ: Τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία
05.09.25 , 14:04 Δυο ξένοι: Η αντίδραση του Ρήγα για τη Βανδή, η Παπούλια και η ... Μενεγάκη
05.09.25 , 13:52 Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή: Πέθανε η μητέρα της
05.09.25 , 13:47 Κύπρος: 14χρονος συνευρισκόταν με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 05.09.25, 18:53
Audi Concept C: Το νέο πρόσωπο της εταιρείας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Audi εγκαινιάζει μια νέα εποχή σχεδίασης με την παρουσίαση του Concept C, ενός αμιγώς ηλεκτρικού διθέσιου roadster που ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της ριζοσπαστικής απλότητας και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα για τη μάρκα με τα τέσσερα δαχτυλίδια.

Audi Concept C – Η νέα ταυτότητα

Το νέο πρωτότυπο παρουσιάζει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα με κάθετο πλαίσιο εμπρός, εμπνευσμένο από το θρυλικό Auto Union Type C, και μια φωτεινή υπογραφή τεσσάρων στοιχείων που θα χαρακτηρίζει τα μελλοντικά μοντέλα Audi. Οι καθαρές, γλυπτικές επιφάνειες και η γεωμετρική ακρίβεια αποτυπώνουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας: μείωση στο ουσιώδες, χωρίς περιττά στοιχεία.

Audi Concept C: Το νέο πρόσωπο της εταιρείας

Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια λογική: μινιμαλισμός με συναισθηματικό χαρακτήρα. Οι αρχιτεκτονικές επιφάνειες, τα μεταλλικά χειριστήρια με το χαρακτηριστικό “Audi click” και το νέο τιμόνι με premium υλικά αποπνέουν κομψότητα και τεχνική ακρίβεια. Η αναδιπλούμενη οθόνη 10,4 ιντσών και η τεχνολογία Shy Tech διασφαλίζουν ότι η πληροφορία εμφανίζεται τη σωστή στιγμή, χωρίς περισπασμούς.

Audi Concept C: Το νέο πρόσωπο της εταιρείας
Από το παρελθόν στο μέλλον

Η Audi αντλεί έμπνευση από την κληρονομιά της – το quattro που άλλαξε την αυτοκίνηση, τα εμβληματικά μοντέλα TT και A6 της τρίτης γενιάς (2004), – και τα μεταφράζει σε μια νέα σχεδιαστική στάση που παντρεύει την τεχνολογική πρόοδο με το συναίσθημα: «Κάθε concept που παρουσιάζουμε συνδέεται με απόφαση παραγωγής», όπως τονίζει ο Döllner. Το Concept C θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο Böllinger Höfe στη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα σχεδιαστική ταυτότητα μεταφέρεται άμεσα στη γραμμή παραγωγής.

Audi Concept C: Το νέο πρόσωπο της εταιρείας
Στρατηγική προοπτική

Από την Agenda του 2023, η Audi έχει ήδη λανσάρει περισσότερα από 20 νέα μοντέλα σε διάστημα 24 μηνών, δημιουργώντας τη νεότερη γκάμα στην premium κατηγορία. Το 2026 ακολουθεί η παραγωγή ενός νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου στο Ίνγκολσταντ, ενώ την ίδια χρονιά η Audi εισέρχεται στη Formula 1, αξιοποιώντας το κορυφαίο τεχνολογικό πεδίο δοκιμών στον κόσμο.Με το Concept C, η Audi δεν παρουσιάζει απλώς ένα πρωτότυπο. Παρουσιάζει το όραμα, την τόλμη και την αποφασιστικότητα να επαναπροσδιορίσει την έννοια του design στην αυτοκίνηση. Ένα όχημα που ενσαρκώνει το “Radical Next” και δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο για το μέλλον της μάρκας.

Audi Concept C: Το νέο πρόσωπο της εταιρείας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Audi, Gernot Döllner, δηλώνει: «Σαφήνεια, εστίαση και δέσμευση στην υλοποίηση – έτσι αναδιαμορφώνουμε όχι μόνο το design, αλλά και ολόκληρη την εταιρεία. Η διαύγεια είναι το ήθος μας και η πυξίδα που θα καθοδηγήσει την Audi στην επόμενη εποχή».

Audi Concept C: Το νέο πρόσωπο της εταιρείας

Από την πλευρά του, ο Chief Creative Officer, Massimo Frascella, υπογραμμίζει: «Η ριζοσπαστική απλότητα βρίσκεται στην καρδιά της προσέγγισής μας. Θέλουμε να διαμορφώσουμε μια μάρκα ικανή να εμπνέει επιθυμία και να αφήνει πολιτισμικό αποτύπωμα. Αυτό είναι το Radical Next της Audi».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
AUDI CONCEPT C
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top