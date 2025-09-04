Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό

Τα μοντέλα της MG στην Auto Thessaloniki

Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
Η MG, η ιστορική μάρκα με τα 100 χρόνια και πλέον ιστορίας και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, θα συμμετάσχει δυναμικά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και στην “Auto Thessaloniki 2025”, μια διοργάνωση που φέτος αποκτά ξεχωριστή διάσταση, καθώς για πρώτη φορά έρχεται “συνδυαστικά” με ένα τόσο μεγάλο αυτοκινητιστικό γεγονός, όπως είναι μια Έκθεση Αυτοκινήτου.
 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
Η MG θα παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό τρία μοντέλα που εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία της για αυτό που πρεσβεύει, προσφέροντας “προσιτή καινοτομία” στην ηλεκτροκίνηση και στην προηγμένη υβριδική τεχνολογία!
 
Τα μοντέλα της MG στην Auto Thessaloniki
 
Νέο MG3 HYBRID+: Η νέα γενιά του δημοφιλούς hatchback, του “Αυτοκινήτου της Χρονιάς” με εξελιγμένο πρωτοποριακό υβριδικό σύστημα που συνδυάζει αποδοτικότητα και ευελιξία, προσφέροντας την ιδανική λύση για την καθημερινή μετακίνηση με χαμηλή κατανάλωση και μειωμένες εκπομπές ρύπων.
 
Νέο MG ZS MAX HYBRID+: Το νέο compact SUV της μάρκας με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία HYBRID+, που συνδυάζει την πρακτικότητα και τους χώρους με τις σύγχρονες λύσεις άνεσης και ασφάλειας, καθιστώντας το ιδανικό για οικογένειες και ταξίδια.
 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό 
Νέο MGS5 EV: Για πρώτη φορά στη χώρα μας, παρουσιάζεται το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της MG, που ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ηλεκτροκίνηση, με εντυπωσιακή αυτονομία, δυναμική σχεδίαση και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.
 
Η MG “από το μέλλον”, στο σήμερα!
 
Η παρουσία της MG στη ΔΕΘ και στην “Auto Thessaloniki 2025” σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη σταθερή διεύρυνση της μάρκας στην ελληνική αγορά, με στρατηγική εστίαση στην ηλεκτροκίνηση και τις υβριδικές λύσεις νέας γενιάς. Η Μάρκα συνδυάζει την παράδοση ενός ονόματος με παγκόσμια αναγνώριση και την τεχνολογική αιχμή του σήμερα, προσφέροντας στο κοινό επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, προσιτές τιμές και τεχνολογική καινοτομία.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο Δίκτυο της MG ή την επίσημη ιστοσελίδα www.mgmotor.gr.


 

