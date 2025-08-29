VW ID. Buzz: Κερδίζει την κορυφή στη J.D. Power APEAL 2025

VW ID. Buzz: Κερδίζει την κορυφή στη J.D. Power APEAL 2025
Το μέλλον έχει σχήμα, στυλ και… χαρακτήρα. Το αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Buzz απέσπασε την πρώτη θέση στην κατηγορία μίνιβαν στη φημισμένη Μελέτη J.D. Power APEAL 2025, κατακτώντας κορυφαίες διακρίσεις για το ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα, τον εξωτερικό σχεδιασμό και το φιλικό προς τον χρήστη εσωτερικό. Με αυτά τα στοιχεία, το ID. Buzz απέδειξε ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα τεχνολογικά προηγμένο και lifestyle statement, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το cool DNA της Volkswagen. 

Σε μια εποχή που πολλά νέα μοντέλα δυσκολεύονται να κερδίσουν τις εντυπώσεις, το ID. Buzz κάνει τη διαφορά: με ρετρό αναφορές στο θρυλικό VW Bus και φουτουριστική αισθητική, εξελίχθηκε στο απόλυτο “conversation piece” της κατηγορίας. Με APEAL Index 882, ξεπέρασε κατά πολύ τον μέσο όρο, αποδεικνύοντας ότι η Volkswagen όχι μόνο υπερέχει τεχνολογικά, αλλά έχει μπει δυναμικά και στο club των πιο cool brands παγκοσμίως. 

Η διάκριση του ID. Buzz εκτόξευσε και τη συνολική επίδοση της Volkswagen, που κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες μάρκες μαζικής παραγωγής στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τον μέσο όρο με 845 βαθμούς. Σημαντικές βελτιώσεις σημειώθηκαν στην οικονομία καυσίμου (+36 μονάδες) και το infotainment (+9 μονάδες), ενώ και το Jetta ανέβασε τη συνολική εικόνα της μάρκας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% των πωλήσεων στις ΗΠΑ. 

VW ID. Buzz: Κερδίζει την κορυφή στη J.D. Power APEAL 2025

Και στην Ελλάδα, το ID. Buzz κάνει ήδη την εμφάνισή του στους δρόμους: διαθέσιμο μέσω του δικτύου Kosmocar, με τιμή λιανικής από 46.500€, όπου εριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3  και το ποσό απόσυρσης των 2.000€.. Η απόκτηση μπορεί να γίνει και μέσα από προγράμματα χρηματοδότησης Volkswagen Easy Living που το καθιστούν προσιτό σε όσους θέλουν να συνδυάσουν design, τεχνολογία και καθημερινή άνεση. Η γκάμα καλύπτει τόσο την επιβατική έκδοση όσο και το ID. Buzz Cargo, δίνοντας επιλογές από urban families μέχρι νέους επαγγελματίες. 

Με δίχρωμα εξωτερικά, πανοραμική οροφή, ambient φωτισμό 30 χρωμάτων και high-tech δυνατότητες όπως το IQ.DRIVE® και το Harmon Kardon premium ηχοσύστημα, το ID. Buzz δεν είναι απλώς ένα μίνιβαν – είναι fashion icon σε τροχούς. 

Ο Kjell Gruner, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group of America, σχολίασε: 
«Το ID. Buzz ενώνει την εμβληματική κληρονομιά του VW Bus με την ηλεκτρική κινητικότητα του αύριο. Αυτό το βραβείο δείχνει ότι η τεχνολογία και το συναίσθημα μπορούν να συνυπάρξουν, δημιουργώντας μια εμπειρία που αγγίζει την καρδιά των οδηγών». 

