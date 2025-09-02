Ποιο Volvo έχει αυτονομία πάνω από 1200 χιλιόμετρα

Και ηλεκτρική αυτονομία 200 χιλιόμετρα

Πρώτη Δημοσίευση: 11.10.25, 19:05
Ποιο Volvo έχει αυτονομία πάνω από 1200 χιλιόμετρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο SUV Volvo XC70 είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μεγάλης αυτονομίας της Volvo Cars. Προσφέρει πλήρως ηλεκτρική αυτονομία άνω των 200 χλμ σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών CLTC – τη μεγαλύτερη αυτονομία από οποιοδήποτε plug-in υβριδικό Volvo μέχρι σήμερα. 

Βασισμένο στην SMA (Scalable Modular Architecture), τη νέα πλατφόρμα της Volvo Cars για plug-in υβριδικά μεγάλης αυτονομίας, το νέο XC70 αντιπροσωπεύει μία σημαντική προσθήκη στη σειρά προϊόντων της εταιρείας. Σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για plug-in υβριδικά μεγαλύτερης αυτονομίας, ειδικά στην Κίνα, όπου οι πελάτες μπορούν τώρα να προχωρήσουν σε προπαραγγελίες.

Ποιο Volvo έχει αυτονομία πάνω από 1200 χιλιόμετρα

Το ταχείας απόκρισης έξυπνο σύστημα infotainment του XC70 συνοδεύεται από όλα όσα χρειάζονται για μία σύγχρονη in-car εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως ο φωνητικός βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης που διευκολύνει τις κλήσεις στους φίλους και στην οικογένεια, ελέγχει τις λειτουργίες του αυτοκινήτου και αναζητά πληροφορίες online.

Το XC70 εξοπλίζεται με μία ευκρινή οθόνη οδηγού 12,3 ιντσών και με μία μεγάλη ανεξάρτητη κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών με οριζόντιο προσανατολισμό, που προβάλλει αυτό που χρειάζεστε όταν το χρειάζεστε. Η οριζόντια διάταξη επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει έναν μεγάλο χάρτη πλοήγησης και συγχρόνως προσφέρει χώρο για άλλες σημαντικές λειτουργίες, κάνοντας το multi-tasking διαισθητικό και αποτελεσματικό. Επιπλέον, ένα head-up display 92 ιντσών επαυξημένης πραγματικότητας περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό, προσφέροντας μία ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία μέσα στο κόκπιτ.

Για επιπλέον πρακτικότητα, πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως ο προ-κλιματισμός της καμπίνας, μπορούν να ελεγχθούν απομακρυσμένα, με τη χρήση του Volvo Cars app.Εξοπλισμένο με Safe Space Technology, το Volvo XC70 έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τους ανθρώπους ασφαλείς και να τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς σε κάθε διαδρομή.

Με προηγμένη τεχνολογία εντοπισμού, που περιλαμβάνει ραντάρ, κάμερες και αισθητήρες, το XC70 μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο και να υποστηρίζει τον οδηγό, συμβάλλοντας στο να αποφευχθούν συγκρούσεις ή να μετριαστούν οι επιπτώσεις τους. Συνοδεύεται επίσης από λειτουργίες ασφάλειας που βοηθούν στον εντοπισμό ανθρώπων γύρω από το αυτοκίνητο, σε αστικές συνθήκες με μεγάλη κυκλοφορία. Για παράδειγμα, το Door Opening Alert σχεδιάστηκε για να βοηθά οδηγούς και επιβάτες να αποφεύγουν να ανοίξουν τις πόρτες τους στην πορεία των δικυκλιστών.

Για μία χαλαρή οδηγική εμπειρία, το XC70 προσφέρει επίσης στοιχεία έξυπνης υποστήριξης οδηγού, όπως η αυτόματη υποβοήθηση κατά την αλλαγή λωρίδας, το Park Pilot Assist και η ενεργή υποστήριξη πλοήγησης. 

Ποιο Volvo έχει αυτονομία πάνω από 1200 χιλιόμετρα

Ο ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας εσωτερικής καύσης προσθέτει την ευελιξία που χρειάζεται για μεγαλύτερα ταξίδια, επιτρέποντάς σας να οδηγείτε για πάνω από 1200 χλμ χωρίς ανάγκη φόρτισης ή ανεφοδιασμού σε καύσιμο.Το XC70 εξοπλίζεται με τεχνολογία ταχείας φόρτισης που του επιτρέπει να φορτίζει από το 0% έως το 80% σε μόλις 23 λεπτά. Επιπλέον, η λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την μπαταρία του ως power bank. Ο ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας εσωτερικής καύσης προσθέτει την ευελιξία που χρειάζεται για μεγαλύτερα ταξίδια, επιτρέποντάς σας να οδηγείτε για πάνω από 1200 χλμ χωρίς ανάγκη φόρτισης ή ανεφοδιασμού σε καύσιμο.

Η παραγωγή του νέου XC70 έχει ήδη δρομολογηθεί και το αυτοκίνητο είναι τώρα διαθέσιμο για προπαραγγελία στην Κίνα.Η Volvo Cars προγραμματίζει επίσης να φέρει το αυτοκίνητο στην Ευρώπη σε επόμενο στάδιο.

 

