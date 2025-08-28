Renault Clio: Πότε είναι η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου μοντέλου

Εμβληματικό μοντέλο της Renault και βασικός πυλώνας της γκάμας της από το 1990, το Clio κατέκτησε την κορυφή των πωλήσεων στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025 (με 130.500 μονάδες). Σήμερα, συστήνεται από την αρχή, με την τολμηρή νέα, 6η γενιά του.Το νέο Renault Clio θα παρουσιαστεί στο Μόναχο, σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 18:30 ώρα Ελλάδας (link).

Παρουσίαση στο κοινό από τις 9 Σεπτεμβρίου

Από την Τρίτη 9 έως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, η Renault θα παρουσιάζει το νέο Clio στο κοινό στην Odeonsplatz, στο κέντρο του Μονάχου. Δίπλα στο best-seller της μάρκας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και τα νέα Renault 5 και Renault 4 E-Tech electric.

Τα τρία αυτά νέα μοντέλα θα πλαισιώνονται από δύο ακόμη σημαντικές παρουσίες που προϊδεάζουν για το μέλλον της Renault:

⦁ Το Renault Emblème: το νέο πρωτότυπο οικογενειακό όχημα – ένα πραγματικό εργαστήριο πάνω σε τροχούς για τη βιώσιμη κινητικότητα. (Περισσότερες πληροφορίες ⦁ εδώ).

⦁ To Renault 5 Turbo 3E: το πρώτο ηλεκτρικό «mini supercar».

