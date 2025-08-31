Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Με 53 συμμετοχές από 11 χώρες

Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, ο έβδομος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων πλησιάζει! Ο κορυφαίος αγώνας του είδους στη χώρα μας συγκέντρωσε συνολικά 53 πληρώματα από 11 χώρες, τα οποία το απόγευμα της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου θα περάσουν από τη ράμπα της εκκίνησης κάτω από το επιβλητικό μνημείο της Ακρόπολης. Τα φημισμένα Ελληνικά χώματα είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου τους πρωταγωνιστές τόσο του Ευρωπαϊκού, όσο και του Πανελληνίου πρωταθλήματος με το θέαμα στις 13 Ειδικές Διαδρομές του αγώνα να είναι εξασφαλισμένο.

Η ποιότητα των συμμετοχών είναι υψηλού επιπέδου, με τη σχετική λίστα να περιλαμβάνει οδηγούς και αυτοκίνητα που έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ιστορία των αγώνων αυτοκινήτου. Κατέχοντας το ρεκόρ με τις περισσότερες εκκινήσεις σε αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, ο Jari-Matti Latvala έρχεται στη χώρα μας για να αγωνιστεί στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις και αναμένεται να ξεσηκώσει τα πλήθη με τα περάσματά του. Ο 40χρονος Φινλανδός με 18 νίκες σε αγώνες του WRC ακολουθεί φέτος το θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών, με συνοδηγό στη μαύρη Toyota Celica Turbo 4WD την Jani Hussi.