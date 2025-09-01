Leapmotor C10: Νέα έκδοση AWD με 585 ίππους

Η νέα τεχνολογία στην μπαταρία και την φόρτιση

Leapmotor C10: Νέα έκδοση AWD με 585 ίππους
Η νέα ναυαρχίδα της Leapmotor ονομάζεται C10 AWD και αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στην γκάμα του μοντέλου. Θα κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Ζυρίχης τον προσεχή Οκτώβριο, αποτελώντας την τεχνολογική βιτρίνα της Νο1 New Energy Vehicle start-up μάρκας της Κίνας.

Το Leapmotor C10 AWD θα διαθέτει μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 81,9 kWh και δύο ηλεκτρικούς κινητήρες με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 585 HP, κάτι που θα του επιτρέπει να ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 4”. Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση υπόσχεται άμεση προσαρμογή και κορυφαία πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες ώστε να δημιουργεί συναρπαστική και ασφαλή οδηγική εμπειρία, ακόμα και στους πλέον ολισθηρούς δρόμους.

Ένα από τα βασικότερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου είναι το ηλεκτρικό κύκλωμα που λειτουργεί υπό τάση 800V. Πρόκειται για την πλέον προηγμένη αρχιτεκτονική που υπάρχει και παράλληλα για ένα στοιχείο που σε συνδυασμό με την άριστη διαχείριση της ενέργειας επιτρέπει στην αυτονομία του C10 AWD να μην επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να αποδίδει υψηλή ισχύ ακόμα και όταν η μπαταρία έχει χαμηλό απόθεμα ενέργειας.

Η μπαταρία του κορυφαίου C10 είναι τεχνολογίας LFP και υποστηρίζει πολύ γρήγορη φόρτιση. Είναι ενδεικτικό ότι για να φτάσει από το 30% έως το 80% της ενεργειακής στάθμης της χρειάζονται μόλις 22 λεπτά, ενώ σε χαμηλές θερμοκρασίες δεν απαιτείται προθέρμανσή της -άρα και σπατάλη ενέργειας- για να παραμένει αποδοτική η φόρτιση.

 

