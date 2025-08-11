Lynk & Co: Αυτοί είναι οι επίσημοι πωλήτες και συνεργεία της

Η Lynk & Co ανακοινώνει την επέκταση του δικτύου της στην Ελλάδα, το οποίο πλέον περιλαμβάνει επτά σημεία πώλησης και δώδεκα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, διασφαλίζοντας πλήρη πανελλαδική κάλυψη και ενισχυμένη υποστήριξη πελατών. Το επίτευγμα αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της μάρκας να προσφέρει κορυφαίες λύσεις κινητικότητας, σε συνδυασμό με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Με ένα στρατηγικά αναπτυγμένο δίκτυο που εκτείνεται από την Αθήνα έως όλες τις μεγάλες περιοχές της χώρας, η Lynk & Co προσφέρει πλέον απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες πωλήσεων και aftersales για όλους τους πελάτες της.

Δίκτυο Πωλήσεων Lynk & Co:· Μαρούσι - Lynk & Co space Athens.· Αιγάλεω - PANTOPIKOS S.A..· Iωάννινα - MAXX MOTORS AEBE · Ηράκλειο (Κρήτη) - PapakaliatisGo.· Γέρακας - EKKA CARS S.A.· Λάρισα - EVANGELOU E. SA.· Θεσσαλονίκη - GIANNIRIS S.A. / Πωλήσεις.

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων Lynk & Co:· Αιγάλεω - PANTOPIKOS S.A.· Άγιος Νικόλαος - PAPAKALIATIS S.A.· Αμισιανά, Καβάλα - MAC MOTORS S.A.· Iωάννινα - MAXX MOTORS AEBE· Ηράκλειο - PAPAKALIATIS S.A.· Γέρακας - EKKA CARS S.A.· Κοζάνη - MAXX MOTORS AEBE· Λάρισα - EVANGELOU E. SA· Νέα Κηφισιά - PNT CARS· Πάτρα - LAZANAS AUTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε· Θεσσαλονίκη - GIANNIRIS S.A. / Service.· Θεσσαλονίκη - I. and A. GIANNIRI S.A.