Hyundai: Σάρωσε τους τίτλους

Η Hyundai Motor Company κατέκτησε τρεις διακρίσεις στα βραβεία Autocar 2022. Οι κριτές του αρχαιότερου περιοδικού αυτοκινήτου στον κόσμο ανακήρυξαν τον κ. SangYup Lee, Executive Vice President και Head of Global Design Center της Hyundai, “Design Hero of the Year” και αναγνώρισαν το Hyundai i20 N ως το “Most Affordable Driver’s Car” και το Hyundai Santa Fe ως το “Best Large Car” στη Βρετανία.

Τα έγκριτα βραβεία Autocar αναδεικνύουν τις κορυφαίες επιδόσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, είτε πρόκειται για καινοτόμες τεχνολογίες είτε για εξαιρετικής σχεδίασης οχήματα. Για πρώτη φορά, στην τελετή του 2022 ενσωματώθηκαν τα βραβεία “Best Driver’s Cars” και “Best Cars” της Βρετανίας, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του κόσμου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η τελετή των βραβείων, φέτος πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο εντυπωσιακό Silverstone Wing.

Τα πρόσφατα επιτεύγματα του κ. SangYup Lee ως Head of Global Design Center της Hyundai έχουν σε παγκόσμιο επίπεδο αποσπάσει πολλούς επαίνους, συμπεριλαμβανομένου του IONIQ 5, το οποίο πρόσφατα κατέκτησε κορυφαίες βραβεύσεις, όπως “World Car Design of the Year”, “World Car of the Year” και “World Electric Vehicle of the Year”.

Από το λανσάρισμά του, το i20 N εντυπωσιάζει συνεχώς, κερδίζοντας μια σειρά από βραβεία, μεταξύ των οποίων το “Top Gear Car of the Year” και το “UK Performance Car of the Year”. Το πλήρως εξοπλισμένο i20 N βασίζεται στα πλεονεκτήματα της διάσημης μάρκας N της Hyundai, εστιάζοντας στις επιδόσεις και στην επιτυχία του δημοφιλούς i20. Ένα πραγματικό σπορ σύμβολο, το i20 N αντλεί επίσης έμπνευση και τεχνολογικά χαρακτηριστικά από το i20 Coupe WRC που έχει ήδη κατακτήσει πολλές νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WRC.

Παράλληλα, το Hyundai Santa Fe βραβεύτηκε ως το “Best Large Car” του Autocar,.Το Santa Fe είναι το μακροβιότερο SUV της Hyundai, το οποίο ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2001. Το μεγάλο SUV έχει επαινεθεί για την άνεση και την ευρυχωρία του, τα ολοκληρωμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργική σχεδίαση της καμπίνας του, με την ανανεωμένη εκδοχή του, που αναμένεται σύντομα και στην Ελλάδα, να αποτελεί μια πιο premium επιλογή για τους πελάτες. Διατίθεται σε υβριδικό και για πρώτη φορά σε plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, διαθέτοντας νέα τολμηρή σχεδίαση και μια σειρά από κορυφαία τεχνολογικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο