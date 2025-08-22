Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε φωτογραφίες της Ζέτας Μακρυπούλια από τις διακοπές της με τον Νίκο Μουτσινά
Οι χειμερινές αποδράσεις της περιλαμβάνουν μακρινούς εξωτικούς προορισμούς, ωστόσο το καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια «ψηφίζει» δαγκωτό Ελλάδα. Αιγαίο ή Ιόνιο, ανάλογα τα γούστα και την παρέα. 

Ζέτα Μακρυπούλια: Με tribal παρεό και παιχνίδια με τα...γυαλιά της!

Τις τελευταίες ημέρες η ηθοποιός και παρουσιάστρια επέλεξε τη Σάμο κι απολαμβάνει κάθε στιγμή στο όμορφο νησί.

Η Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβάνει τις διακοπές λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις

Η Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβάνει τις διακοπές λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις /Φωτογραφία Instagram

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram, η Ζέτα περιηγείται στα γραφικά σοκάκια του Πυθαγορείου και φυσικά δεν παραλείπει να απολαύσει το αγαπημένο της επιδόρπιο. Αυτό δεν είναι άλλο από το αναμεικτό παγωτό μηχανής! 

Ζέτα Μακρυπούλια: Οι νέες φωτογραφίες και το viral πρόγραμμα στην Πάτμο!

Με casual εμφάνιση ,μαύρο τοπ, γυαλιά ηλίου κι ένα καρό τσαντάκι ώμου ποζάρει χαμογελαστή με το παγωτό στο χέρι και σχολιάζει με χιούμορ: «Σας έχω πει πόσο λατρεύω το αναμεικτό παγωτό μηχανής;».

Η ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια

Παρότι διαθέτει τέλειες αναλογίες, η αδυναμία της στη ζάχαρη είναι γνωστή, αφού τα γλυκά που της φέρνουν ως κέρασμα οι ομάδες στο Rouk Zouk δεν την αφήνουν ποτέ ασυγκινήτη! 

Ζέτα Μακρυπούλια: Νέο συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 και δύο εκπομπές!

Όπως έχει γίνει γνωστό, εκτός από το καθημερινό τηλεπαιχνίδι, η Ζέτα Μακρυπούλια θα παρουσιάσει και μια νέα βραδινή εκπομπή. Μάλιστα, έχει ήδη γίνει πιλοτικό γύρισμα κι η παραγωγή είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σόου με προσωρινό τίτλο το Moments of your life, θα θυμίζει το Secret Song που είδαμε στο Alpha με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού.

ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
MOMENTS OF YOUR LIFE
ROUK ZOUK
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
