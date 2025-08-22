Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό

Οι χειμερινές αποδράσεις της περιλαμβάνουν μακρινούς εξωτικούς προορισμούς, ωστόσο το καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια «ψηφίζει» δαγκωτό Ελλάδα. Αιγαίο ή Ιόνιο, ανάλογα τα γούστα και την παρέα.
Τις τελευταίες ημέρες η ηθοποιός και παρουσιάστρια επέλεξε τη Σάμο κι απολαμβάνει κάθε στιγμή στο όμορφο νησί.
Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram, η Ζέτα περιηγείται στα γραφικά σοκάκια του Πυθαγορείου και φυσικά δεν παραλείπει να απολαύσει το αγαπημένο της επιδόρπιο. Αυτό δεν είναι άλλο από το αναμεικτό παγωτό μηχανής!
Με casual εμφάνιση ,μαύρο τοπ, γυαλιά ηλίου κι ένα καρό τσαντάκι ώμου ποζάρει χαμογελαστή με το παγωτό στο χέρι και σχολιάζει με χιούμορ: «Σας έχω πει πόσο λατρεύω το αναμεικτό παγωτό μηχανής;».
Παρότι διαθέτει τέλειες αναλογίες, η αδυναμία της στη ζάχαρη είναι γνωστή, αφού τα γλυκά που της φέρνουν ως κέρασμα οι ομάδες στο Rouk Zouk δεν την αφήνουν ποτέ ασυγκινήτη!
Ζέτα Μακρυπούλια: Νέο συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 και δύο εκπομπές!
Όπως έχει γίνει γνωστό, εκτός από το καθημερινό τηλεπαιχνίδι, η Ζέτα Μακρυπούλια θα παρουσιάσει και μια νέα βραδινή εκπομπή. Μάλιστα, έχει ήδη γίνει πιλοτικό γύρισμα κι η παραγωγή είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σόου με προσωρινό τίτλο το Moments of your life, θα θυμίζει το Secret Song που είδαμε στο Alpha με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού.