Νέκρος ο βοηθός σκηνοθέτη της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris»

Σε ηλικία 47 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο βοηθός σκηνοθέτη της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily in Paris», Ντιέγκο Μπορέλα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Sun, ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για τις τελευταίες σκηνές της 5η σεζόν, τα γυρίσματα της οποίας γίνονται στη Βενετία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, οι γιατροί έσπευσαν στο ιστορικό ξενοδοχείο Danieli γύρω στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, αλλά δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν.

BREAKING: Emily in Paris assistant director has died age 47 while filming pic.twitter.com/aSuTPOR8ua — The Scottish Sun (@ScottishSun) August 23, 2025

Με σπουδές στη Ρώμη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ο Ντιέγκο Μπορέλα ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία και παράλληλα με τη συγγραφή παραμυθιών και παιδικών βιβλίων.