Νέκρος ο βοηθός σκηνοθέτη της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris»

Άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για την 5η σεζόν

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Emily in Paris
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ηλικία 47 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο βοηθός σκηνοθέτη της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily in Paris», Ντιέγκο Μπορέλα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Sun, ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για τις τελευταίες σκηνές της 5η σεζόν, τα γυρίσματα της οποίας γίνονται στη Βενετία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, οι γιατροί έσπευσαν στο ιστορικό ξενοδοχείο Danieli γύρω στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, αλλά δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν. 

 

 

Με σπουδές στη Ρώμη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ο Ντιέγκο Μπορέλα ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία και παράλληλα με τη συγγραφή παραμυθιών και παιδικών βιβλίων.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
EMILY IN PARIS
