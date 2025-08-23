Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις

Για... ανήσυχους οδηγούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.08.25 , 12:53 «Ψηλέ, θα μας λείψεις»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
23.08.25 , 12:05 Route 360: Ένα απρόοπτο αλλάζει τα πράγματα δραματικά!
23.08.25 , 11:54 Ολυμπιακός: Έκλεισε παίκτη με 7 εκατομμύρια ευρώ
23.08.25 , 11:43 Φωτιά τώρα στα Δερβενοχώρια
23.08.25 , 11:23 Αταλάντη: Τροχαίο με νεκρή μια 32χρονη μητέρα- ΙΧ έπεσε πάνω στη μηχανή της
23.08.25 , 11:10 Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις
23.08.25 , 11:00 Ιωάννα Τούνη: Παντρεύεται η κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη!
23.08.25 , 10:31 Χαλάνδρι: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος
23.08.25 , 10:21 Δημογραφικό: Μείωση του πληθυσμού κατά 500.000 μέσα σε 13 χρόνια
23.08.25 , 10:19 Καινούργιου: Συνεργάτιδά της ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους
23.08.25 , 09:58 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 29 Αυγούστου
23.08.25 , 09:50 Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με καταιγίδες - Καύσωνα φέρνει ο Σεπτέμβρης
23.08.25 , 09:29 Φαίη Σκορδά: Απόδραση στο εξωτερικό λίγο πριν τη νέα σεζόν
23.08.25 , 09:27 Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του
23.08.25 , 09:03 Ανδρέας Μπάρκουλης: Η ζωή και το έργο του γόη του ελληνικού κινηματογράφου
Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό
Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Αγγελική Νικολούλη: Η ανακοίνωση για το νέο της επαγγελματικό βήμα
Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 62 της με κορμί που ζηλεύουν 20άρες!
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε Summer mood: «Βλέπουμε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα»
«My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
Σοφία Κουρτίδου: Πήρε εξιτήριο - Ο λόγος που μπήκε στο χειρουργείο
Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
Απ. Βεσυρόπουλος: Του έκαναν επί μία ώρα ΚΑΡΠΑ- Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την ιδέα ενός «Grand Touring SUV που προσφέρει μια παθιασμένη εμπειρία», το X-Trail NISMO ενσαρκώνει την φιλοσοφία όλων των αυτοκινήτων NISMO, συνδυάζοντας την αγωνιστική απόδοση με την καθημερινή οδηγική άνεση. Η αεροδυναμική του απόδοση και η αισθητική του σχεδιασμού του προέρχονται από την τεχνολογία αγώνων, ενώ οι ρυθμίσεις του προσφέρουν μια συναρπαστική οδηγική απόδοση.

Ο σχεδιασμός του X-Trail NISMO ενσαρκώνει τη δύναμη και την αξιοπιστία ενός SUV, όντας άψογα ενσωματωμένος με το ξεχωριστό στυλ της NISMO, προσφέροντας εντυπωσιακή αεροδυναμική απόδοση και εξαιρετική δυναμική οδήγησης.Το μπροστινό μέρος περιλαμβάνει σκούρες χρωμιωμένες πινελιές που εκτείνονται οριζόντια πάνω από τη μάσκα, ενσωματώνοντας άψογα τα χαρακτηριστικά φώτα για να τονίσουν μια τολμηρή, φαρδιά παρουσία.

Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις

Η αεροτομή κάτω από την μπροστινή μάσκα, διακοσμημένη με ένα κεντρικό λογότυπο NISMO, παράγει κατακόρυφη δύναμη. Οι ζωηρές κόκκινες πλευρικές αεροτομές ενισχύουν αυτό το εφέ διευρύνοντας τη ζώνη αρνητικής πίεσης κάτω από το όχημα. Στο πίσω μέρος, ένα κάτω άκρο σε σχήμα διαχύτη και τα πίσω φώτα ομίχλης, εμπνευσμένα από τους αγώνες, θυμίζουν αισθητική μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Οι αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών του X-Trail NISMO έχουν ένα ευρύ κεντρικό άνοιγμα για βελτίωση της ψύξης των φρένων και μια επίπεδη εξωτερική στεφάνη για βελτιστοποίηση της ροής του αέρα. Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία MAT της Enkei, οι ζάντες επιτυγχάνουν τόσο ελαφρύ βάρος όσο και υψηλή ακαμψία. Συνδυασμένα, αυτά τα λειτουργικά στοιχεία βελτιώνουν την απόδοση δημιουργώντας κατακόρυφη δύναμη χωρίς να αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση (μειώνοντας την άνωση κατά 29% σε σύγκριση με το βασικό μοντέλο).

Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις

Εσωτερικό που συνδυάζει άνεση και σπορτίφ στυλ
Με βάση το μαύρο χρώμα και με εντυπωσιακές κόκκινες λεπτομέρειες σε όλο το εσωτερικό, το X-Trail NISMO διατηρεί τη φημισμένη άνεση και πρακτικότητα του X-Trail, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την κορυφαία ποιότητα και τo δυναμικό σπορτίφ στυλ των μοντέλων NISMO.

Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις
Για όσους αναζητούν ακόμα περισσότερο στυλ, διατίθενται προαιρετικά σπορ καθίσματα Recaro, ρυθμισμένα από τη NISMO. Παρέχουν υψηλά επίπεδα στήριξης στις στροφές, βοηθώντας τον οδηγό να αισθάνεται ένα με το όχημα. Θερμαινόμενα και εξοπλισμένα με μηχανισμό ηλεκτρικής ανάκλισης προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη άνεση.

Ένα δυναμικό κινητήριο σύνολο που ταιριάζει απόλυτα σε ένα grand touring SUV
Το X-Trail NISMO ενσωματώνει μια ειδικά ρυθμισμένη μονάδα ελέγχου οχήματος (VCM) η οποία προσφέρει μια λειτουργία SPORT που δίνει προτεραιότητα στην απόκριση και μια λειτουργία AUTO που είναι σχεδιασμένη για επιτάχυνση σε μεσαίες και υψηλές ταχύτητες, επιτρέποντας στους οδηγούς να απολαμβάνουν τόσο την ταχύτητα όσο και την άνεση σε καθημερινά σενάρια οδήγησης.

Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις

Το NISMO-tuned πλαίσιο και η τεχνολογία τετρακίνησης «e-4ORCE» εξασφαλίζουν την βέλτιστη απόδοση.
Το X-Trail NISMO έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει εξαιρετική ικανότητα στις στροφές, εντυπωσιακή επιτάχυνση και εκλεπτυσμένη οδήγηση. Η ανάρτηση διαθέτει αμορτισέρ Kayaba Swing Valve — κάτι πρωτότυπο για τη Nissan. Αυτή η τεχνολογία εξισορροπεί τις ανταγωνιστικές ανάγκες ελαχιστοποίησης της κλίσης του αμαξώματος — μια πρόκληση που αφορά ειδικά τα SUV — μεγιστοποιώντας παράλληλα την άνεση οδήγησης.

Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις

Η τεχνολογία ελέγχου τετρακίνησης e-4ORCE είναι ειδικά ρυθμισμένη για το X-Trail NISMO. Αυξάνει την κατανομή της ισχύος στους πίσω τροχούς και ελέγχει τους μπροστινούς τροχούς για μια ακριβώς κατευθυνόμενη στροφή, εξασφαλίζοντας την διατήρηση της ιδανικής γραμμής κατά την επιτάχυνση στις στροφές. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά επιτάχυνσης και η κατανομή κίνησης εμπρός-πίσω ρυθμίζονται για κάθε mode οδήγησης, παρέχοντας μια ευχάριστη εμπειρία σε μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών οδήγησης.

Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις

Το X-Trail NISMO φοράει ελαστικά Michelin Pilot Sport EV, τα οποία μεγιστοποιούν την απόδοση του e-4ORCE που έχει ρυθμιστεί από την NISMO. Οι ζάντες 20 ιντσών βελτιώνουν την απόκριση και το υδραυλικό τιμόνι έχει βελτιστοποιηθεί για να δένει αρμονικά με την ανάρτηση και τα ελαστικά.Οι πωλήσεις του X-Trail NISMO θα ξεκινήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ιαπωνία.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NISSAN
 |
NISSAN X-TRAIL NISMO
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top