Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε Summer mood: «Βλέπουμε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα»

Δείτε το βιντεοκλίπ για το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αχ Καρδιά Μου

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγουδάει ανά την Ελλάδα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το καλοκαίρι. Μάλιστα, μοιράζεται με τους θαυμαστές του εικόνες γεμάτες στιλ κι αρμονία.

Στη νέα του ανάρτηση, ο ερμηνευτής εμφανίζεται με ένα αέρινο λευκό πουκάμισο και λευκό παντελόνι, δημιουργώντας ένα μίνιμαλ αλλά κομψό καλοκαιρινό look.

Το outfit του συνδυάστηκε με διακριτικά βραχιόλια κα αλυσίδα στο λαιμό, προσθέτοντας μία ανεπιτήδευτη αρρενωπή πινελιά. «Βλέπουμε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα», έγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Πριν από λίγες ώρες, ο Κωνσταντίνος ξεσήκωσε τη Λαμία με τις επιτυχίες του.

Θυμίζουμε ότι ο νιόπαντρος τραγουδιστής παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Νίκα το απόγευμα της Δευτέρας 7 Ιουλίου στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο Λαγονήσι, σε στενό κύκλο, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο, οι οποίοι είναι καλοί τους φίλοι.