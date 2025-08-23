Φωτιά τώρα στα Δερβενοχώρια

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi Σ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο των Δερβενοχωρίων στον νομό Βοιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης. 

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 25 οχήματα, τέσσερα αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.

 

