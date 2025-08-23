Φωτιά τώρα στα Δερβενοχώρια

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο των Δερβενοχωρίων στον νομό Βοιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 25 οχήματα, τέσσερα αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.

