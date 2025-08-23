Ηράκλειο: Διασωληνωμένοι 2 τραυματίες μετά από φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου

Φέρουν πολύ σοβαρά εγκαύματα - Θα μεταφερθούν για νοσηλεία στην Αθήνα

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: neakriti.gr
Bίντεο από τον απεγκλωβισμό της γυναίκας μέσα από τα αποδυτήρια / neakriti.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η υπόθεση της φωτιάς, που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) στο ανενεργό γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 40χρονος άνδρας και η 36χρονη γυναίκα φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα στο 60% του σώματός τους. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, ωστόσο αναμένεται να διακομιστούν αεροπορικώς στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Λάτσειο, Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου νοσοκομείου.

Ηράκλειο: «Πάλευαν 45 λεπτά να επαναφέρουν το παιδί»

Η φωτιά ξέσπασε απροειδοποίητα στα αποδυτήρια του γηπέδου, την ώρα που μέσα βρίσκονταν δύο άτομα. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα τρία οχήματα και το ΕΚΑΒ να στέλνει διασώστες για παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως προκύπτει από νεότερα στοιχεία, ο άνδρας έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα σε σχέση με τη γυναίκα. Η τελευταία απεγκλωβίστηκε επίσης από το χώρο, ωστόσο μεταφέρθηκε λιπόθυμη στο νοσοκομείο. Αν και αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η γυναίκα βρισκόταν σε πιο κρίσιμη κατάσταση, η εικόνα αυτή άλλαξε το πρωί του Σαββάτου, δείχνοντας τον άνδρα να είναι τελικά πιο βαριά τραυματισμένος.

Πέθανε ο 11χρονος που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις σε παραλία του Ηρακλείου

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά πιθανόν προκλήθηκε από βλάβη στη γεννήτρια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Back to Top