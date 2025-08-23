Route 360: Ένα απρόοπτο αλλάζει τα πράγματα δραματικά!

Τι θα δούμε το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 18:15

Ο Γιάννης και η Βάσω ανακαλύπτουν τις ομορφιές των νησιών της Γαλλικής Πολυνησίας. Έρχονται σε επαφή με αυτόχθονες και αποφασίζουν να ανακαλύψουν έναν εντυπωσιακό καταρράκτη στο κέντρο του δάσους ενός πυκνοφυτεμένου νησιού, σε μία συναρπαστική αρμονία του οικοσυστήματος.

Route 360: Ένα απρόοπτο αλλάζει τα πράγματα δραματικά!

Σε μία από τις εξορμήσεις τους, ωστόσο, ένα πολύτιμο εργαλείο για τη συνέχιση του ταξιδιού θα χαθεί και τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά. Ο Γιάννης θα αποδυθεί σε μία απέλπιδα προσπάθεια αναζήτησής του, με τη Βάσω να αγωνιά για την ασφάλειά του, ελπίζοντας να γυρίσει πίσω σώος και αβλαβής...

ROUTE 360

κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15

Route 360: Ένα απρόοπτο αλλάζει τα πράγματα δραματικά!

ROUTE 360
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
