Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για κούρεμα

Βίντεο με όσα είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, 22/8/2025

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο κι επέστρεψε στο σπίτι του στη Γλυφάδα, ετοιμάζοντας την αντεπίθεσή του.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο τραγουδιστής αναμένεται τις επόμενες μέρες να κινηθεί νομικά κατά της οικογένειάς του, καθώς τους θεωρεί υπεύθυνους για τον εγκλεισμό του στη δημόσια ψυχιατρική κλινική.

Πριν από αυτό όμως επισκέφτηκε κουρείο στη Γλυφάδα. Στο story που ανήρτησε το μεσημέρι του Σαββάτου 23/8 φαίνεται καθισμένος στην καρέκλα του κουρείου με αφρό στο πρόσωπο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε για κούρεμα και ξύρισμα

Το βίντεο μέσα από το δωμάτιό του στο Δρομοκαΐτειο

Επιστρέφοντας στο σπίτι του την περασμένη Πέμπτη, ο «Μαζώ» δημοσίευσε ένα βίντεο από το δωμάτιο στο Δρομοκαΐτειο όπου νοσηλεύτηκε.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram έδειξε το κρεβάτι του, τη θέα από το δωμάτιό του, αλλά και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του ήταν γραμμένη η εξής φράση: «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».

Το βίντεο του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο

«15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε: «Συνεχίζεται...», έγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης κάτω από το βίντεο, που είχε τραβηχτεί στις 15 Αυγούστου.